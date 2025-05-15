В эти выходные в чемпионате Англии состоятся матчи 37 тура АПЛ. На пятницу, 16 мая, вынесена центральная игра уикенда, в которой Челси будет принимать Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал.

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Челси мечтает о ЛЧ

Манкунианцы уже де-факто потеряли всякую мотивацию в чемпионате Англии. Команда Аморима с треском провалила кампанию в АПЛ, расположившись аж на 16 месте за два тура до финиша.

Однако этому есть логичное объяснение, поскольку Манчестер Юнайтед получил шанс квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для этого "красным дьяволам" нужно выиграть Лигу Европы, где в финале они будут противостоять Тоттенхэму.

Именно поэтому МЮ не выигрывает уже семь матчей АПЛ подряд. Челси же также дошел до еврофинала, команда Энцо Марески имеет шанс выиграть Лигу конференций в финале против Бетиса. Впрочем эта победа не выведет лондонцев в ЛЧ, поэтому им надо бороться за эту путевку через чемпионат.

Челси должен финишировать в топ-5 для прохода в главный еврокубок. Сейчас "синие" как раз пятые, однако Астон Вилла уступает им только по разнице голов. Поэтому любая потеря очков может стать фатальной для команды Мудрика.

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Прогноз Favbet

Поэтому неудивительно, что в отчетном матче явным фаворитом считается Челси. Коэффициент на победу лондонцев составляет 1,41, тогда как манкунианцев – аж 7,40. Ничья же оценена в 5,10 согласно Favbet.

При этом эксперты ожидают результативную встречу. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,51, тогда как на ТМ2,5 – 2,60. Главными претендентами на забитый мяч являются следующие футболисты:

Коул Палмер (Челси) – 1,80

Марк Гиу (Челси) – 2,20

Педру Нету (Челси) – 2,20

Нони Мадуэке (Челси) – 2,20

Тарик Джордж (Челси) – 2,50

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4,00

Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед) – 4,00

Киран Дьюсбери-Холл (Челси) – 4,00

Амад Диалло (Манчестер Юнайтед) – 4,00

Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед) – 4,00

Энцо Фернандес (Челси) – 4,00

Интересно, что в последних семи очных матчах между Челси и МЮ каждая из команд забивала хотя бы по голу. В первом круге текущего сезона соперники расписали ничью 1:1.