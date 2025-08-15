20 англійських клубів беруть участь у найпрестижнішому клубному турнірі світу – Англійській Прем'єр-лізі. Вашій увазі – календар матчів та турнірне становище чемпіонату Англії.

15 серпня 2025 стартує новий сезон Англійської Прем'єр-Ліги. У найсильнішому дивізіоні чемпіонату Англії братимуть участь 20 найкращих клубів країни, повідомляє 24 Канал.

Хто з українців гратиме в АПЛ?

Багатьма експертами АПЛ вважається найкращим турніром світу, а місцеві клуби мають змогу запрошувати найдорожчих футболістів. Серед них є і п'ятеро українців, які мають зіграти в турнірі у сезоні 2025-2026.

Олександр Зінченко (Арсенал)

Єгор Ярмолюк (Брентфорд)

Віталій Миколенко (Евертон)

Назарій Русин (Сандерленд)

Михайло Мудрик (Челсі)

Щодо останнього, то поки його доля залишається невідомою. У грудні 2024-го Мудрик отримав бан через позитивний допінг-тест. Строк його дії наразі невідомий, але Челсі все одно вніс українця у заявку на АПЛ.

Турнір триватиме з 15 серпня 2025 року по 24 травня 2026-го. Чемпіонство захищатиме Ліверпуль, який торік впевнено здобув трофей. За підсумками сезону топ-4 команди відправляться в Лігу чемпіонів, ще три клуби – в інші єврокубки, а 18-20 місця понизяться в Чемпіоншип.

Турнірна таблиця АПЛ 2025-2026

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П М'ЯЧІ ОЧКИ 1 Ліверпуль 0 0 0 0 0-0 0 2 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0 3 Манчестер Сіті 0 0 0 0 0-0 0 4 Челсі 0 0 0 0 0-0 0 5 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0 6 Астон Вілла 0 0 0 0 0-0 0 7 Ноттінгем Форест 0 0 0 0 0-0 0 8 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0 9 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0 10 Фулхем 0 0 0 0 0-0 0 11 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0 12 Крістал Пелас 0 0 0 0 0-0 0 13 Евертон 0 0 0 0 0-0 0 14 Вулверхемптон 0 0 0 0 0-0 0 15 Вест Гем 0 0 0 0 0-0 0 16 Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0-0 0 17 Тоттенхем 0 0 0 0 0-0 0 18 Бернлі 0 0 0 0 0-0 0 19 Лідс 0 0 0 0 0-0 0 20 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0

