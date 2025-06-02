Челсі виставить на трансфер групу футболістів: чи потрапив до списку Мудрик
- Челсі планує виставити на трансфер 13 футболістів у літнє трансферне вікно.
- Зокрема, "аристократи" планують продати чимало гравців атакувальної ланки команди.
Влітку цього року Челсі покине чимала кількість футболістів. "Аристократи" запланували масову чистку кадрів у команді.
Лондонці минулого літа підписали рекордну кількість гравців. Тепер "сині" планують позбутись одразу 13 виконавців, повідомляє 24 канал із посилання на The Guardian.
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Хто покине Челсі
Челсі визначився з гравцями, яких виставить на продаж в літнє трансферне вікно. "Аристократи" планують позбутись гравців атакувальної ланки.
А саме Ноні Мадуеке, Жоау Фелікса, Крістофера Нкунку, Рахіма Стерлінга, Карні Чуквуемеки. До цього списку увійшли: Кірнан Дьюсбері-Голл, Леслі Угочукву.
Лондонці не розраховують на воротарів: Роберта Санчеса та Джордже Петровича. Серед захисників у список потрапили: Ренато Вейга, Бен Чілвелл, Аксель Дісасі та Веслі Фофана.
Український вінгер Михайло Мудрик, якого відсторонили за допінг, до цього списку не потрапив. 24-річний гравець "синіх" залишиться у команді.