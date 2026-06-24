Перед заключним туром вирішальним для Чехії стане матч проти Мексики, який відбудеться 25 червня о 04:00 за київським часом. Для збереження шансів на вихід до плей-оф чеській збірній необхідна перемога, повідомляє 24 Канал.

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Яке становище у команд перед матчем?

Збірна Мексики впевнено провела стартові матчі, здолавши ПАР з рахунком 2:0 та Південну Корею (1:0). Завдяки цим результатам команда достроково забезпечила собі перемогу в групі А.

Натомість ситуація для Чехії значно складніша. Перед стартом турніру від команди очікували впевненого виходу до плей-оф після повернення на Мундіаль, однак наразі вона опинилася на межі вильоту. У першому матчі чехи поступилися Південній Кореї 1:2, а в другому не втримали перемогу над ПАР (1:1). Після двох турів Чехія має лише 1 очко та посідає третє місце в групі.

Водночас команда ще зберігає шанси на продовження боротьби. За регламентом розширеного турніру до 1/16 фіналу виходять дві найкращі збірні кожної групи, а також вісім найкращих команд, що займуть треті місця.

Таким чином, Мексика вже вирішила задачу виходу з групи, тоді як Чехія змушена боротися за виживання в турнірі в заключному турі групового етапу.

Чи зустрічалися команди раніше?

Збірні Чехії та Мексики тричі зустрічалися між собою (з урахуванням матчів за участю Чехословаччини). У 1961 році в товариському поєдинку Чехословаччина здолала Мексику з рахунком 2:1. Наступного року, на чемпіонаті світу 1962 року в груповому етапі, перемогу вже святкувала Мексика (3:1). У 2000 році в межах товариського турніру Чехія обіграла мексиканців 2:1.

Загалом перевага наразі на боці чеської команди: дві перемоги проти однієї у Мексики.

При цьому мексиканці ще не пропускали голів на поточному турнірі. Оскільки завдання виходу вже виконане, тренерський штаб може вдатися до ротації складу. Чехії ж необхідно перемагати мотивовану підтримкою домашніх трибун збірну Мексики та розраховувати на сприятливий результат у паралельному матчі між ПАР і Південною Кореєю.