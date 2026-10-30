Челсі проти Ман Юнайтед: англійські гранди визначать, чия криза глибша

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Обидві команди переживають не найкращий етап у своїй історії. Щоправда, "червоні дияволи" перебувають у значно глибшій кризі та є андердогами перед прийдешнім поєдинком, повідомляє 24 Канал.

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У якій формі команди підходять до матчу

Перше, на що треба звернути увагу – це календар суперників. До звітного матчу команди підійдуть у різній фізичній готовності. Ман Юнайтед фактично тиждень цілеспрямовано готувався до поєдинку з лондонцями. Тоді як у підопічних Хабі Алонсо була гра проти Ліверпуля в Кубку ліги, яку "пенсіонери" програли в серії одинадцятиметрових ударів.

З іншого боку Челсі не бере участь у єврокубках, тоді як Ман Юнайтед грає в Лізі чемпіонів. Зокрема, після зустрічі з манкуніанцями "аристократи" матимуть аж 8 днів до наступного матчу. Тоді як підопічних Майкла Карріка чекає протистояння з Ромою в Лізі чемпіонів, де "червоним дияволам" теж треба набирати 3 очки, оскільки в 3 попередніх єврокубках матчах англійці здобули всього одну перемогу над Сабахом.

Криза Ман Юнайтед затягується, й власне після вже згаданої перемоги над Сабахом манкуніанці не знали смаку звитяг. Їхня безвиграшна серія вже нараховує 8 матчів у всіх турнірах. Тому підопічні Карріка й перебувають на 16 сходинці АПЛ. Челсі теж не вражає стабільністю результатів. Зокрема, підопічні Хабі Алонсо дозволили Тоттенгему здобути першу перемогу в сезоні. Та все ж показники лондонців значно кращі, тож, як наслідок – 5 місце в АПЛ.

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Які кадрові проблеми в команд

У кількох найближчих матчах Челсі доведеться обходитись без найкращого бомбардира команди Жоау Педру. Він перебуває на 3 сходинці в перегонах голеадорів АПЛ. У його активі 5 забитих м'ячів. Із приємного – в чемпіонаті вже може зіграти Коул Палмер, який після червоної картки в матчі з Тоттенгемом, відбув свою дискваліфікацію в Кубку Ліги.

У цьому аспекті проблеми Ман Юнайтед куди серйозніші. У лазареті команди перебувають Люк Шоу, Кобі Мейну та Беньямін Шешко. До речі, щодо словенця з'явились нові подробиці травми. Медичний штаб манкуніанців вважає, що цього року нападник уже не допоможе "червоним дияволам". Лікарі вважають, що він пропустить щонайменше 13 матчів.