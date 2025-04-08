Україна на виїзді вирвала нічию з Чехію та втримала лідерство в групі Ліги націй

Жіноча збірна України з футболу реально претендує на підвищення в класі у розіграші Ліги націй сезону-2025. Підопічні Володимира Пятенка продовжили свою безпрограшну серію.

Чехія – Україна 1:1

Голи: Світкова, 4 – Петрик, 19 (з пенальті)

Чотири дні тому суперники по групі В4 Ліги націй провели перший очний поєдинок. Тоді "синьо-жовті" мінімально перемогли чешок з рахунком 1:0, пише 24 Канал.

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Важлива виїзна нічия

У домашньому поєдинку збірна Чехії збиралася взяти реванш за поразку. Дебют зустрічі був за господарками. Вже на 4-й хвилині Світкова засмутила голкіперку "синьо-жовтих" Катерину Самсон.

Швидкий гол не вибив з колії українок. На 19-й хвилині зустрічі підопічні Пятенка відновили паритет. Ніколь Козлова заробила пенальті, який реалізувала півзахисниця Металіста 1925 Анна Петрик.

До фінального свистка "синьо-жовті" мали кілька нагод вийти вперед. Однак Овдійчук та Андрухів не реалізували свої гольові моменти.

На останніх хвилинах основного часу чешки ледь не вирвали перемогу. Зоннтагова потужним ударом перевірила реакцію Самсон.

У підсумку цей напружений поєдинок завершився внічию – 1:1. Збірна України після чотирьох матчів набрала 10 очок та продовжує лідирувати у групі В4. На другій позиції Чехія, яка відстає на три бали.

Відео голу Петрик у матчі Чехія – Україна