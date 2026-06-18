Чехія та ПАР поділили очки: відомо, як завершився їх матч на ЧС-26
Збірні Чехії та ПАР відіграли стартовий поєдинок другого туру на чемпіонаті світу з футболу. Обидві команди намагались реабілітуватись після поразок у перших матчах.
Матч чеської та південноафриканської команд на чемпіонаті світу відбувся в Атланті, 18 червня. Про його результат повідомляє 24 Канал.
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Як зіграли Чехія – ПАР?
Уже на першій хвилині чеська команда могла виходити вперед, але нападник леверкузенського Баєра Патрік Шик не зумів чітко влучити головою по м'ячу.
Напад його збірної виправився за п'ять хвилин. З паса Александра Сойки відзначився Міхал Саділек – 1:0
Чехія – ПАР – 1:1
Гол: Саділек, 6 – Мокоена 83
Після того, як представники внутрішнього чемпіонату вивели Чехію вперед команда віддала ініціативу супернику. Ще у першому таймі гравці ПАР зуміли вийти вперед за контролем м'яча, а також створили кілька непоганих підходів до воріт суперника.
На старті другого тайму чехи створили кілька моментів уже у перші три хвилини після відновлення гри. Найбільшим із них був удар Шика головою після кутового – у руки воротаря.
Другий тайм сильно нагадував перший за змістом гри, адже після активного початку європейська збірна віддала м'яч опонентам.
На 81 хвилині тиск представників "чорного континенту" дав результат. Фол Шульца у карному майданчику, пенальті – 1:1. Такий рахунок і було зафіксовано у підсумку.
Що далі для обох команд?
Чеська збірна завершить груповий етап 25 червня у Мехіко, де зустрінеться з мексиканськими футболістами. Старт гри заплановано на 04.00 за київським часом. У той самий момент, у місті Монтерей, африканська збірна розпочне поєдинок проти Південної Кореї.
Завтра, 19 червня, о 04.00 відбудеться інший матч групи А, де зійдуться співгосподарі турніру Мексика та Південна Корея.