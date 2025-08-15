Укр Рус
15 августа, 08:25
Чемпионат Англии 2025-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица АПЛ

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Сезон Английской Премьер-лиги 2025-2026 начнется 15 августа 2025 года и завершится 24 мая 2026 года.
  • В лиге будут участвовать пятеро украинцев.
  • Чемпионство будет защищать Ливерпуль.

20 английских клубов участвуют в самом престижном клубном турнире мира - Английской Премьер-лиге. Вашему вниманию –календарь матчей и турнирное положение чемпионата Англии.

15 августа 2025 года стартует новый сезон Английской Премьер-Лиги. В сильнейшем дивизионе чемпионата Англии будут участвовать 20 лучших клубов страны, сообщает 24 Канал.

Кто из украинцев будет играть в АПЛ?

Многими экспертами АПЛ считается лучшим турниром мира, а местные клубы могут приглашать самых дорогих футболистов. Среди них есть и пятеро украинцев, которые должны сыграть в турнире в сезоне 2025-2026.

  • Александр Зинченко (Арсенал)
  • Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • Виталий Миколенко (Эвертон)
  • Назарий Русин (Сандерленд)
  • Михаил Мудрик (Челси)

Что касается последнего, то пока его судьба остается неизвестной. В декабре 2024-го Мудрик получил бан из-за положительного допинг-теста. Срок его действия пока неизвестен, но Челси все равно внес украинца в заявку на АПЛ.

Турнир продлится с 15 августа 2025 года по 24 мая 2026-го. Чемпионство будет защищать Ливерпуль, который в прошлом году уверенно добыл трофей. По итогам сезона топ-4 команды отправятся в Лигу чемпионов, еще три клуба – в другие еврокубки, а 18-20 места понизятся в Чемпионшип.

Турнирная таблица АПЛ 2025-2026

МЕСТО

КОМАНДА

І

В

Н

П

МЯЧИ

ОЧКИ

1

Ливерпуль

0

0

0

0

0-0

0

2

Арсенал

0

0

0

0

0-0

0

3

Манчестер Сити

0

0

0

0

0-0

0

4

Челси

0

0

0

0

0-0

0

5

Ньюкасл

0

0

0

0

0-0

0

6

Астон Вилла

0

0

0

0

0-0

0

7

Ноттингем Форест

0

0

0

0

0-0

0

8

Брайтон

0

0

0

0

0-0

0

9

Борнмут

0

0

0

0

0-0

0

10

Фулхэм

0

0

0

0

0-0

0

11

Брентфорд

0

0

0

0

0-0

0

12

Кристал Пэлас

0

0

0

0

0-0

0

13

Эвертон

0

0

0

0

0-0

0

14

Вулверхэмптон

0

0

0

0

0-0

0

15

Вест Хэм

0

0

0

0

0-0

0

16

Манчестер Юнайтед

0

0

0

0

0-0

0

17

Тоттенхэм

0

0

0

0

0-0

0

18

Бернли

0

0

0

0

0-0

0

19

Лидс

0

0

0

0

0-0

0

20

Сандерленд

0

0

0

0

0-0

0

Расписание матчей АПЛ 2025-2026

1 ТУР

  • 15 августа, 22:00. Ливерпуль – Борнмут
  • 16 августа, 14:30. Астон Вилла – Ньюкасл
  • 16 августа, 17:00. Фулхэм – Борнмут
  • 16 августа, 17:00. Тоттенхэм – Бернли
  • 16 августа, 17:00. Сандерленд – Вест Хэм
  • 16 августа, 19:30. Вулверхэмптон – Манчестер Сити
  • 17 августа, 16:00. Челси – Кристал Пэлас
  • 17 августа, 16:00. Ноттингем Форест – Брентфорд
  • 17 августа, 18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал
  • 18 августа, 22:00. Лидс – Эвертон

