Чемпионат Англии 2025-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица АПЛ
- Сезон Английской Премьер-лиги 2025-2026 начнется 15 августа 2025 года и завершится 24 мая 2026 года.
- В лиге будут участвовать пятеро украинцев.
- Чемпионство будет защищать Ливерпуль.
20 английских клубов участвуют в самом престижном клубном турнире мира - Английской Премьер-лиге. Вашему вниманию –календарь матчей и турнирное положение чемпионата Англии.
15 августа 2025 года стартует новый сезон Английской Премьер-Лиги. В сильнейшем дивизионе чемпионата Англии будут участвовать 20 лучших клубов страны, сообщает 24 Канал.
Кто из украинцев будет играть в АПЛ?
Многими экспертами АПЛ считается лучшим турниром мира, а местные клубы могут приглашать самых дорогих футболистов. Среди них есть и пятеро украинцев, которые должны сыграть в турнире в сезоне 2025-2026.
- Александр Зинченко (Арсенал)
- Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- Виталий Миколенко (Эвертон)
- Назарий Русин (Сандерленд)
- Михаил Мудрик (Челси)
Что касается последнего, то пока его судьба остается неизвестной. В декабре 2024-го Мудрик получил бан из-за положительного допинг-теста. Срок его действия пока неизвестен, но Челси все равно внес украинца в заявку на АПЛ.
Турнир продлится с 15 августа 2025 года по 24 мая 2026-го. Чемпионство будет защищать Ливерпуль, который в прошлом году уверенно добыл трофей. По итогам сезона топ-4 команды отправятся в Лигу чемпионов, еще три клуба – в другие еврокубки, а 18-20 места понизятся в Чемпионшип.
Турнирная таблица АПЛ 2025-2026
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
І
|
В
|
Н
|
П
|
МЯЧИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Ливерпуль
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
2
|
Арсенал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
3
|
Манчестер Сити
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
4
|
Челси
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
5
|
Ньюкасл
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
6
|
Астон Вилла
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
7
|
Ноттингем Форест
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
8
|
Брайтон
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
9
|
Борнмут
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
10
|
Фулхэм
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
11
|
Брентфорд
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
12
|
Кристал Пэлас
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
13
|
Эвертон
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
14
|
Вулверхэмптон
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
15
|
Вест Хэм
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
16
|
Манчестер Юнайтед
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
17
|
Тоттенхэм
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
18
|
Бернли
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
19
|
Лидс
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
|
20
|
Сандерленд
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0-0
|
0
Расписание матчей АПЛ 2025-2026
1 ТУР
- 15 августа, 22:00. Ливерпуль – Борнмут
- 16 августа, 14:30. Астон Вилла – Ньюкасл
- 16 августа, 17:00. Фулхэм – Борнмут
- 16 августа, 17:00. Тоттенхэм – Бернли
- 16 августа, 17:00. Сандерленд – Вест Хэм
- 16 августа, 19:30. Вулверхэмптон – Манчестер Сити
- 17 августа, 16:00. Челси – Кристал Пэлас
- 17 августа, 16:00. Ноттингем Форест – Брентфорд
- 17 августа, 18:30. Манчестер Юнайтед – Арсенал
- 18 августа, 22:00. Лидс – Эвертон
