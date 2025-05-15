Челсі протестує Манчестер Юнайтед напередодні фіналу Ліги Європи: прогноз на матч АПЛ

Манкуніанський клуб на фініші сезону повністю сконцентрував свою увагу на Лізі Європи. Челсі ж також має свій єврофінал, але його головна мета – потрапити у топ-5 АПЛ.

Цими вихідними в чемпіонаті Англії відбудуться матчі 37 туру АПЛ. На п'ятницю, 16 травня, винесена центральна гра вікенду, в якій Челсі прийматиме Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал.

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Челсі мріє про ЛЧ

Манкуніанці вже де-факто втратили будь-яку мотивацію в чемпіонаті Англії. Команда Аморіма з тріском провалила кампанію в АПЛ, розташувавшись аж на 16 місці за два тури до фінішу.

Проте цьому є логічне пояснення, оскільки Манчестер Юнайтед отримав шанс кваліфікуватися в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Для цього "червоним дияволам" потрібно виграти Лігу Європи, де у фіналі вони протистоятимуть Тоттенхему.

Саме через це МЮ не виграє вже сім матчів АПЛ поспіль. Челсі ж також дійшов до єврофіналу, команда Енцо Марески має шанс виграти Лігу конференцій у фіналі проти Бетіса. Втім ця перемога не виведе лондонців у ЛЧ, тому їм треба боротися за цю путівку через чемпіонат.

Челсі має фінішувати у топ-5 задля проходу в головний єврокубок. Наразі "сині" як раз п'яті, проте Астон Вілла поступається їм лише за різницею голів. Тож будь-яка втрата очок може стати фатальною для команди Мудрика.

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Прогноз Favbet

Тому недивно, що у звітному матчі явним фаворитом вважається Челсі. Коефіцієнт на перемогу лондонців становить 1,41, тоді як манкуніанців – аж 7,40. Нічия ж оцінена у 5,10 згідно з Favbet.

При цьому експерти очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,51, тоді як на ТМ2,5 – 2,60. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Коул Палмер (Челсі) – 1,80

Марк Гіу (Челсі) – 2,20

Педру Нету (Челсі) – 2,20

Ноні Мадуеке (Челсі) – 2,20

Тарік Джордж (Челсі) – 2,50

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4,00

Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 4,00

Кіран Дьюсбері-Голл (Челсі) – 4,00

Амад Діалло (Манчестер Юнайтед) – 4,00

Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед) – 4,00

Енцо Фернандес (Челсі) – 4,00

Цікаво, що в останніх семи очних матчах між Челсі та МЮ кожна з команд забивала бодай по голу. У першому колі поточного сезону суперники розписали нічию 1:1.