ПСЖ є фаворитом у боротьбі за лідера збірної України. Парижани готові заплатити значну суму "вишням" за 22-річного центрбека, повідомляє 24 канал із посиланням HBreport.

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Скільки ПСЖ заплатить за Забарного

Головним претендентом на Іллю Забарного є ПСЖ. Стало відомо, що паризький клуб вже напряму проводив перемовини з лідером збірної України та гравцем Борнмута.

Зазначимо, що трансфер Забарного може відбутись в зимове трансферне вікно, яке відкриється 1 січня 2025 року. Парижани готові заплатити "вишням" 50 мільйонів євро за підписання 22-річного центрального захисника.

Довідка. Ілля Забарний перейшов у Борнмут в зимове трансферне вікно у 2023 році. Чинна угода українця з "вишнями" розрахована до 2029 року.

У поточній кампанії Забарний зіграв у 19 матчах за Борнмут у всіх турнірах. Результативними діями не відзначався, але демонструє хорошу гру в оборонних діях команди.