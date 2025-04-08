Чехія – Україна 1:1
Голи: Світкова, 4 – Петрик, 19 (з пенальті)
Чотири дні тому суперники по групі В4 Ліги націй провели перший очний поєдинок. Тоді "синьо-жовті" мінімально перемогли чешок з рахунком 1:0, пише 24 Канал.
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Важлива виїзна нічия
У домашньому поєдинку збірна Чехії збиралася взяти реванш за поразку. Дебют зустрічі був за господарками. Вже на 4-й хвилині Світкова засмутила голкіперку "синьо-жовтих" Катерину Самсон.
Швидкий гол не вибив з колії українок. На 19-й хвилині зустрічі підопічні Пятенка відновили паритет. Ніколь Козлова заробила пенальті, який реалізувала півзахисниця Металіста 1925 Анна Петрик.
До фінального свистка "синьо-жовті" мали кілька нагод вийти вперед. Однак Овдійчук та Андрухів не реалізували свої гольові моменти.
На останніх хвилинах основного часу чешки ледь не вирвали перемогу. Зоннтагова потужним ударом перевірила реакцію Самсон.
У підсумку цей напружений поєдинок завершився внічию – 1:1. Збірна України після чотирьох матчів набрала 10 очок та продовжує лідирувати у групі В4. На другій позиції Чехія, яка відстає на три бали.
Відео голу Петрик у матчі Чехія – Україна
- Переможець квартету здобуде путівку до дивізіону А. У плей-оф зіграють другі команди з дивізіону В та треті з дивізіону А.
- Наступний поєдинок збірна України зіграє 30 травня проти Албанії. В останньому матчі групового раунду команда Пятенка зустрінеться з Хорватією.