2 ТУР

  • 22 августа, 22:00. Вест Хэм – Челси
  • 23 августа, 14:30. Манчестер Сити – Тоттенхэм
  • 23 августа, 17:00. Брентфорд – Астон Вилла
  • 23 августа, 17:00. Бернли – Сандерленд
  • 23 августа, 17:00. Борнмут – Вулверхэмптон
  • 23 августа, 19:30. Арсенал – Лидс
  • 24 августа, 16:00. Эвертон – Брайтон
  • 24 августа, 16:00. Кристал Пэлас – Ноттингем Форест
  • 24 августа, 18:30. Фулхэм – Манчестер Юнайтед
  • 25 августа, 22:00. Ньюкасл – Ливерпуль

3 ТУР

  • 30 августа, 14:30. Челси – Фулхэм
  • 30 августа, 17:00. Манчестер Юнайтед – Бернли
  • 30 августа, 17:00. Тоттенхэм – Борнмут
  • 30 августа, 17:00. Вулверхэмптон – Эвертон
  • 30 августа, 17:00. Сандерленд – Брентфорд
  • 30 августа, 19:30. Лидс – Ньюкасл
  • 31 августа, 16:00. Брайтон – Манчестер Сити
  • 31 августа, 16:00. Ноттингем Форест – Вест Хэм
  • 31 августа, 18:30. Ливерпуль – Арсенал
  • 31 августа, 21:00. Астон Вилла – Кристал Пэлас

4 ТУР

  • 13 сентября, 14:30. Арсенал – Ноттингем Форест
  • 13 сентября, 17:00. Борнмут – Брайтон
  • 13 сентября, 17:00. Фулхэм – Лидс
  • 13 сентября, 17:00. Эвертон – Астон Вилла
  • 13 сентября, 17:00. Ньюкасл – Вулверхэмптон
  • 13 сентября, 17:00. Кристал Пэлас – Сандерленд
  • 13 сентября, 19:30. Вест Хэм – Тоттенхэм
  • 13 сентября, 22:00. Брентфорд – Челси
  • 14 сентября, 16:00. Бернли – Ливерпуль
  • 14 сентября, 18:30. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

5 ТУР

  • 20 сентября, 14:30. Ливерпуль – Эвертон
  • 20 сентября, 17:00. Борнмут – Ньюкасл
  • 20 сентября, 17:00. Брайтон – Тоттенхэм
  • 20 сентября, 17:00. Бернли – Ноттингем Форест
  • 20 сентября, 17:00. Вулверхэмптон – Лидс
  • 20 сентября, 17:00. Вест Хэм – Кристал Пэлас
  • 20 сентября, 19:30. Манчестер Юнайтед – Челси
  • 20 сентября, 22:00. Фулхэм – Брентфорд
  • 21 сентября, 16:00. Сандерленд – Астон Вилла
  • 21 сентября, 18:30. Арсенал – Манчестер Сити

6 ТУР

  • 27 сентября, 14:30. Брентфорд – Манчестер Юнайтед
  • 27 сентября, 17:00. Кристал Пэлас – Ливерпуль
  • 27 сентября, 17:00. Астон Вилла – Фулхэм
  • 27 сентября, 17:00. Манчестер Сити – Бернли
  • 27 сентября, 17:00. Лидс – Борнмут
  • 27 сентября, 17:00. Челси – Брайтон
  • 27 сентября, 19:30. Ноттингем Форест – Сандерленд
  • 28 сентября, 16:00. Тоттенхэм – Вулверхэмптон
  • 28 сентября, 18:30. Ньюкасл – Арсенал
  • 29 сентября, 22:00. Эвертон – Вест Хэм

7 ТУР

  • 4-5 октября. Брентфорд – Манчестер Сити
  • 4-5 октября. Эвертон – Кристал Пэлас
  • 4-5 октября. Астон Вилла – Бернли
  • 4-5 октября. Арсенал – Вест Хэм
  • 4-5 октября. Борнмут – Фулхэм
  • 4-5 октября. Манчестер Юнайтед – Сандерленд
  • 4-5 октября. Лидс – Тоттенхэм
  • 4-5 октября. Вулверхэмптон – Брайтон
  • 4-5 октября. Ньюкасл – Ноттингем Форест
  • 4-5 октября. Челси – Ливерпуль

