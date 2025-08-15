Укр Рус
15 серпня, 08:25
Чемпіонат Англії 2025-2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця АПЛ

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Сезон Англійської Прем'єр-ліги 2025-2026 розпочнеться 15 серпня 2025 року і завершиться 24 травня 2026 року.
  • У лізі братимуть участь п'ятеро українців.
  • Чемпіонство захищатиме Ліверпуль.

20 англійських клубів беруть участь у найпрестижнішому клубному турнірі світу – Англійській Прем'єр-лізі. Вашій увазі – календар матчів та турнірне становище чемпіонату Англії.

15 серпня 2025 стартує новий сезон Англійської Прем'єр-Ліги. У найсильнішому дивізіоні чемпіонату Англії братимуть участь 20 найкращих клубів країни, повідомляє 24 Канал.

Хто з українців гратиме в АПЛ?

Багатьма експертами АПЛ вважається найкращим турніром світу, а місцеві клуби мають змогу запрошувати найдорожчих футболістів. Серед них є і п'ятеро українців, які мають зіграти в турнірі у сезоні 2025-2026.

  • Олександр Зінченко (Арсенал)
  • Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
  • Віталій Миколенко (Евертон)
  • Назарій Русин (Сандерленд)
  • Михайло Мудрик (Челсі)

Щодо останнього, то поки його доля залишається невідомою. У грудні 2024-го Мудрик отримав бан через позитивний допінг-тест. Строк його дії наразі невідомий, але Челсі все одно вніс українця у заявку на АПЛ.

Турнір триватиме з 15 серпня 2025 року по 24 травня 2026-го. Чемпіонство захищатиме Ліверпуль, який торік впевнено здобув трофей. За підсумками сезону топ-4 команди відправляться в Лігу чемпіонів, ще три клуби – в інші єврокубки, а 18-20 місця понизяться в Чемпіоншип.

Турнірна таблиця АПЛ 2025-2026

МІСЦЕ

КОМАНДА

І

В

Н

П

М'ЯЧІ

ОЧКИ

1

Ліверпуль

0

0

0

0

0-0

0

2

Арсенал

0

0

0

0

0-0

0

3

Манчестер Сіті

0

0

0

0

0-0

0

4

Челсі

0

0

0

0

0-0

0

5

Ньюкасл

0

0

0

0

0-0

0

6

Астон Вілла

0

0

0

0

0-0

0

7

Ноттінгем Форест

0

0

0

0

0-0

0

8

Брайтон

0

0

0

0

0-0

0

9

Борнмут

0

0

0

0

0-0

0

10

Фулхем

0

0

0

0

0-0

0

11

Брентфорд

0

0

0

0

0-0

0

12

Крістал Пелас

0

0

0

0

0-0

0

13

Евертон

0

0

0

0

0-0

0

14

Вулверхемптон

0

0

0

0

0-0

0

15

Вест Гем

0

0

0

0

0-0

0

16

Манчестер Юнайтед

0

0

0

0

0-0

0

17

Тоттенхем

0

0

0

0

0-0

0

18

Бернлі

0

0

0

0

0-0

0

19

Лідс

0

0

0

0

0-0

0

20

Сандерленд

0

0

0

0

0-0

0

Розклад матчів АПЛ 2025-2026

1 ТУР

  • 15 серпня, 22:00. Ліверпуль – Борнмут
  • 16 серпня, 14:30. Астон Вілла – Ньюкасл
  • 16 серпня, 17:00. Фулхем – Борнмут
  • 16 серпня, 17:00. Тоттенхем – Бернлі
  • 16 серпня, 17:00. Сандерленд – Вест Гем
  • 16 серпня, 19:30. Вулверхемптон – Манчестер Сіті
  • 17 серпня, 16:00. Челсі – Крістал Пелас
  • 17 серпня, 16:00. Ноттінгем Форест – Брентфорд
  • 17 серпня, 18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал
  • 18 серпня, 22:00. Лідс – Евертон

