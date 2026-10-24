"Колишні" проти "нинішніх" Мудрика: прогноз на матч Челсі – Тоттенгем

Щоправда, обидві команди наразі перебувають на різних полюсах турнірної таблиці. Челсі наразі перебуває в топ-четвірці чемпіонату Англії, а ось Тоттенгем бореться за виживання, випереджаючи зону вильоту всього на 1 бал, повідомляє 24 Канал.

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У якій формі команди підходять до матчу

Обидві лондонські команди цього сезону "позбавлені" тягаря єврокубків. Вони виступають тільки на внутріншній англійській арені. Щодо Челсі можна говорити, що Хабі Алонсо поступово вдається будувати те, що він хоче бачити. Попередній матч для "аристократів" був непростим, але вони змогли зламати опір Евертона та перемогли "ірисок" на виїзді з рахунком 2:0.

У Тоттенгема минулого тижня було справжнє свято. Підопічні Роберто де Дзербі здобули першу перемогу в сезоні, перегравши новачка АПЛ Ковентрі з рахунком 3:1. Тож, головна інтрига, чи допоможе ця звитяга зняти "шпорам" тягар із плечей і знову відчути впевненість у своїх силах.

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Чи зіграє Михайло Мудрик

Протистояння Челсі та Тоттенгема – це матч команди, якій належить контракт Мудрика, проти команди, за яку Мудрик наразі виступає. Однак чекати українця на полі не варто. Головних причин його відсутності в лондонському дербі – дві.

Вінгер наразі травмований. Він ще досі не відновився після травми, якої зазнав після першого ж свого матчу за Тоттенгем. Окремі британські ЗМІ повідомляють, що повернення Мудрика на полі може відбутись уже наступного в рамках іншого лондонського для Тоттенгема дербі проти Крістал Пелес.

Утім навіть якби з українцем було все добре, він би все одно не зміг узяти участь у поєдинку. Правила АПЛ забороняють орендованим футболістам грати проти команд, яким вони належать.