8 ТУР

  • 18-19 октября. Вест Хэм – Брентфорд
  • 18-19 октября. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
  • 18-19 октября. Ноттингем Форест – Челси
  • 18-19 октября. Брайтон – Ньюкасл
  • 18-19 октября. Кристал Пэлас – Борнмут
  • 18-19 октября. Манчестер Сити – Брайтон
  • 18-19 октября. Бернли – Лидс
  • 18-19 октября. Тоттенхэм – Астон Вилла
  • 18-19 октября. Фулхэм – Арсенал
  • 18-19 октября. Сандерленд – Вулверхэмптон

9 ТУР

  • 25-26 октября. Астон Вилла – Манчестер Сити
  • 25-26 октября. Брентфорд – Ливерпуль
  • 25-26 октября. Вулверхэмптон – Бернли
  • 25-26 октября. Манчестер Юнайтед – Брайтон
  • 25-26 октября. Ньюкасл – Фулхэм
  • 25-26 октября. Борнмут – Ноттингем Форест
  • 25-26 октября. Эвертон – Тоттенхэм
  • 25-26 октября. Арсенал – Кристал Пэлас
  • 25-26 октября. Челси – Сандерленд
  • 25-26 октября. Лидс – Вест Хэм

10 ТУР

  • 1-2 ноября. Бернли – Арсенал
  • 1-2 ноября. Ливерпуль – Астон Вилла
  • 1-2 ноября. Фулхэм – Вулверхэмптон
  • 1-2 ноября. Тоттенхэм – Челси
  • 1-2 ноября. Вест Хэм – Ньюкасл
  • 1-2 ноября. Кристал Пэлас – Брентфорд
  • 1-2 ноября. Манчестер Сити – Борнмут
  • 1-2 ноября. Брайтон – Лидс
  • 1-2 ноября. Сандерленд – Эвертон
  • 1-2 ноября. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

11 ТУР

  • 8-9 ноября. Эвертон – Фулхэм
  • 8-9 ноября. Астон Вилла – Борнмут
  • 8-9 ноября. Манчестер Сити – Ливерпуль
  • 8-9 ноября. Сандерленд – Арсенал
  • 8-9 ноября. Кристал Пэлас – Брайтон
  • 8-9 ноября. Челси – Вулверхэмптон
  • 8-9 ноября. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
  • 8-9 ноября. Ноттингем Форест – Лидс
  • 8-9 ноября. Вест Хэм – Бернли
  • 8-9 ноября. Брентфорд – Ньюкасл

12 ТУР

  • 22-23 ноября. Арсенал – Тоттенхэм
  • 22-23 ноября. Вулверхэмптон – Кристал Пэлас
  • 22-23 ноября. Брайтон – Брентфорд
  • 22-23 ноября. Ньюкасл – Манчестер Сити
  • 22-23 ноября. Манчестер Юнайтед – Эвертон
  • 22-23 ноября. Фулхэм – Сандерленд
  • 22-23 ноября. Ливерпуль – Ноттингем Форест
  • 22-23 ноября. Лидс – Астон Вилла
  • 22-23 ноября. Борнмут – Вест Хэм
  • 22-23 ноября. Бернли – Челси

13 ТУР

  • 29-30 ноября. Эвертон – Ньюкасл
  • 29-30 ноября. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
  • 29-30 ноября. Ноттингем Форест – Брайтон
  • 29-30 ноября. Сандерленд – Борнмут
  • 29-30 ноября. Челси – Арсенал
  • 29-30 ноября. Тоттенхэм – Фулхэм
  • 29-30 ноября. Манчестер Сити – Лидс
  • 29-30 ноября. Брентфорд – Бернли
  • 29-30 ноября. Вест Хэм – Ливерпуль
  • 29-30 ноября. Астон Вилла – Вулверхэмптон