Розклад матчів АПЛ 2025-2026

1 ТУР

15 серпня, 22:00 . Ліверпуль – Борнмут

. Ліверпуль – Борнмут 16 серпня, 14:30 . Астон Вілла – Ньюкасл

. Астон Вілла – Ньюкасл 16 серпня, 17:00 . Фулхем – Борнмут

. Фулхем – Борнмут 16 серпня, 17:00 . Тоттенхем – Бернлі

. Тоттенхем – Бернлі 16 серпня, 17:00 . Сандерленд – Вест Гем

. Сандерленд – Вест Гем 16 серпня, 19:30 . Вулверхемптон – Манчестер Сіті

. Вулверхемптон – Манчестер Сіті 17 серпня, 16:00 . Челсі – Крістал Пелас

. Челсі – Крістал Пелас 17 серпня, 16:00 . Ноттінгем Форест – Брентфорд

. Ноттінгем Форест – Брентфорд 17 серпня, 18:30 . Манчестер Юнайтед – Арсенал

. Манчестер Юнайтед – Арсенал 18 серпня, 22:00. Лідс – Евертон

2 ТУР

22 серпня, 22:00 . Вест Гем – Челсі

. Вест Гем – Челсі 23 серпня, 14:30 . Манчестер Сіті – Тоттенхем

. Манчестер Сіті – Тоттенхем 23 серпня, 17:00 . Брентфорд – Астон Вілла

. Брентфорд – Астон Вілла 23 серпня, 17:00 . Бернлі – Сандерленд

. Бернлі – Сандерленд 23 серпня, 17:00 . Борнмут – Вулверхемптон

. Борнмут – Вулверхемптон 23 серпня, 19:30 . Арсенал – Лідс

. Арсенал – Лідс 24 серпня, 16:00 . Евертон – Брайтон

. Евертон – Брайтон 24 серпня, 16:00 . Крістал Пелас – Ноттінгем Форест

. Крістал Пелас – Ноттінгем Форест 24 серпня, 18:30 . Фулхем – Манчестер Юнайтед

. Фулхем – Манчестер Юнайтед 25 серпня, 22:00. Ньюкасл – Ліверпуль

3 ТУР

30 серпня, 14:30 . Челсі – Фулхем

. Челсі – Фулхем 30 серпня, 17:00 . Манчестер Юнайтед – Бернлі

. Манчестер Юнайтед – Бернлі 30 серпня, 17:00 . Тоттенхем – Борнмут

. Тоттенхем – Борнмут 30 серпня, 17:00 . Вулверхемптон – Евертон

. Вулверхемптон – Евертон 30 серпня, 17:00 . Сандерленд – Брентфорд

. Сандерленд – Брентфорд 30 серпня, 19:30 . Лідс – Ньюкасл

. Лідс – Ньюкасл 31 серпня, 16:00 . Брайтон – Манчестер Сіті

. Брайтон – Манчестер Сіті 31 серпня, 16:00 . Ноттінгем Форест – Вест Гем

. Ноттінгем Форест – Вест Гем 31 серпня, 18:30 . Ліверпуль – Арсенал

. Ліверпуль – Арсенал 31 серпня, 21:00. Астон Вілла – Крістал Пелас

4 ТУР

13 вересня, 14:30 . Арсенал – Ноттінгем Форест

. Арсенал – Ноттінгем Форест 13 вересня, 17:00 . Борнмут – Брайтон

. Борнмут – Брайтон 13 вересня, 17:00 . Фулхем – Лідс

. Фулхем – Лідс 13 вересня, 17:00 . Евертон – Астон Вілла

. Евертон – Астон Вілла 13 вересня, 17:00 . Ньюкасл – Вулверхемптон

. Ньюкасл – Вулверхемптон 13 вересня, 17:00 . Крістал Пелас – Сандерленд

. Крістал Пелас – Сандерленд 13 вересня, 19:30 . Вест Гем – Тоттенхем

. Вест Гем – Тоттенхем 13 вересня, 22:00 . Брентфорд – Челсі

. Брентфорд – Челсі 14 вересня, 16:00 . Бернлі – Ліверпуль

. Бернлі – Ліверпуль 14 вересня, 18:30. Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

5 ТУР

20 вересня, 14:30 . Ліверпуль – Евертон

. Ліверпуль – Евертон 20 вересня, 17:00 . Борнмут – Ньюкасл

. Борнмут – Ньюкасл 20 вересня, 17:00 . Брайтон – Тоттенхем

. Брайтон – Тоттенхем 20 вересня, 17:00 . Бернлі – Ноттінгем Форест

. Бернлі – Ноттінгем Форест 20 вересня, 17:00 . Вулверхемптон – Лідс

. Вулверхемптон – Лідс 20 вересня, 17:00 . Вест Гем – Крістал Пелас

. Вест Гем – Крістал Пелас 20 вересня, 19:30 . Манчестер Юнайтед – Челсі

. Манчестер Юнайтед – Челсі 20 вересня, 22:00 . Фулхем – Брентфорд

. Фулхем – Брентфорд 21 вересня, 16:00 . Сандерленд – Астон Вілла

. Сандерленд – Астон Вілла 21 вересня, 18:30. Арсенал – Манчестер Сіті

6 ТУР

27 вересня, 14:30 . Брентфорд – Манчестер Юнайтед

. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 27 вересня, 17:00 . Крістал Пелас – Ліверпуль

