Челсі виставить на трансфер групу футболістів: чи потрапив до списку Мудрик

Влітку цього року Челсі покине чимала кількість футболістів. "Аристократи" запланували масову чистку кадрів у команді.

Лондонці минулого літа підписали рекордну кількість гравців. Тепер "сині" планують позбутись одразу 13 виконавців, повідомляє 24 канал із посилання на The Guardian.

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Хто покине Челсі

Челсі визначився з гравцями, яких виставить на продаж в літнє трансферне вікно. "Аристократи" планують позбутись гравців атакувальної ланки.

А саме Ноні Мадуеке, Жоау Фелікса, Крістофера Нкунку, Рахіма Стерлінга, Карні Чуквуемеки. До цього списку увійшли: Кірнан Дьюсбері-Голл, Леслі Угочукву.

Лондонці не розраховують на воротарів: Роберта Санчеса та Джордже Петровича. Серед захисників у список потрапили: Ренато Вейга, Бен Чілвелл, Аксель Дісасі та Веслі Фофана.

Український вінгер Михайло Мудрик, якого відсторонили за допінг, до цього списку не потрапив. 24-річний гравець "синіх" залишиться у команді.