14 ТУР

  • 2-4 декабря. Лидс – Челси
  • 2-4 декабря. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
  • 2-4 декабря. Фулхэм – Манчестер Сити
  • 2-4 декабря. Ньюкасл – Тоттенхэм
  • 2-4 декабря. Арсенал – Брентфорд
  • 2-4 декабря. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест
  • 2-4 декабря. Бернли – Кристал Пэлас
  • 2-4 декабря. Борнмут – Эвертон
  • 2-4 декабря. Ливерпуль – Сандерленд
  • 2-4 декабря. Брайтон – Арсенал

15 ТУР

  • 6-7 декабря. Ньюкасл – Бернли
  • 6-7 декабря. Манчестер Сити – Сандерленд
  • 6-7 декабря. Фулхэм – Кристал Пэлас
  • 6-7 декабря. Брайтон – Вест Хэм
  • 6-7 декабря. Тоттенхэм – Брентфорд
  • 6-7 декабря. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
  • 6-7 декабря. Эвертон – Ноттингем Форест
  • 6-7 декабря. Астон Вилла – Арсенал
  • 6-7 декабря. Лидс – Ливерпуль
  • 6-7 декабря. Борнмут – Челси

16 ТУР

  • 13-14 декабря. Ноттингем Форест – Тоттенхэм
  • 13-14 декабря. Сандерленд – Ньюкасл
  • 13-14 декабря. Манчестер Юнайтед – Борнмут
  • 13-14 декабря. Бернли – Фулхэм
  • 13-14 декабря. Вест Хэм – Астон Вилла
  • 13-14 декабря. Арсенал – Вулверхэмптон
  • 13-14 декабря. Брентфорд – Лидс
  • 13-14 декабря. Кристал Пэлас – Манчестер Сити
  • 13-14 декабря. Ливерпуль – Брайтон
  • 13-14 декабря. Челси – Эвертон

17 ТУР

  • 20-21 декабря. Борнмут – Бернли
  • 20-21 декабря. Брайтон – Сандерленд
  • 20-21 декабря. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
  • 20-21 декабря. Манчестер Сити – Вест Хэм
  • 20-21 декабря. Лидс – Кристал Пэлас
  • 20-21 декабря. Вулверхэмптон – Брентфорд
  • 20-21 декабря. Ньюкасл – Челси
  • 20-21 декабря. Эвертон – Арсенал
  • 20-21 декабря. Тоттенхэм – Ливерпуль
  • 20-21 декабря. Фулхэм – Ноттингем Форест

18 ТУР

  • 26-28 декабря. Челси – Астон Вилла
  • 26-28 декабря. Ноттингем Форест – Манчестер Сити
  • 26-28 декабря. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
  • 26-28 декабря. Сандерленд – Лидс
  • 26-28 декабря. Кристал Пэлас – Тоттенхэм
  • 26-28 декабря. Ливерпуль – Вулверхэмптон
  • 26-28 декабря. Брентфорд – Борнмут
  • 26-28 декабря. Бернли – Эвертон
  • 26-28 декабря. Арсенал – Брайтон
  • 26-28 декабря. Вест Хэм – Фулхэм

19 ТУР

  • 30-31 декабря. Бернли – Ньюкасл
  • 30-31 декабря. Вест Хэм – Брайтон
  • 30-31 декабря. Арсенал – Астон Вилла
  • 30-31 декабря. Брентфорд – Тоттенхэм
  • 30-31 декабря. Кристал Пэлас – Фулхэм
  • 30-31 декабря. Ливерпуль – Лидс
  • 30-31 декабря. Ноттингем Форест – Эвертон
  • 30-31 декабря. Челси – Борнмут
  • 30-31 декабря. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
  • 30-31 декабря. Сандерленд – Манчестер Сити