. Крістал Пелас – Ліверпуль 27 вересня, 17:00 . Астон Вілла – Фулхем

. Астон Вілла – Фулхем 27 вересня, 17:00 . Манчестер Сіті – Бернлі

. Манчестер Сіті – Бернлі 27 вересня, 17:00 . Лідс – Борнмут

. Лідс – Борнмут 27 вересня, 17:00 . Челсі – Брайтон

. Челсі – Брайтон 27 вересня, 19:30 . Ноттінгем Форест – Сандерленд

. Ноттінгем Форест – Сандерленд 28 вересня, 16:00 . Тоттенхем – Вулверхемптон

. Тоттенхем – Вулверхемптон 28 вересня, 18:30 . Ньюкасл – Арсенал

. Ньюкасл – Арсенал 29 вересня, 22:00. Евертон – Вест Гем

7 ТУР

4-5 жовтня . Брентфорд – Манчестер Сіті

. Брентфорд – Манчестер Сіті 4-5 жовтня . Евертон – Крістал Пелас

. Евертон – Крістал Пелас 4-5 жовтня . Астон Вілла – Бернлі

. Астон Вілла – Бернлі 4-5 жовтня . Арсенал – Вест Гем

. Арсенал – Вест Гем 4-5 жовтня . Борнмут – Фулхем

. Борнмут – Фулхем 4-5 жовтня . Манчестер Юнайтед – Сандерленд

. Манчестер Юнайтед – Сандерленд 4-5 жовтня . Лідс – Тоттенхем

. Лідс – Тоттенхем 4-5 жовтня . Вулверхемптон – Брайтон

. Вулверхемптон – Брайтон 4-5 жовтня . Ньюкасл – Ноттінгем Форест

. Ньюкасл – Ноттінгем Форест 4-5 жовтня. Челсі – Ліверпуль

8 ТУР

18-19 жовтня . Вест Гем – Брентфорд

. Вест Гем – Брентфорд 18-19 жовтня . Ліверпуль – Манчестер Юнайтед

. Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 18-19 жовтня . Ноттінгем Форест – Челсі

. Ноттінгем Форест – Челсі 18-19 жовтня . Брайтон – Ньюкасл

. Брайтон – Ньюкасл 18-19 жовтня . Крістал Пелас – Борнмут

. Крістал Пелас – Борнмут 18-19 жовтня . Манчестер Сіті – Брайтон

. Манчестер Сіті – Брайтон 18-19 жовтня . Бернлі – Лідс

. Бернлі – Лідс 18-19 жовтня . Тоттенхем – Астон Вілла

. Тоттенхем – Астон Вілла 18-19 жовтня . Фулхем – Арсенал

. Фулхем – Арсенал 18-19 жовтня. Сандерленд – Вулверхемптон

9 ТУР

25-26 жовтня . Астон Вілла – Манчестер Сіті

. Астон Вілла – Манчестер Сіті 25-26 жовтня . Брентфорд – Ліверпуль

. Брентфорд – Ліверпуль 25-26 жовтня . Вулверхемптон – Бернлі

. Вулверхемптон – Бернлі 25-26 жовтня . Манчестер Юнайтед – Брайтон

. Манчестер Юнайтед – Брайтон 25-26 жовтня . Ньюкасл – Фулхем

. Ньюкасл – Фулхем 25-26 жовтня . Борнмут – Ноттінгем Форест

. Борнмут – Ноттінгем Форест 25-26 жовтня . Евертон – Тоттенхем

. Евертон – Тоттенхем 25-26 жовтня . Арсенал – Крістал Пелас

. Арсенал – Крістал Пелас 25-26 жовтня . Челсі – Сандерленд

. Челсі – Сандерленд 25-26 жовтня. Лідс – Вест Гем

10 ТУР

1-2 листопада . Бернлі – Арсенал

. Бернлі – Арсенал 1-2 листопада . Ліверпуль – Астон Вілла

. Ліверпуль – Астон Вілла 1-2 листопада . Фулхем – Вулверхемптон

. Фулхем – Вулверхемптон 1-2 листопада . Тоттенхем – Челсі

. Тоттенхем – Челсі 1-2 листопада . Вест Гем – Ньюкасл

. Вест Гем – Ньюкасл 1-2 листопада . Крістал Пелас – Брентфорд

. Крістал Пелас – Брентфорд 1-2 листопада . Манчестер Сіті – Борнмут

. Манчестер Сіті – Борнмут 1-2 листопада . Брайтон – Лідс

. Брайтон – Лідс 1-2 листопада . Сандерленд – Евертон

. Сандерленд – Евертон 1-2 листопада. Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед

