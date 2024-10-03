Челсі – Гент 4:2

Голи: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюсбері-Холл, 70 – Ватанабе, 50, Гендельман, 90+2

У четвер, 3 жовтня, у Лондоні на "Стемфорд Бридж" Челсі приймав бельгійський Гент. У стартовому складі господарів на поле вийшов Михайло Мудрик, пише 24 Канал.

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Гольова феєрія у Лондоні

Український вінгер "синіх" виправдав довіру тренера вже на 12-й хвилині матчу. Під час флангової атаки Мудрик розібрався у ситуації та видав ювелірний пас на Вейгу. Португальський півзахисник "пенсіонерів" з легкістю обіграв голкіпера та головою переправив м'яч до сітки воріт.

Відео асисту Мудрика

У першому таймі глядачі більше не побачили голів, залишивши найцікавіше на другу половину зустрічі.

На 46-й хвилині матчу Нету пробив в один дотик у дев'ятку воріт суперника, подвоївши перевагу. Гент одразу відповів точним ударом Ватанабе – 2:1.

Гол престижу ще більше підбадьорив гравців Челсі. Нкуну та Дьюсбері-Холл в середині тайму зробили рахунок розгромним.

Втім, наприкінці зустрічі "буйволи" зуміли відіграти ще один м'яч. Результативний удар на рахунку Гендельмана.

До слова. Нагадаємо, що у складі Гента свого часу грав чималий український десант. Кольори бельгійського клубу захищали Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Фінальний свисток арбітра зафіксував переконливу перемогу Челсі з рахунком 4:2. Михайло Мудрик відіграв весь матч, записавши до свого активу третій асист в сезоні.

Відеоогляд матчу Челсі – Гент

У наступному турі (24 жовтня) Челсі зіграє на виїзді проти грецького Панатінаїкоса.