20 ТУР

  • 3-4 января. Лидс – Манчестер Юнайтед
  • 3-4 января. Фулхэм – Ливерпуль
  • 3-4 января. Тоттенхэм – Сандерленд
  • 3-4 января. Манчестер Сити – Челси
  • 3-4 января. Ньюкасл – Кристал Пэлас
  • 3-4 января. Борнмут – Арсенал
  • 3-4 января. Эвертон – Брентфорд
  • 3-4 января. Астон Вилла – Ноттингем Форест
  • 3-4 января. Вулверхэмптон – Арсенал
  • 3-4 января. Брайтон – Бернли

21 ТУР

  • 6-8 января. Бернли – Манчестер Юнайтед
  • 6-8 января. Эвертон – Вулверхэмптон
  • 6-8 января. Брентфорд – Сандерленд
  • 6-8 января. Манчестер Сити – Брайтон
  • 6-8 января. Кристал Пэлас – Астон Вилла
  • 6-8 января. Фулхэм – Челси
  • 6-8 января. Ньюкасл – Лидс
  • 6-8 января. Арсенал – Ливерпуль
  • 6-8 января. Вест Хэм – Ноттингем Форест
  • 6-8 января. Борнмут – Тоттенхэм

22 ТУР

  • 17-18 января. Астон Вилла – Эвертон
  • 17-18 января. Ливерпуль – Бернли
  • 17-18 января. Вулверхэмптон – Ньюкасл
  • 17-18 января. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
  • 17-18 января. Брайтон – Борнмут
  • 17-18 января. Лидс – Фулхэм
  • 17-18 января. Челси – Брентфорд
  • 17-18 января. Сандерленд – Кристал Пэлас
  • 17-18 января. Тоттенхэм – Вест Хэм
  • 17-18 января. Ноттингем Форест – Арсенал

23 ТУР

  • 24-25 января. Арсенал – Манчестер Юнайтед
  • 24-25 января. Вест Хэм – Сандерленд
  • 24-25 января. Манчестер Сити – Вулверхэмптон
  • 24-25 января. Ньюкасл – Астон Вилла
  • 24-25 января. Фулхэм – Брайтон
  • 24-25 января. Кристал Пэлас – Челси
  • 24-25 января. Брентфорд – Ноттингем Форест
  • 24-25 января. Эвертон – Лидс
  • 24-25 января. Борнмут – Ливерпуль
  • 24-25 января. Бернли – Тоттенхэм

24 ТУР

  • 31 января. Брайтон – Эвертон
  • 31 января. Астон Вилла – Брентфорд
  • 31 января. Ливерпуль – Ньюкасл
  • 31 января. Вулверхэмптон – Борнмут
  • 31 января. Манчестер Юнайтед – Фулхэм
  • 31 января. Лидс – Арсенал
  • 31 января. Ноттингем Форест – Кристал Пэлас
  • 31 января. Тоттенхэм – Манчестер Сити
  • 31 января. Челси – Вест Хэм
  • 31 января. Сандерленд – Бернли

25 ТУР

  • 7-8 февраля. Фулхэм – Эвертон
  • 7-8 февраля. Лидс – Ноттингем Форест
  • 7-8 февраля. Ливерпуль – Манчестер Сити
  • 7-8 февраля. Ньюкасл – Брентфорд
  • 7-8 февраля. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
  • 7-8 февраля. Вулверхэмптон – Челси
  • 7-8 февраля. Брайтон – Кристал Пэлас
  • 7-8 февраля. Бернли – Вест Хэм
  • 7-8 февраля. Арсенал – Сандерленд
  • 7-8 февраля. Борнмут – Астон Вилла