11 ТУР

8-9 листопада . Евертон – Фулхем

. Евертон – Фулхем 8-9 листопада . Астон Вілла – Борнмут

. Астон Вілла – Борнмут 8-9 листопада . Манчестер Сіті – Ліверпуль

. Манчестер Сіті – Ліверпуль 8-9 листопада . Сандерленд – Арсенал

. Сандерленд – Арсенал 8-9 листопада . Крістал Пелас – Брайтон

. Крістал Пелас – Брайтон 8-9 листопада . Челсі – Вулверхемптон

. Челсі – Вулверхемптон 8-9 листопада . Тоттенхем – Манчестер Юнайтед

. Тоттенхем – Манчестер Юнайтед 8-9 листопада . Ноттінгем Форест – Лідс

. Ноттінгем Форест – Лідс 8-9 листопада . Вест Гем – Бернлі

. Вест Гем – Бернлі 8-9 листопада. Брентфорд – Ньюкасл

12 ТУР

22-23 листопада . Арсенал – Тоттенхем

. Арсенал – Тоттенхем 22-23 листопада . Вулверхемптон – Крістал Пелас

. Вулверхемптон – Крістал Пелас 22-23 листопада . Брайтон – Брентфорд

. Брайтон – Брентфорд 22-23 листопада . Ньюкасл – Манчестер Сіті

. Ньюкасл – Манчестер Сіті 22-23 листопада . Манчестер Юнайтед – Евертон

. Манчестер Юнайтед – Евертон 22-23 листопада . Фулхем – Сандерленд

. Фулхем – Сандерленд 22-23 листопада . Ліверпуль – Ноттінгем Форест

. Ліверпуль – Ноттінгем Форест 22-23 листопада . Лідс – Астон Вілла

. Лідс – Астон Вілла 22-23 листопада . Борнмут – Вест Гем

. Борнмут – Вест Гем 22-23 листопада. Бернлі – Челсі

13 ТУР

29-30 листопада . Евертон – Ньюкасл

. Евертон – Ньюкасл 29-30 листопада . Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед

. Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед 29-30 листопада . Ноттінгем Форест – Брайтон

. Ноттінгем Форест – Брайтон 29-30 листопада . Сандерленд – Борнмут

. Сандерленд – Борнмут 29-30 листопада . Челсі – Арсенал

. Челсі – Арсенал 29-30 листопада . Тоттенхем – Фулхем

. Тоттенхем – Фулхем 29-30 листопада . Манчестер Сіті – Лідс

. Манчестер Сіті – Лідс 29-30 листопада . Брентфорд – Бернлі

. Брентфорд – Бернлі 29-30 листопада . Вест Гем – Ліверпуль

. Вест Гем – Ліверпуль 29-30 листопада. Астон Вілла – Вулверхемптон

14 ТУР

2-4 грудня . Лідс – Челсі

. Лідс – Челсі 2-4 грудня . Манчестер Юнайтед – Вест Гем

. Манчестер Юнайтед – Вест Гем 2-4 грудня . Фулхем – Манчестер Сіті

. Фулхем – Манчестер Сіті 2-4 грудня . Ньюкасл – Тоттенхем

. Ньюкасл – Тоттенхем 2-4 грудня . Арсенал – Брентфорд

. Арсенал – Брентфорд 2-4 грудня . Вулверхемптон – Ноттінгем Форест

. Вулверхемптон – Ноттінгем Форест 2-4 грудня . Бернлі – Крістал Пелас

. Бернлі – Крістал Пелас 2-4 грудня . Борнмут – Евертон

. Борнмут – Евертон 2-4 грудня . Ліверпуль – Сандерленд

. Ліверпуль – Сандерленд 2-4 грудня. Брайтон – Арсенал

15 ТУР

6-7 грудня . Ньюкасл – Бернлі

. Ньюкасл – Бернлі 6-7 грудня . Манчестер Сіті – Сандерленд

. Манчестер Сіті – Сандерленд 6-7 грудня . Фулхем – Крістал Пелас

. Фулхем – Крістал Пелас 6-7 грудня . Брайтон – Вест Гем

. Брайтон – Вест Гем 6-7 грудня . Тоттенхем – Брентфорд

. Тоттенхем – Брентфорд 6-7 грудня . Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед

. Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед 6-7 грудня . Евертон – Ноттінгем Форест