2 ТУР

  • 22 серпня, 22:00. Вест Гем – Челсі
  • 23 серпня, 14:30. Манчестер Сіті – Тоттенхем
  • 23 серпня, 17:00. Брентфорд – Астон Вілла
  • 23 серпня, 17:00. Бернлі – Сандерленд
  • 23 серпня, 17:00. Борнмут – Вулверхемптон
  • 23 серпня, 19:30. Арсенал – Лідс
  • 24 серпня, 16:00. Евертон – Брайтон
  • 24 серпня, 16:00. Крістал Пелас – Ноттінгем Форест
  • 24 серпня, 18:30. Фулхем – Манчестер Юнайтед
  • 25 серпня, 22:00. Ньюкасл – Ліверпуль

3 ТУР

  • 30 серпня, 14:30. Челсі – Фулхем
  • 30 серпня, 17:00. Манчестер Юнайтед – Бернлі
  • 30 серпня, 17:00. Тоттенхем – Борнмут
  • 30 серпня, 17:00. Вулверхемптон – Евертон
  • 30 серпня, 17:00. Сандерленд – Брентфорд
  • 30 серпня, 19:30. Лідс – Ньюкасл
  • 31 серпня, 16:00. Брайтон – Манчестер Сіті
  • 31 серпня, 16:00. Ноттінгем Форест – Вест Гем
  • 31 серпня, 18:30. Ліверпуль – Арсенал
  • 31 серпня, 21:00. Астон Вілла – Крістал Пелас

4 ТУР

  • 13 вересня, 14:30. Арсенал – Ноттінгем Форест
  • 13 вересня, 17:00. Борнмут – Брайтон
  • 13 вересня, 17:00. Фулхем – Лідс
  • 13 вересня, 17:00. Евертон – Астон Вілла
  • 13 вересня, 17:00. Ньюкасл – Вулверхемптон
  • 13 вересня, 17:00. Крістал Пелас – Сандерленд
  • 13 вересня, 19:30. Вест Гем – Тоттенхем
  • 13 вересня, 22:00. Брентфорд – Челсі
  • 14 вересня, 16:00. Бернлі – Ліверпуль
  • 14 вересня, 18:30. Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед

5 ТУР

  • 20 вересня, 14:30. Ліверпуль – Евертон
  • 20 вересня, 17:00. Борнмут – Ньюкасл
  • 20 вересня, 17:00. Брайтон – Тоттенхем
  • 20 вересня, 17:00. Бернлі – Ноттінгем Форест
  • 20 вересня, 17:00. Вулверхемптон – Лідс
  • 20 вересня, 17:00. Вест Гем – Крістал Пелас
  • 20 вересня, 19:30. Манчестер Юнайтед – Челсі
  • 20 вересня, 22:00. Фулхем – Брентфорд
  • 21 вересня, 16:00. Сандерленд – Астон Вілла
  • 21 вересня, 18:30. Арсенал – Манчестер Сіті

6 ТУР

  • 27 вересня, 14:30. Брентфорд – Манчестер Юнайтед
  • 27 вересня, 17:00. Крістал Пелас – Ліверпуль
  • 27 вересня, 17:00. Астон Вілла – Фулхем
  • 27 вересня, 17:00. Манчестер Сіті – Бернлі
  • 27 вересня, 17:00. Лідс – Борнмут
  • 27 вересня, 17:00. Челсі – Брайтон
  • 27 вересня, 19:30. Ноттінгем Форест – Сандерленд
  • 28 вересня, 16:00. Тоттенхем – Вулверхемптон
  • 28 вересня, 18:30. Ньюкасл – Арсенал
  • 29 вересня, 22:00. Евертон – Вест Гем

7 ТУР

  • 4-5 жовтня. Брентфорд – Манчестер Сіті
  • 4-5 жовтня. Евертон – Крістал Пелас
  • 4-5 жовтня. Астон Вілла – Бернлі
  • 4-5 жовтня. Арсенал – Вест Гем
  • 4-5 жовтня. Борнмут – Фулхем
  • 4-5 жовтня. Манчестер Юнайтед – Сандерленд
  • 4-5 жовтня. Лідс – Тоттенхем
  • 4-5 жовтня. Вулверхемптон – Брайтон
  • 4-5 жовтня. Ньюкасл – Ноттінгем Форест
  • 4-5 жовтня. Челсі – Ліверпуль