26 ТУР

  • 10-12 февраля. Челси – Лидс
  • 10-12 февраля. Тоттенхэм – Ньюкасл
  • 10-12 февраля. Манчестер Сити – Фулхэм
  • 10-12 февраля. Сандерленд – Ливерпуль
  • 10-12 февраля. Кристал Пэлас – Бернли
  • 10-12 февраля. Ноттингем Форест – Вулверхэмптон
  • 10-12 февраля. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед
  • 10-12 февраля. Брентфорд – Арсенал
  • 10-12 февраля. Эвертон – Борнмут
  • 10-12 февраля. Астон Вилла – Брайтон

27 ТУР

  • 21-22 февраля. Астон Вилла – Лидс
  • 21-22 февраля. Вест Хэм – Борнмут
  • 21-22 февраля. Манчестер Сити – Ньюкасл
  • 21-22 февраля. Ноттингем Форест – Ливерпуль
  • 21-22 февраля. Челси – Бернли
  • 21-22 февраля. Тоттенхэм – Арсенал
  • 21-22 февраля. Сандерленд – Фулхэм
  • 21-22 февраля. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон
  • 21-22 февраля. Эвертон – Манчестер Юнайтед
  • 21-22 февраля. Брентфорд – Брайтон

28 ТУР

  • 28 февраля. Брайтон – Ноттингем Форест
  • 28 февраля. Арсенал – Челси
  • 28 февраля. Бернли – Брентфорд
  • 28 февраля. Ливерпуль – Вест Хэм
  • 28 февраля. Лидс – Манчестер Сити
  • 28 февраля. Фулхэм – Тоттенхэм
  • 28 февраля. Ньюкасл – Эвертон
  • 28 февраля. Вулверхэмптон – Астон Вилла
  • 28 февраля. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
  • 28 февраля. Борнмут – Сандерленд

29 ТУР

  • 3-5 марта. Брайтон – Арсенал
  • 3-5 марта. Эвертон – Бернли
  • 3-5 марта. Лидс – Сандерленд
  • 3-5 марта. Манчестер Сити – Ноттингем Форест
  • 3-5 марта. Фулхэм – Вест Хэм
  • 3-5 марта. Тоттенхэм – Кристал Пэлас
  • 3-5 марта. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
  • 3-5 марта. Вулверхэмптон – Ливерпуль
  • 3-5 марта. Астон Вилла – Челси
  • 3-5 марта. Борнмут – Брентфорд

30 ТУР

  • 14-15 марта. Арсенал – Эвертон
  • 14-15 марта. Бернли – Борнмут
  • 14-15 марта. Брентфорд – Вулверхэмптон
  • 14-15 марта. Вест Хэм – Манчестер Сити
  • 14-15 марта. Челси – Ньюкасл
  • 14-15 марта. Кристал Пэлас – Лидс
  • 14-15 марта. Ливерпуль – Тоттенхэм
  • 14-15 марта. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
  • 14-15 марта. Ноттингем Форест – Фулхэм
  • 14-15 марта. Сандерленд – Брайтон

31 ТУР

  • 21-22 марта. Брайтон – Ливерпуль
  • 21-22 марта. Эвертон – Челси
  • 21-22 марта. Борнмут – Манчестер Юнайтед
  • 21-22 марта. Астон Вилла – Вест Хэм
  • 21-22 марта. Ньюкасл – Сандерленд
  • 21-22 марта. Фулхэм – Бернли
  • 21-22 марта. Тоттенхэм – Ноттингем Форест
  • 21-22 марта. Манчестер Сити – Кристал Пэлас
  • 21-22 марта. Лидс – Брентфорд
  • 21-22 марта. Вулверхэмптон – Арсенал

32 ТУР

  • 11-12 апреля. Арсенал – Борнмут
  • 11-12 апреля. Вест Хэм – Вулверхэмптон
  • 11-12 апреля. Ливерпуль – Фулхэм
  • 11-12 апреля. Манчестер Юнайтед – Лидс
  • 11-12 апреля. Сандерленд – Тоттенхэм
  • 11-12 апреля. Челси – Манчестер Сити
  • 11-12 апреля. Ноттингем Форест – Астон Вилла
  • 11-12 апреля. Кристал Пэлас – Ньюкасл
  • 11-12 апреля. Брентфорд – Эвертон
  • 11-12 апреля. Бернли – Брайтон