. Евертон – Ноттінгем Форест 6-7 грудня . Астон Вілла – Арсенал

. Астон Вілла – Арсенал 6-7 грудня . Лідс – Ліверпуль

. Лідс – Ліверпуль 6-7 грудня. Борнмут – Челсі

16 ТУР

13-14 грудня . Ноттінгем Форест – Тоттенхем

. Ноттінгем Форест – Тоттенхем 13-14 грудня . Сандерленд – Ньюкасл

. Сандерленд – Ньюкасл 13-14 грудня . Манчестер Юнайтед – Борнмут

. Манчестер Юнайтед – Борнмут 13-14 грудня . Бернлі – Фулхем

. Бернлі – Фулхем 13-14 грудня . Вест Гем – Астон Вілла

. Вест Гем – Астон Вілла 13-14 грудня . Арсенал – Вулверхемптон

. Арсенал – Вулверхемптон 13-14 грудня . Брентфорд – Лідс

. Брентфорд – Лідс 13-14 грудня . Крістал Пелас – Манчестер Сіті

. Крістал Пелас – Манчестер Сіті 13-14 грудня . Ліверпуль – Брайтон

. Ліверпуль – Брайтон 13-14 грудня. Челсі – Евертон

17 ТУР

20-21 грудня . Борнмут – Бернлі

. Борнмут – Бернлі 20-21 грудня . Брайтон – Сандерленд

. Брайтон – Сандерленд 20-21 грудня . Астон Вілла – Манчестер Юнайтед

. Астон Вілла – Манчестер Юнайтед 20-21 грудня . Манчестер Сіті – Вест Гем

. Манчестер Сіті – Вест Гем 20-21 грудня . Лідс – Крістал Пелас

. Лідс – Крістал Пелас 20-21 грудня . Вулверхемптон – Брентфорд

. Вулверхемптон – Брентфорд 20-21 грудня . Ньюкасл – Челсі

. Ньюкасл – Челсі 20-21 грудня . Евертон – Арсенал

. Евертон – Арсенал 20-21 грудня . Тоттенхем – Ліверпуль

. Тоттенхем – Ліверпуль 20-21 грудня. Фулхем – Ноттінгем Форест

18 ТУР

26-28 грудня . Челсі – Астон Вілла

. Челсі – Астон Вілла 26-28 грудня . Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті

. Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті 26-28 грудня . Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 26-28 грудня . Сандерленд – Лідс

. Сандерленд – Лідс 26-28 грудня . Крістал Пелас – Тоттенхем

. Крістал Пелас – Тоттенхем 26-28 грудня . Ліверпуль – Вулверхемптон

. Ліверпуль – Вулверхемптон 26-28 грудня . Брентфорд – Борнмут

. Брентфорд – Борнмут 26-28 грудня . Бернлі – Евертон

. Бернлі – Евертон 26-28 грудня . Арсенал – Брайтон

. Арсенал – Брайтон 26-28 грудня. Вест Гем – Фулхем

19 ТУР

30-31 грудня . Бернлі – Ньюкасл

. Бернлі – Ньюкасл 30-31 грудня . Вест Гем – Брайтон

. Вест Гем – Брайтон 30-31 грудня . Арсенал – Астон Вілла

. Арсенал – Астон Вілла 30-31 грудня . Брентфорд – Тоттенхем

. Брентфорд – Тоттенхем 30-31 грудня . Крістал Пелас – Фулхем

. Крістал Пелас – Фулхем 30-31 грудня . Ліверпуль – Лідс

. Ліверпуль – Лідс 30-31 грудня . Ноттінгем Форест – Евертон

. Ноттінгем Форест – Евертон 30-31 грудня . Челсі – Борнмут

. Челсі – Борнмут 30-31 грудня . Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон

. Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон 30-31 грудня. Сандерленд – Манчестер Сіті

20 ТУР

3-4 січня . Лідс – Манчестер Юнайтед

. Лідс – Манчестер Юнайтед 3-4 січня . Фулхем – Ліверпуль

. Фулхем – Ліверпуль 3-4 січня . Тоттенхем – Сандерленд

. Тоттенхем – Сандерленд 3-4 січня . Манчестер Сіті – Челсі

. Манчестер Сіті – Челсі 3-4 січня . Ньюкасл – Крістал Пелас

. Ньюкасл – Крістал Пелас 3-4 січня . Борнмут – Арсенал

. Борнмут – Арсенал 3-4 січня . Евертон – Брентфорд

. Евертон – Брентфорд 3-4 січня . Астон Вілла – Ноттінгем Форест

. Астон Вілла – Ноттінгем Форест 3-4 січня . Вулверхемптон – Арсенал

. Вулверхемптон – Арсенал 3-4 січня. Брайтон – Бернлі

21 ТУР

6-8 січня . Бернлі – Манчестер Юнайтед

. Бернлі – Манчестер Юнайтед 6-8 січня . Евертон – Вулверхемптон

. Евертон – Вулверхемптон 6-8 січня . Брентфорд – Сандерленд

. Брентфорд – Сандерленд 6-8 січня . Манчестер Сіті – Брайтон

. Манчестер Сіті – Брайтон 6-8 січня . Крістал Пелас – Астон Вілла

. Крістал Пелас – Астон Вілла 6-8 січня . Фулхем – Челсі

. Фулхем – Челсі 6-8 січня . Ньюкасл – Лідс

. Ньюкасл – Лідс 6-8 січня . Арсенал – Ліверпуль

. Арсенал – Ліверпуль 6-8 січня . Вест Гем – Ноттінгем Форест

. Вест Гем – Ноттінгем Форест 6-8 січня. Борнмут – Тоттенхем

22 ТУР

17-18 січня . Астон Вілла – Евертон

. Астон Вілла – Евертон 17-18 січня . Ліверпуль – Бернлі

. Ліверпуль – Бернлі 17-18 січня . Вулверхемптон – Ньюкасл

. Вулверхемптон – Ньюкасл 17-18 січня . Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 17-18 січня . Брайтон – Борнмут