8 ТУР

  • 18-19 жовтня. Вест Гем – Брентфорд
  • 18-19 жовтня. Ліверпуль – Манчестер Юнайтед
  • 18-19 жовтня. Ноттінгем Форест – Челсі
  • 18-19 жовтня. Брайтон – Ньюкасл
  • 18-19 жовтня. Крістал Пелас – Борнмут
  • 18-19 жовтня. Манчестер Сіті – Брайтон
  • 18-19 жовтня. Бернлі – Лідс
  • 18-19 жовтня. Тоттенхем – Астон Вілла
  • 18-19 жовтня. Фулхем – Арсенал
  • 18-19 жовтня. Сандерленд – Вулверхемптон

9 ТУР

  • 25-26 жовтня. Астон Вілла – Манчестер Сіті
  • 25-26 жовтня. Брентфорд – Ліверпуль
  • 25-26 жовтня. Вулверхемптон – Бернлі
  • 25-26 жовтня. Манчестер Юнайтед – Брайтон
  • 25-26 жовтня. Ньюкасл – Фулхем
  • 25-26 жовтня. Борнмут – Ноттінгем Форест
  • 25-26 жовтня. Евертон – Тоттенхем
  • 25-26 жовтня. Арсенал – Крістал Пелас
  • 25-26 жовтня. Челсі – Сандерленд
  • 25-26 жовтня. Лідс – Вест Гем

10 ТУР

  • 1-2 листопада. Бернлі – Арсенал
  • 1-2 листопада. Ліверпуль – Астон Вілла
  • 1-2 листопада. Фулхем – Вулверхемптон
  • 1-2 листопада. Тоттенхем – Челсі
  • 1-2 листопада. Вест Гем – Ньюкасл
  • 1-2 листопада. Крістал Пелас – Брентфорд
  • 1-2 листопада. Манчестер Сіті – Борнмут
  • 1-2 листопада. Брайтон – Лідс
  • 1-2 листопада. Сандерленд – Евертон
  • 1-2 листопада. Ноттінгем Форест – Манчестер Юнайтед

11 ТУР

  • 8-9 листопада. Евертон – Фулхем
  • 8-9 листопада. Астон Вілла – Борнмут
  • 8-9 листопада. Манчестер Сіті – Ліверпуль
  • 8-9 листопада. Сандерленд – Арсенал
  • 8-9 листопада. Крістал Пелас – Брайтон
  • 8-9 листопада. Челсі – Вулверхемптон
  • 8-9 листопада. Тоттенхем – Манчестер Юнайтед
  • 8-9 листопада. Ноттінгем Форест – Лідс
  • 8-9 листопада. Вест Гем – Бернлі
  • 8-9 листопада. Брентфорд – Ньюкасл

12 ТУР

  • 22-23 листопада. Арсенал – Тоттенхем
  • 22-23 листопада. Вулверхемптон – Крістал Пелас
  • 22-23 листопада. Брайтон – Брентфорд
  • 22-23 листопада. Ньюкасл – Манчестер Сіті
  • 22-23 листопада. Манчестер Юнайтед – Евертон
  • 22-23 листопада. Фулхем – Сандерленд
  • 22-23 листопада. Ліверпуль – Ноттінгем Форест
  • 22-23 листопада. Лідс – Астон Вілла
  • 22-23 листопада. Борнмут – Вест Гем
  • 22-23 листопада. Бернлі – Челсі

13 ТУР

  • 29-30 листопада. Евертон – Ньюкасл
  • 29-30 листопада. Крістал Пелас – Манчестер Юнайтед
  • 29-30 листопада. Ноттінгем Форест – Брайтон
  • 29-30 листопада. Сандерленд – Борнмут
  • 29-30 листопада. Челсі – Арсенал
  • 29-30 листопада. Тоттенхем – Фулхем
  • 29-30 листопада. Манчестер Сіті – Лідс
  • 29-30 листопада. Брентфорд – Бернлі
  • 29-30 листопада. Вест Гем – Ліверпуль
  • 29-30 листопада. Астон Вілла – Вулверхемптон

