Британско-украинский спортивный журналист Эндрю Тодос пришел на поединок с флагом Украины, чтобы поддержать игрока Брентфорда Егора Ярмолюка. Однако работники стадиона "Портмен Роуд", на котором играет Ипсвич, забрали сине-желтый флаг, пишет 24 Канал со ссылкой на Zorya Londonsk.

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Почему на стадионе Ипсвича запретили флаг Украины

На входе в выездной сектор стюарды увидели в сумке Тодоса флаг Украины. Сначала они требовали бирку по противопожарной безопасности, а потом назвали флаг "политическим". Аргумент о том, что в Брентфорде играет украинец не подействовал на работников стадиона. В итоге они его забрали, пообещав отдать после матча.

Впоследствии флаг вернули. Поэтому Эндрю Тодос смог сделать фото с сине-желтым флагом на фоне стадиона.

Эндрю Тодос с флагом Украины / фото из сети Х Zorya Londonsk

Интересно, что на матче присутствовали флаги других стран, в частности Нидерландов и Ирландии. Однако к владельцам этих флагов не было претензий.

После матча директор по медиа и коммуникациям Ипсвича Маркуш Неш в комментарии Tribuna.com объяснил действия работников стадиона.

Мы хотели бы четко заявить, что это была ошибка в суждении стюарда. Этого не должно было произойти,

– сказал Маккус Нэш.

Также он добавил, что Ипсвич неоднократно выражал свою поддержку украинскому народу. Маркс Нэш пообещал, что клуб проведет разъяснительную работу, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Отметим, что поединок завершился победой Брентфорда со счетом 1:0. Егор Ярмолюк отыграл весь матч и заработал желтую карточку.