. Брайтон – Борнмут 17-18 січня . Лідс – Фулхем

. Лідс – Фулхем 17-18 січня . Челсі – Брентфорд

. Челсі – Брентфорд 17-18 січня . Сандерленд – Крістал Пелас

. Сандерленд – Крістал Пелас 17-18 січня . Тоттенхем – Вест Гем

. Тоттенхем – Вест Гем 17-18 січня. Ноттінгем Форест – Арсенал

23 ТУР

24-25 січня . Арсенал – Манчестер Юнайтед

. Арсенал – Манчестер Юнайтед 24-25 січня . Вест Гем – Сандерленд

. Вест Гем – Сандерленд 24-25 січня . Манчестер Сіті – Вулверхемптон

. Манчестер Сіті – Вулверхемптон 24-25 січня . Ньюкасл – Астон Вілла

. Ньюкасл – Астон Вілла 24-25 січня . Фулхем – Брайтон

. Фулхем – Брайтон 24-25 січня . Крістал Пелас – Челсі

. Крістал Пелас – Челсі 24-25 січня . Брентфорд – Ноттінгем Форест

. Брентфорд – Ноттінгем Форест 24-25 січня . Евертон – Лідс

. Евертон – Лідс 24-25 січня . Борнмут – Ліверпуль

. Борнмут – Ліверпуль 24-25 січня. Бернлі – Тоттенхем

24 ТУР

31 січня . Брайтон – Евертон

. Брайтон – Евертон 31 січня . Астон Вілла – Брентфорд

. Астон Вілла – Брентфорд 31 січня . Ліверпуль – Ньюкасл

. Ліверпуль – Ньюкасл 31 січня . Вулверхемптон – Борнмут

. Вулверхемптон – Борнмут 31 січня . Манчестер Юнайтед – Фулхем

. Манчестер Юнайтед – Фулхем 31 січня . Лідс – Арсенал

. Лідс – Арсенал 31 січня . Ноттінгем Форест – Крістал Пелас

. Ноттінгем Форест – Крістал Пелас 31 січня . Тоттенхем – Манчестер Сіті

. Тоттенхем – Манчестер Сіті 31 січня . Челсі – Вест Гем

. Челсі – Вест Гем 31 січня. Сандерленд – Бернлі

25 ТУР

7-8 лютого . Фулхем – Евертон

. Фулхем – Евертон 7-8 лютого . Лідс – Ноттінгем Форест

. Лідс – Ноттінгем Форест 7-8 лютого . Ліверпуль – Манчестер Сіті

. Ліверпуль – Манчестер Сіті 7-8 лютого . Ньюкасл – Брентфорд

. Ньюкасл – Брентфорд 7-8 лютого . Манчестер Юнайтед – Тоттенхем

. Манчестер Юнайтед – Тоттенхем 7-8 лютого . Вулверхемптон – Челсі

. Вулверхемптон – Челсі 7-8 лютого . Брайтон – Крістал Пелас

. Брайтон – Крістал Пелас 7-8 лютого . Бернлі – Вест Гем

. Бернлі – Вест Гем 7-8 лютого . Арсенал – Сандерленд

. Арсенал – Сандерленд 7-8 лютого. Борнмут – Астон Вілла

26 ТУР

10-12 лютого . Челсі – Лідс

. Челсі – Лідс 10-12 лютого . Тоттенхем – Ньюкасл

. Тоттенхем – Ньюкасл 10-12 лютого . Манчестер Сіті – Фулхем

. Манчестер Сіті – Фулхем 10-12 лютого . Сандерленд – Ліверпуль

. Сандерленд – Ліверпуль 10-12 лютого . Крістал Пелас – Бернлі

. Крістал Пелас – Бернлі 10-12 лютого . Ноттінгем Форест – Вулверхемптон

. Ноттінгем Форест – Вулверхемптон 10-12 лютого . Вест Гем – Манчестер Юнайтед

. Вест Гем – Манчестер Юнайтед 10-12 лютого . Брентфорд – Арсенал

. Брентфорд – Арсенал 10-12 лютого . Евертон – Борнмут

. Евертон – Борнмут 10-12 лютого. Астон Вілла – Брайтон

27 ТУР

21-22 лютого . Астон Вілла – Лідс

. Астон Вілла – Лідс 21-22 лютого . Вест Гем – Борнмут

. Вест Гем – Борнмут 21-22 лютого . Манчестер Сіті – Ньюкасл

. Манчестер Сіті – Ньюкасл 21-22 лютого . Ноттінгем Форест – Ліверпуль

. Ноттінгем Форест – Ліверпуль 21-22 лютого . Челсі – Бернлі

. Челсі – Бернлі 21-22 лютого . Тоттенхем – Арсенал

. Тоттенхем – Арсенал 21-22 лютого . Сандерленд – Фулхем

. Сандерленд – Фулхем 21-22 лютого . Крістал Пелас – Вулверхемптон

. Крістал Пелас – Вулверхемптон 21-22 лютого . Евертон – Манчестер Юнайтед

. Евертон – Манчестер Юнайтед 21-22 лютого. Брентфорд – Брайтон

28 ТУР

28 лютого . Брайтон – Ноттінгем Форест

. Брайтон – Ноттінгем Форест 28 лютого . Арсенал – Челсі

. Арсенал – Челсі 28 лютого . Бернлі – Брентфорд

. Бернлі – Брентфорд 28 лютого . Ліверпуль – Вест Гем

. Ліверпуль – Вест Гем 28 лютого . Лідс – Манчестер Сіті

. Лідс – Манчестер Сіті 28 лютого . Фулхем – Тоттенхем

. Фулхем – Тоттенхем 28 лютого . Ньюкасл – Евертон

. Ньюкасл – Евертон 28 лютого . Вулверхемптон – Астон Вілла

. Вулверхемптон – Астон Вілла 28 лютого . Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас

. Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас 28 лютого. Борнмут – Сандерленд

29 ТУР

3-5 березня . Брайтон – Арсенал

. Брайтон – Арсенал 3-5 березня . Евертон – Бернлі

. Евертон – Бернлі 3-5 березня . Лідс – Сандерленд

. Лідс – Сандерленд 3-5 березня . Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест

. Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест 3-5 березня . Фулхем – Вест Гем

. Фулхем – Вест Гем 3-5 березня . Тоттенхем – Крістал Пелас

. Тоттенхем – Крістал Пелас 3-5 березня . Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 3-5 березня . Вулверхемптон – Ліверпуль