14 ТУР

  • 2-4 грудня. Лідс – Челсі
  • 2-4 грудня. Манчестер Юнайтед – Вест Гем
  • 2-4 грудня. Фулхем – Манчестер Сіті
  • 2-4 грудня. Ньюкасл – Тоттенхем
  • 2-4 грудня. Арсенал – Брентфорд
  • 2-4 грудня. Вулверхемптон – Ноттінгем Форест
  • 2-4 грудня. Бернлі – Крістал Пелас
  • 2-4 грудня. Борнмут – Евертон
  • 2-4 грудня. Ліверпуль – Сандерленд
  • 2-4 грудня. Брайтон – Арсенал

15 ТУР

  • 6-7 грудня. Ньюкасл – Бернлі
  • 6-7 грудня. Манчестер Сіті – Сандерленд
  • 6-7 грудня. Фулхем – Крістал Пелас
  • 6-7 грудня. Брайтон – Вест Гем
  • 6-7 грудня. Тоттенхем – Брентфорд
  • 6-7 грудня. Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед
  • 6-7 грудня. Евертон – Ноттінгем Форест
  • 6-7 грудня. Астон Вілла – Арсенал
  • 6-7 грудня. Лідс – Ліверпуль
  • 6-7 грудня. Борнмут – Челсі

16 ТУР

  • 13-14 грудня. Ноттінгем Форест – Тоттенхем
  • 13-14 грудня. Сандерленд – Ньюкасл
  • 13-14 грудня. Манчестер Юнайтед – Борнмут
  • 13-14 грудня. Бернлі – Фулхем
  • 13-14 грудня. Вест Гем – Астон Вілла
  • 13-14 грудня. Арсенал – Вулверхемптон
  • 13-14 грудня. Брентфорд – Лідс
  • 13-14 грудня. Крістал Пелас – Манчестер Сіті
  • 13-14 грудня. Ліверпуль – Брайтон
  • 13-14 грудня. Челсі – Евертон

17 ТУР

  • 20-21 грудня. Борнмут – Бернлі
  • 20-21 грудня. Брайтон – Сандерленд
  • 20-21 грудня. Астон Вілла – Манчестер Юнайтед
  • 20-21 грудня. Манчестер Сіті – Вест Гем
  • 20-21 грудня. Лідс – Крістал Пелас
  • 20-21 грудня. Вулверхемптон – Брентфорд
  • 20-21 грудня. Ньюкасл – Челсі
  • 20-21 грудня. Евертон – Арсенал
  • 20-21 грудня. Тоттенхем – Ліверпуль
  • 20-21 грудня. Фулхем – Ноттінгем Форест

18 ТУР

  • 26-28 грудня. Челсі – Астон Вілла
  • 26-28 грудня. Ноттінгем Форест – Манчестер Сіті
  • 26-28 грудня. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
  • 26-28 грудня. Сандерленд – Лідс
  • 26-28 грудня. Крістал Пелас – Тоттенхем
  • 26-28 грудня. Ліверпуль – Вулверхемптон
  • 26-28 грудня. Брентфорд – Борнмут
  • 26-28 грудня. Бернлі – Евертон
  • 26-28 грудня. Арсенал – Брайтон
  • 26-28 грудня. Вест Гем – Фулхем

19 ТУР

  • 30-31 грудня. Бернлі – Ньюкасл
  • 30-31 грудня. Вест Гем – Брайтон
  • 30-31 грудня. Арсенал – Астон Вілла
  • 30-31 грудня. Брентфорд – Тоттенхем
  • 30-31 грудня. Крістал Пелас – Фулхем
  • 30-31 грудня. Ліверпуль – Лідс
  • 30-31 грудня. Ноттінгем Форест – Евертон
  • 30-31 грудня. Челсі – Борнмут
  • 30-31 грудня. Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон
  • 30-31 грудня. Сандерленд – Манчестер Сіті

