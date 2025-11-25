Захист спробує "перекрити кисень" Ямалю: прогноз на Челсі – Барселона у Лізі чемпіонів

У вівторок, 25 листопада, стартує 5-й тур основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025 – 2026. В одному із поєдинків лондонське Челсі прийме каталонську Барселону.

На футбольному полі зустрінуться команди, які після чотирьох турів йдуть пліч-о-пліч у турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Барселона та Челсі набрали по 7 балів та йдуть поруч – 11-та та 12-та позиції, інформує 24 Канал.

Що відомо про майбутній матч Челсі – Барселона?

У попередньому турі обидва європейські гранди не змогли потішити своїх фанів перемогами. І "сині", і "блаугранас" розписали мирові. Барселона сенсаційно врятувалась від виїзної поразки від бельгійського Брюгге 3:3, а Челсі на виїзді не переграло Карабах 2:2.

Натомість обидва колективи підходять до очного протистояння у гарному настрої, адже у своїх внутрішніх чемпіонатах здобули перемоги – Челсі здолало Бернлі 2:0, а Барселона розтрощила Атлетік Більбао 4:0. Дубль оформив Ферран Торрес.

Цікавий той факт, що обидва клуби йдуть на другому місці у турнірних таблицях своїх першостей. Барселона із 31 очком поступається у Ла Лізі лише мадридському Реалу (32 бали). Натомість Челсі із 23 пунктами програє лідеру сезону АПЛ лондонському Арсеналу, у якого після 12-ти турів 29 набраних балів. Тут відставання від лідера у вигляді двох перемог.

Прогноз букмекера

Доволі несподівано фаворитом протистояння по лінії betking є Челсі. Перемога лондонського клубу оцінюється у 2,40. Натомість на звитягу Барселони дають коефіцієнт 2,66. Нічия – 4 рівно.

Коефіцієнт 2 стоїть на те, що команди проб'ють тотал більше 3,5 голів. Очікується, що обидва колективи відзначаться голами – 1,4.

*Коефіцієнти подані станом на 18:45 24.11.2025

Якою є історія зустрічей Челсі та Барселони?

Цікаво, що у лондонців багато історія зустрічей із іспанськими командами, але найбільше протистоянь якраз проти Барселони – аж 17.

Перед очною грою 25 листопада каталонський клуб володіє мінімальною перевагою за кількістю перемог – 6 проти 5-ти в "аристократів". Ще 6 матчів зводились до мирових.

Востаннє ці європейські клуби грали між собою ще в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017 – 2018. Тоді у першому матчі команди розписали нічию 1:1. Голи забивали Вілліан (за господарів) та Ліонель Мессі (за гостей). А от у другому поєдинку перемогу святкували каталонці 3:0 (дубль Мессі та гол Усмана Дембеле).

Як повідомляє портал Transfermarkt, у цьому протистоянні немає яскравого вираженого найкращого бомбардира. Одразу декілька гравців забивали по три голи. Серед них Мессі, Туре Андре Флу, Роналдінью, Дідьє Дрогба та інші.