. Вулверхемптон – Ліверпуль 3-5 березня . Астон Вілла – Челсі

. Астон Вілла – Челсі 3-5 березня. Борнмут – Брентфорд

30 ТУР

14-15 березня . Арсенал – Евертон

. Арсенал – Евертон 14-15 березня . Бернлі – Борнмут

. Бернлі – Борнмут 14-15 березня . Брентфорд – Вулверхемптон

. Брентфорд – Вулверхемптон 14-15 березня . Вест Гем – Манчестер Сіті

. Вест Гем – Манчестер Сіті 14-15 березня . Челсі – Ньюкасл

. Челсі – Ньюкасл 14-15 березня . Крістал Пелас – Лідс

. Крістал Пелас – Лідс 14-15 березня . Ліверпуль – Тоттенхем

. Ліверпуль – Тоттенхем 14-15 березня . Манчестер Юнайтед – Астон Вілла

. Манчестер Юнайтед – Астон Вілла 14-15 березня . Ноттінгем Форест – Фулхем

. Ноттінгем Форест – Фулхем 14-15 березня. Сандерленд – Брайтон

31 ТУР

21-22 березня . Брайтон – Ліверпуль

. Брайтон – Ліверпуль 21-22 березня . Евертон – Челсі

. Евертон – Челсі 21-22 березня . Борнмут – Манчестер Юнайтед

. Борнмут – Манчестер Юнайтед 21-22 березня . Астон Вілла – Вест Гем

. Астон Вілла – Вест Гем 21-22 березня . Ньюкасл – Сандерленд

. Ньюкасл – Сандерленд 21-22 березня . Фулхем – Бернлі

. Фулхем – Бернлі 21-22 березня . Тоттенхем – Ноттінгем Форест

. Тоттенхем – Ноттінгем Форест 21-22 березня . Манчестер Сіті – Крістал Пелас

. Манчестер Сіті – Крістал Пелас 21-22 березня . Лідс – Брентфорд

. Лідс – Брентфорд 21-22 березня. Вулверхемптон – Арсенал

32 ТУР

11-12 квітня . Арсенал – Борнмут

. Арсенал – Борнмут 11-12 квітня . Вест Гем – Вулверхемптон

. Вест Гем – Вулверхемптон 11-12 квітня . Ліверпуль – Фулхем

. Ліверпуль – Фулхем 11-12 квітня . Манчестер Юнайтед – Лідс

. Манчестер Юнайтед – Лідс 11-12 квітня . Сандерленд – Тоттенхем

. Сандерленд – Тоттенхем 11-12 квітня . Челсі – Манчестер Сіті

. Челсі – Манчестер Сіті 11-12 квітня . Ноттінгем Форест – Астон Вілла

. Ноттінгем Форест – Астон Вілла 11-12 квітня . Крістал Пелас – Ньюкасл

. Крістал Пелас – Ньюкасл 11-12 квітня . Брентфорд – Евертон

. Брентфорд – Евертон 11-12 квітня. Бернлі – Брайтон

33 ТУР

18-19 квітня . Манчестер Сіті – Арсенал

. Манчестер Сіті – Арсенал 18-19 квітня . Лідс – Вулверхемптон

. Лідс – Вулверхемптон 18-19 квітня . Ньюкасл – Борнмут

. Ньюкасл – Борнмут 18-19 квітня . Челсі – Манчестер Юнайтед

. Челсі – Манчестер Юнайтед 18-19 квітня . Тоттенхем – Брайтон

. Тоттенхем – Брайтон 18-19 квітня . Ноттінгем Форест – Бернлі

. Ноттінгем Форест – Бернлі 18-19 квітня . Астон Вілла – Сандерленд

. Астон Вілла – Сандерленд 18-19 квітня . Брентфорд – Фулхем

. Брентфорд – Фулхем 18-19 квітня . Крістал Пелас – Вест Гем