20 ТУР

  • 3-4 січня. Лідс – Манчестер Юнайтед
  • 3-4 січня. Фулхем – Ліверпуль
  • 3-4 січня. Тоттенхем – Сандерленд
  • 3-4 січня. Манчестер Сіті – Челсі
  • 3-4 січня. Ньюкасл – Крістал Пелас
  • 3-4 січня. Борнмут – Арсенал
  • 3-4 січня. Евертон – Брентфорд
  • 3-4 січня. Астон Вілла – Ноттінгем Форест
  • 3-4 січня. Вулверхемптон – Арсенал
  • 3-4 січня. Брайтон – Бернлі

21 ТУР

  • 6-8 січня. Бернлі – Манчестер Юнайтед
  • 6-8 січня. Евертон – Вулверхемптон
  • 6-8 січня. Брентфорд – Сандерленд
  • 6-8 січня. Манчестер Сіті – Брайтон
  • 6-8 січня. Крістал Пелас – Астон Вілла
  • 6-8 січня. Фулхем – Челсі
  • 6-8 січня. Ньюкасл – Лідс
  • 6-8 січня. Арсенал – Ліверпуль
  • 6-8 січня. Вест Гем – Ноттінгем Форест
  • 6-8 січня. Борнмут – Тоттенхем

22 ТУР

  • 17-18 січня. Астон Вілла – Евертон
  • 17-18 січня. Ліверпуль – Бернлі
  • 17-18 січня. Вулверхемптон – Ньюкасл
  • 17-18 січня. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті
  • 17-18 січня. Брайтон – Борнмут
  • 17-18 січня. Лідс – Фулхем
  • 17-18 січня. Челсі – Брентфорд
  • 17-18 січня. Сандерленд – Крістал Пелас
  • 17-18 січня. Тоттенхем – Вест Гем
  • 17-18 січня. Ноттінгем Форест – Арсенал

23 ТУР

  • 24-25 січня. Арсенал – Манчестер Юнайтед
  • 24-25 січня. Вест Гем – Сандерленд
  • 24-25 січня. Манчестер Сіті – Вулверхемптон
  • 24-25 січня. Ньюкасл – Астон Вілла
  • 24-25 січня. Фулхем – Брайтон
  • 24-25 січня. Крістал Пелас – Челсі
  • 24-25 січня. Брентфорд – Ноттінгем Форест
  • 24-25 січня. Евертон – Лідс
  • 24-25 січня. Борнмут – Ліверпуль
  • 24-25 січня. Бернлі – Тоттенхем

24 ТУР

  • 31 січня. Брайтон – Евертон
  • 31 січня. Астон Вілла – Брентфорд
  • 31 січня. Ліверпуль – Ньюкасл
  • 31 січня. Вулверхемптон – Борнмут
  • 31 січня. Манчестер Юнайтед – Фулхем
  • 31 січня. Лідс – Арсенал
  • 31 січня. Ноттінгем Форест – Крістал Пелас
  • 31 січня. Тоттенхем – Манчестер Сіті
  • 31 січня. Челсі – Вест Гем
  • 31 січня. Сандерленд – Бернлі

25 ТУР

  • 7-8 лютого. Фулхем – Евертон
  • 7-8 лютого. Лідс – Ноттінгем Форест
  • 7-8 лютого. Ліверпуль – Манчестер Сіті
  • 7-8 лютого. Ньюкасл – Брентфорд
  • 7-8 лютого. Манчестер Юнайтед – Тоттенхем
  • 7-8 лютого. Вулверхемптон – Челсі
  • 7-8 лютого. Брайтон – Крістал Пелас
  • 7-8 лютого. Бернлі – Вест Гем
  • 7-8 лютого. Арсенал – Сандерленд
  • 7-8 лютого. Борнмут – Астон Вілла

