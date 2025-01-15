Без Мудрика ніяк: Челсі ледь не програв Борнмуту, але врятувала помилка Забарного
Український захисник помилився в епізоді із першим голом Челсі, але його команда все одно була близькою до перемоги. Втім втримати три очки Борнмуту не вдалось.
Челсі – Борнмут 2:2
Голи: Палмер, 13, Джеймс, 90+5 – Клюйверт, 50 (пен), Семеніо, 68.
В чемпіонаті Англії 2024-2025 цього тижня проходять матчі 21 туру АПЛ. У вівторок відбулась гра між Челсі та Борнмутом, які претендують на місця в єврокубках, повідомляє 24 Канал.
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Борнмут ледь не переміг
Лондонці вже більше місяця обходяться без Михайла Мудрика, який здав позитивний допінг-тест. Натомість у складі "вишень" вже традиційно в основі вийшов Ілля Забарний.
Його команда стала грозою авторитетів цього сезону, здолавши Манчестер Сіті, Арсенал, Тоттенхем та Манчестер Юнайтед. Був Борнмут близьким і до успіху проти Челсі, хоча пропустив першим.
Одним із винних у цьому м'ячі варто називати саме Забарного. Ілля на рівному місці відпустив у центрі поля Джексона і той вивів сам на сам Палмера. Англієць хибним замахом хитнув воротаря та відкрив рахунок.
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Погіршилась ситуація для "вишень" після травми Хілла, якого вимушено замінив Клюйверт. Але саме нідерландець зрівняв рахунок точним ударом з пенальті за фол Кайседо на Семеніо.
В середині другого тайму Борнмут навіть вийшов вперед завдяки зрячому удару того таки Семеніо з-під Ачімпонга. "Вишні" вели матч до перемоги, проте на п'ятій компенсованій хвилині Челсі врятувався від поразки. Рісу Джеймсу вдався точний удар в кут воріт зі штрафного.
Таким чином лондонці залишились четвертими, але за підсумками туру їх може обійти Ньюкасл. У свою чергу команда Забарного йде на сьомій сходинці та ризикує пропустити вперед Астон Віллу. Відстань від топ-четвірки становить всього три очки.