. Крістал Пелас – Вест Гем 18-19 квітня. Евертон – Ліверпуль

34 ТУР

25-26 квітня . Бернлі – Манчестер Сіті

. Бернлі – Манчестер Сіті 25-26 квітня . Борнмут – Лідс

. Борнмут – Лідс 25-26 квітня . Арсенал – Ньюкасл

. Арсенал – Ньюкасл 25-26 квітня . Брайтон – Челсі

. Брайтон – Челсі 25-26 квітня . Фулхем – Астон Вілла

. Фулхем – Астон Вілла 25-26 квітня . Сандерленд – Ноттінгем Форест

. Сандерленд – Ноттінгем Форест 25-26 квітня . Ліверпуль – Крістал Пелас

. Ліверпуль – Крістал Пелас 25-26 квітня . Манчестер Юнайтед – Брентфорд

. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 25-26 квітня . Вулверхемптон – Тоттенхем

. Вулверхемптон – Тоттенхем 25-26 квітня. Вест Гем – Евертон

35 ТУР

2-3 травня . Арсенал – Фулхем

. Арсенал – Фулхем 2-3 травня . Борнмут – Крістал Пелас

. Борнмут – Крістал Пелас 2-3 травня . Евертон – Манчестер Сіті

. Евертон – Манчестер Сіті 2-3 травня . Лідс – Бернлі

. Лідс – Бернлі 2-3 травня . Ньюкасл – Брайтон

. Ньюкасл – Брайтон 2-3 травня . Челсі – Ноттінгем Форест

. Челсі – Ноттінгем Форест 2-3 травня . Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

. Манчестер Юнайтед – Ліверпуль 2-3 травня . Вулверхемптон – Сандерленд

. Вулверхемптон – Сандерленд 2-3 травня . Брентфорд – Вест Гем

. Брентфорд – Вест Гем 2-3 травня. Астон Вілла – Тоттенхем

36 ТУР

9-10 травня . Вест Гем – Арсенал

. Вест Гем – Арсенал 9-10 травня . Манчестер Сіті – Брентфорд

. Манчестер Сіті – Брентфорд 9-10 травня . Крістал Пелас – Евертон

. Крістал Пелас – Евертон 9-10 травня . Бернлі – Астон Вілла

. Бернлі – Астон Вілла 9-10 травня . Брайтон – Вулверхемптон

. Брайтон – Вулверхемптон 9-10 травня . Ліверпуль – Челсі

. Ліверпуль – Челсі 9-10 травня . Сандерленд – Манчестер Юнайтед

. Сандерленд – Манчестер Юнайтед 9-10 травня . Ноттінгем Форест – Ньюкасл

. Ноттінгем Форест – Ньюкасл 9-10 травня . Фулхем – Борнмут

. Фулхем – Борнмут 9-10 травня. Тоттенхем – Лідс

37 ТУР

16-17 травня . Евертон – Сандерленд

. Евертон – Сандерленд 16-17 травня . Борнмут – Манчестер Сіті

. Борнмут – Манчестер Сіті 16-17 травня . Брентфорд – Крістал Пелас

. Брентфорд – Крістал Пелас 16-17 травня . Вулверхемптон – Фулхем

. Вулверхемптон – Фулхем 16-17 травня . Лідс – Брайтон

. Лідс – Брайтон 16-17 травня . Астон Вілла – Ліверпуль

. Астон Вілла – Ліверпуль 16-17 травня . Арсенал – Бернлі

. Арсенал – Бернлі 16-17 травня . Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест

. Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест 16-17 травня . Ньюкасл – Вест Гем

. Ньюкасл – Вест Гем 16-17 травня. Челсі – Тоттенхем

38 ТУР