Чехия – Украина 1:1
Голы: Свиткова, 4 – Петрик, 19 (с пенальти)
Четыре дня назад соперники по группе В4 Лиги наций провели первый очный поединок. Тогда "сине-желтые" минимально победили чешек со счетом 1:0, пишет 24 Канал.
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Важная выездная ничья
В домашнем поединке сборная Чехии собиралась взять реванш за поражение. Дебют встречи был за хозяйками. Уже на 4-й минуте Свиткова огорчила голкипера "сине-желтых" Катерину Самсон.
Быстрый гол не выбил из колеи украинок. На 19-й минуте встречи подопечные Пятенко восстановили паритет. Николь Козлова заработала пенальти, который реализовала полузащитница Металлиста 1925 Анна Петрик.
До финального свистка "сине-желтые" имели несколько возможностей выйти вперед. Однако Овдийчук и Андрухив не реализовали свои голевые моменты.
На последних минутах основного времени чешки едва не вырвали победу. Зоннтагова мощным ударом проверила реакцию Самсон.
В итоге этот напряженный поединок завершился вничью – 1:1. Сборная Украины после четырех матчей набрала 10 очков и продолжает лидировать в группе В4. На второй позиции Чехия, которая отстает на три балла.
Видео гола Петрика в матче Чехия – Украина
- Победитель квартета получит путевку в дивизион А. В плей-офф сыграют вторые команды из дивизиона В и третьи из дивизиона А.
- Следующий поединок сборная Украины сыграет 30 мая против Албании. В последнем матче группового раунда команда Пятенко встретится с Хорватией.