26 ТУР

  • 10-12 лютого. Челсі – Лідс
  • 10-12 лютого. Тоттенхем – Ньюкасл
  • 10-12 лютого. Манчестер Сіті – Фулхем
  • 10-12 лютого. Сандерленд – Ліверпуль
  • 10-12 лютого. Крістал Пелас – Бернлі
  • 10-12 лютого. Ноттінгем Форест – Вулверхемптон
  • 10-12 лютого. Вест Гем – Манчестер Юнайтед
  • 10-12 лютого. Брентфорд – Арсенал
  • 10-12 лютого. Евертон – Борнмут
  • 10-12 лютого. Астон Вілла – Брайтон

27 ТУР

  • 21-22 лютого. Астон Вілла – Лідс
  • 21-22 лютого. Вест Гем – Борнмут
  • 21-22 лютого. Манчестер Сіті – Ньюкасл
  • 21-22 лютого. Ноттінгем Форест – Ліверпуль
  • 21-22 лютого. Челсі – Бернлі
  • 21-22 лютого. Тоттенхем – Арсенал
  • 21-22 лютого. Сандерленд – Фулхем
  • 21-22 лютого. Крістал Пелас – Вулверхемптон
  • 21-22 лютого. Евертон – Манчестер Юнайтед
  • 21-22 лютого. Брентфорд – Брайтон

28 ТУР

  • 28 лютого. Брайтон – Ноттінгем Форест
  • 28 лютого. Арсенал – Челсі
  • 28 лютого. Бернлі – Брентфорд
  • 28 лютого. Ліверпуль – Вест Гем
  • 28 лютого. Лідс – Манчестер Сіті
  • 28 лютого. Фулхем – Тоттенхем
  • 28 лютого. Ньюкасл – Евертон
  • 28 лютого. Вулверхемптон – Астон Вілла
  • 28 лютого. Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас
  • 28 лютого. Борнмут – Сандерленд

29 ТУР

  • 3-5 березня. Брайтон – Арсенал
  • 3-5 березня. Евертон – Бернлі
  • 3-5 березня. Лідс – Сандерленд
  • 3-5 березня. Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест
  • 3-5 березня. Фулхем – Вест Гем
  • 3-5 березня. Тоттенхем – Крістал Пелас
  • 3-5 березня. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
  • 3-5 березня. Вулверхемптон – Ліверпуль
  • 3-5 березня. Астон Вілла – Челсі
  • 3-5 березня. Борнмут – Брентфорд

30 ТУР

  • 14-15 березня. Арсенал – Евертон
  • 14-15 березня. Бернлі – Борнмут
  • 14-15 березня. Брентфорд – Вулверхемптон
  • 14-15 березня. Вест Гем – Манчестер Сіті
  • 14-15 березня. Челсі – Ньюкасл
  • 14-15 березня. Крістал Пелас – Лідс
  • 14-15 березня. Ліверпуль – Тоттенхем
  • 14-15 березня. Манчестер Юнайтед – Астон Вілла
  • 14-15 березня. Ноттінгем Форест – Фулхем
  • 14-15 березня. Сандерленд – Брайтон

31 ТУР

  • 21-22 березня. Брайтон – Ліверпуль
  • 21-22 березня. Евертон – Челсі
  • 21-22 березня. Борнмут – Манчестер Юнайтед
  • 21-22 березня. Астон Вілла – Вест Гем
  • 21-22 березня. Ньюкасл – Сандерленд
  • 21-22 березня. Фулхем – Бернлі
  • 21-22 березня. Тоттенхем – Ноттінгем Форест
  • 21-22 березня. Манчестер Сіті – Крістал Пелас
  • 21-22 березня. Лідс – Брентфорд
  • 21-22 березня. Вулверхемптон – Арсенал

32 ТУР

  • 11-12 квітня. Арсенал – Борнмут
  • 11-12 квітня. Вест Гем – Вулверхемптон
  • 11-12 квітня. Ліверпуль – Фулхем
  • 11-12 квітня. Манчестер Юнайтед – Лідс
  • 11-12 квітня. Сандерленд – Тоттенхем
  • 11-12 квітня. Челсі – Манчестер Сіті
  • 11-12 квітня. Ноттінгем Форест – Астон Вілла
  • 11-12 квітня. Крістал Пелас – Ньюкасл
  • 11-12 квітня. Брентфорд – Евертон
  • 11-12 квітня. Бернлі – Брайтон