33 ТУР

  • 18-19 апреля. Манчестер Сити – Арсенал
  • 18-19 апреля. Лидс – Вулверхэмптон
  • 18-19 апреля. Ньюкасл – Борнмут
  • 18-19 апреля. Челси – Манчестер Юнайтед
  • 18-19 апреля. Тоттенхэм – Брайтон
  • 18-19 апреля. Ноттингем Форест – Бернли
  • 18-19 апреля. Астон Вилла – Сандерленд
  • 18-19 апреля. Брентфорд – Фулхэм
  • 18-19 апреля. Кристал Пэлас – Вест Хэм
  • 18-19 апреля. Эвертон – Ливерпуль

34 ТУР

  • 25-26 апреля. Бернли – Манчестер Сити
  • 25-26 апреля. Борнмут – Лидс
  • 25-26 апреля. Арсенал – Ньюкасл
  • 25-26 апреля. Брайтон – Челси
  • 25-26 апреля. Фулхэм – Астон Вилла
  • 25-26 апреля. Сандерленд – Ноттингем Форест
  • 25-26 апреля. Ливерпуль – Кристал Пэлас
  • 25-26 апреля. Манчестер Юнайтед – Брентфорд
  • 25-26 апреля. Вулверхэмптон – Тоттенхэм
  • 25-26 апреля. Вест Хэм – Эвертон

35 ТУР

  • 2-3 мая. Арсенал – Фулхэм
  • 2-3 мая. Борнмут – Кристал Пэлас
  • 2-3 мая. Эвертон – Манчестер Сити
  • 2-3 мая. Лидс – Бернли
  • 2-3 мая. Ньюкасл – Брайтон
  • 2-3 мая. Челси – Ноттингем Форест
  • 2-3 мая. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
  • 2-3 мая. Вулверхэмптон – Сандерленд
  • 2-3 мая. Брентфорд – Вест Хэм
  • 2-3 мая. Астон Вилла – Тоттенхэм

36 ТУР

  • 9-10 мая. Вест Хэм – Арсенал
  • 9-10 мая. Манчестер Сити – Брентфорд
  • 9-10 мая. Кристал Пэлас – Эвертон
  • 9-10 мая. Бернли – Астон Вилла
  • 9-10 мая. Брайтон – Вулверхэмптон
  • 9-10 мая. Ливерпуль – Челси
  • 9-10 мая. Сандерленд – Манчестер Юнайтед
  • 9-10 мая. Ноттингем Форест – Ньюкасл
  • 9-10 мая. Фулхэм – Борнмут
  • 9-10 мая. Тоттенхэм – Лидс

37 ТУР

  • 16-17 мая. Эвертон – Сандерленд
  • 16-17 мая. Борнмут – Манчестер Сити
  • 16-17 мая. Брентфорд – Кристал Пэлас
  • 16-17 мая. Вулверхэмптон – Фулхэм
  • 16-17 мая. Лидс – Брайтон
  • 16-17 мая. Астон Вилла – Ливерпуль
  • 16-17 мая. Арсенал – Бернли
  • 16-17 мая. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест
  • 16-17 мая. Ньюкасл – Вест Хэм
  • 16-17 мая. Челси – Тоттенхэм

38 ТУР

  • 24 мая. Бернли – Вулверхэмптон
  • 24 мая. Брайтон – Манчестер Юнайтед
  • 24 мая. Вест Хэм – Лидс
  • 24 мая. Кристал Пэлас – Арсенал
  • 24 мая. Ливерпуль – Брентфорд
  • 24 мая. Манчестер Сити – Астон Вилла
  • 24 мая. Ноттингем Форест – Борнмут
  • 24 мая. Сандерленд – Челси
  • 24 мая. Тоттенхэм – Эвертон
  • 24 мая. Фулхэм – Ньюкасл