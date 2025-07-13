Фінал Клубного чемпіонату світу-2025: де дивитися матч Челсі – ПСЖ онлайн

Челсі та ПСЖ розіграють звання клубного чемпіона світу-2025. Підопічні Луїса Енріке виглядають фаворитами матчу, адже демонструють шалену форму останнім часом.

У неділю, 13 липня, в Нью-Йорку відбудеться фінал Клубного чемпіонату світу-2025. У вирішальній битві турніру лондонський Челсі зійдеться із французьким ПСЖ, повідомляє 24 Канал.

До теми Прогноз на фінал Клубного чемпіонату світу-2025: чи зможе Челсі зупинити шалену ходу ПСЖ

Де дивитися гру

Матч Челсі – ПСЖ онлайн можна буде подивитися в Україні. Офіційним транслятором Клубного чемпіонат світу є DAZN. Саме на його ОТТ-платформі доступні усі матчі турніру, в тому числі й фінал.

Крім того, пряма трансляція матчу Челсі – ПСЖ відбудеться на каналі Суспільне Спорт. Він доступний у кабельних мереж, а також на більшості ОТТ-платформ. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Шлях до фіналу

Лондонці вдало провели минулий сезон, вигравши Лігу конференцій та здобувши путівку до Ліги чемпіонів. У свою чергу їх шлях на клубному Мундіалі вийшов не таким яскравим.

У групі "сині" стали другими позаду Фламенго, а у плей-оф проходили доволі посередніх суперників. Куди більш потужним останнім часом виглядає ПСЖ.

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Підопічні Луїса Енріке виграли вже чотири титули у 2025 році. Серед них і омріяна Ліга чемпіонів з рахунком 5:0 у фіналі. Феєрія парижан продовжилась на КЧС.

Єдиною осічкою ПСЖ була поразка від Ботафого, тоді як інші п'ять зустрічей французи виграли із загальним рахунком 16:0. Серед жертв підопічних Луїса Енріке були такі гранди як Атлетіко, Баварія та Реал.