33 ТУР

  • 18-19 квітня. Манчестер Сіті – Арсенал
  • 18-19 квітня. Лідс – Вулверхемптон
  • 18-19 квітня. Ньюкасл – Борнмут
  • 18-19 квітня. Челсі – Манчестер Юнайтед
  • 18-19 квітня. Тоттенхем – Брайтон
  • 18-19 квітня. Ноттінгем Форест – Бернлі
  • 18-19 квітня. Астон Вілла – Сандерленд
  • 18-19 квітня. Брентфорд – Фулхем
  • 18-19 квітня. Крістал Пелас – Вест Гем
  • 18-19 квітня. Евертон – Ліверпуль

34 ТУР

  • 25-26 квітня. Бернлі – Манчестер Сіті
  • 25-26 квітня. Борнмут – Лідс
  • 25-26 квітня. Арсенал – Ньюкасл
  • 25-26 квітня. Брайтон – Челсі
  • 25-26 квітня. Фулхем – Астон Вілла
  • 25-26 квітня. Сандерленд – Ноттінгем Форест
  • 25-26 квітня. Ліверпуль – Крістал Пелас
  • 25-26 квітня. Манчестер Юнайтед – Брентфорд
  • 25-26 квітня. Вулверхемптон – Тоттенхем
  • 25-26 квітня. Вест Гем – Евертон

35 ТУР

  • 2-3 травня. Арсенал – Фулхем
  • 2-3 травня. Борнмут – Крістал Пелас
  • 2-3 травня. Евертон – Манчестер Сіті
  • 2-3 травня. Лідс – Бернлі
  • 2-3 травня. Ньюкасл – Брайтон
  • 2-3 травня. Челсі – Ноттінгем Форест
  • 2-3 травня. Манчестер Юнайтед – Ліверпуль
  • 2-3 травня. Вулверхемптон – Сандерленд
  • 2-3 травня. Брентфорд – Вест Гем
  • 2-3 травня. Астон Вілла – Тоттенхем

36 ТУР

  • 9-10 травня. Вест Гем – Арсенал
  • 9-10 травня. Манчестер Сіті – Брентфорд
  • 9-10 травня. Крістал Пелас – Евертон
  • 9-10 травня. Бернлі – Астон Вілла
  • 9-10 травня. Брайтон – Вулверхемптон
  • 9-10 травня. Ліверпуль – Челсі
  • 9-10 травня. Сандерленд – Манчестер Юнайтед
  • 9-10 травня. Ноттінгем Форест – Ньюкасл
  • 9-10 травня. Фулхем – Борнмут
  • 9-10 травня. Тоттенхем – Лідс

37 ТУР

  • 16-17 травня. Евертон – Сандерленд
  • 16-17 травня. Борнмут – Манчестер Сіті
  • 16-17 травня. Брентфорд – Крістал Пелас
  • 16-17 травня. Вулверхемптон – Фулхем
  • 16-17 травня. Лідс – Брайтон
  • 16-17 травня. Астон Вілла – Ліверпуль
  • 16-17 травня. Арсенал – Бернлі
  • 16-17 травня. Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест
  • 16-17 травня. Ньюкасл – Вест Гем
  • 16-17 травня. Челсі – Тоттенхем

38 ТУР

  • 24 травня. Бернлі – Вулверхемптон
  • 24 травня. Брайтон – Манчестер Юнайтед
  • 24 травня. Вест Гем – Лідс
  • 24 травня. Крістал Пелас – Арсенал
  • 24 травня. Ліверпуль – Брентфорд
  • 24 травня. Манчестер Сіті – Астон Вілла
  • 24 травня. Ноттінгем Форест – Борнмут
  • 24 травня. Сандерленд – Челсі
  • 24 травня. Тоттенхем – Евертон
  • 24 травня. Фулхем – Ньюкасл