Челсі шукає посилення у центральну ланку оборони. 22-річний український захисник Борнмута є головним кандидатом на цю позицію, повідомляє 24 канал із посиланням на Daily Mail.

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Забарний в Челсі

Ілля Забарний у поточному сезоні демонструє хорошу гру у складі Борнмута. Український захисник зіграв у всіх матчах "вишень" в Англійськії Прем'єр-лізі.

Трансфер лідера збірної України може відбутись за умови того, що Аксель Дісасі залишить Челсі. Борнмут готовий продати 22-річного захисника, якщо надійде гідна пропозиція.

За даними Transfermarkt, вартість Іллі Забарного складає 38 мільйонів євро. Наразі він є найдорожчим українським гравцем.

Нагадаємо, що Забарний приєднався до Борнмута взимку у 2023 році. Контракт українського захисника з "вишнями" розрахований до літа 2029 року.

Довідка. Іллю Забарного обрали найкращим гравцем збірної України у 2024 році в голосуванні серед вболівальників від Української асоціації футболу.

Раніше повідомляли, що українським захисником цікавляться такі клуби, як Тоттенхем, ПСЖ, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Реал.