2 ТУР
- 22 августа, 22:00. Вест Хэм – Челси
- 23 августа, 14:30. Манчестер Сити – Тоттенхэм
- 23 августа, 17:00. Брентфорд – Астон Вилла
- 23 августа, 17:00. Бернли – Сандерленд
- 23 августа, 17:00. Борнмут – Вулверхэмптон
- 23 августа, 19:30. Арсенал – Лидс
- 24 августа, 16:00. Эвертон – Брайтон
- 24 августа, 16:00. Кристал Пэлас – Ноттингем Форест
- 24 августа, 18:30. Фулхэм – Манчестер Юнайтед
- 25 августа, 22:00. Ньюкасл – Ливерпуль
3 ТУР
- 30 августа, 14:30. Челси – Фулхэм
- 30 августа, 17:00. Манчестер Юнайтед – Бернли
- 30 августа, 17:00. Тоттенхэм – Борнмут
- 30 августа, 17:00. Вулверхэмптон – Эвертон
- 30 августа, 17:00. Сандерленд – Брентфорд
- 30 августа, 19:30. Лидс – Ньюкасл
- 31 августа, 16:00. Брайтон – Манчестер Сити
- 31 августа, 16:00. Ноттингем Форест – Вест Хэм
- 31 августа, 18:30. Ливерпуль – Арсенал
- 31 августа, 21:00. Астон Вилла – Кристал Пэлас
4 ТУР
- 13 сентября, 14:30. Арсенал – Ноттингем Форест
- 13 сентября, 17:00. Борнмут – Брайтон
- 13 сентября, 17:00. Фулхэм – Лидс
- 13 сентября, 17:00. Эвертон – Астон Вилла
- 13 сентября, 17:00. Ньюкасл – Вулверхэмптон
- 13 сентября, 17:00. Кристал Пэлас – Сандерленд
- 13 сентября, 19:30. Вест Хэм – Тоттенхэм
- 13 сентября, 22:00. Брентфорд – Челси
- 14 сентября, 16:00. Бернли – Ливерпуль
- 14 сентября, 18:30. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
5 ТУР
- 20 сентября, 14:30. Ливерпуль – Эвертон
- 20 сентября, 17:00. Борнмут – Ньюкасл
- 20 сентября, 17:00. Брайтон – Тоттенхэм
- 20 сентября, 17:00. Бернли – Ноттингем Форест
- 20 сентября, 17:00. Вулверхэмптон – Лидс
- 20 сентября, 17:00. Вест Хэм – Кристал Пэлас
- 20 сентября, 19:30. Манчестер Юнайтед – Челси
- 20 сентября, 22:00. Фулхэм – Брентфорд
- 21 сентября, 16:00. Сандерленд – Астон Вилла
- 21 сентября, 18:30. Арсенал – Манчестер Сити
6 ТУР
- 27 сентября, 14:30. Брентфорд – Манчестер Юнайтед
- 27 сентября, 17:00. Кристал Пэлас – Ливерпуль
- 27 сентября, 17:00. Астон Вилла – Фулхэм
- 27 сентября, 17:00. Манчестер Сити – Бернли
- 27 сентября, 17:00. Лидс – Борнмут
- 27 сентября, 17:00. Челси – Брайтон
- 27 сентября, 19:30. Ноттингем Форест – Сандерленд
- 28 сентября, 16:00. Тоттенхэм – Вулверхэмптон
- 28 сентября, 18:30. Ньюкасл – Арсенал
- 29 сентября, 22:00. Эвертон – Вест Хэм
7 ТУР
- 4-5 октября. Брентфорд – Манчестер Сити
- 4-5 октября. Эвертон – Кристал Пэлас
- 4-5 октября. Астон Вилла – Бернли
- 4-5 октября. Арсенал – Вест Хэм
- 4-5 октября. Борнмут – Фулхэм
- 4-5 октября. Манчестер Юнайтед – Сандерленд
- 4-5 октября. Лидс – Тоттенхэм
- 4-5 октября. Вулверхэмптон – Брайтон
- 4-5 октября. Ньюкасл – Ноттингем Форест
- 4-5 октября. Челси – Ливерпуль
8 ТУР
- 18-19 октября. Вест Хэм – Брентфорд
- 18-19 октября. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
- 18-19 октября. Ноттингем Форест – Челси
- 18-19 октября. Брайтон – Ньюкасл
- 18-19 октября. Кристал Пэлас – Борнмут
- 18-19 октября. Манчестер Сити – Брайтон
- 18-19 октября. Бернли – Лидс
- 18-19 октября. Тоттенхэм – Астон Вилла
- 18-19 октября. Фулхэм – Арсенал
- 18-19 октября. Сандерленд – Вулверхэмптон
9 ТУР
- 25-26 октября. Астон Вилла – Манчестер Сити
- 25-26 октября. Брентфорд – Ливерпуль
- 25-26 октября. Вулверхэмптон – Бернли
- 25-26 октября. Манчестер Юнайтед – Брайтон
- 25-26 октября. Ньюкасл – Фулхэм
- 25-26 октября. Борнмут – Ноттингем Форест
- 25-26 октября. Эвертон – Тоттенхэм
- 25-26 октября. Арсенал – Кристал Пэлас
- 25-26 октября. Челси – Сандерленд
- 25-26 октября. Лидс – Вест Хэм
10 ТУР
- 1-2 ноября. Бернли – Арсенал
- 1-2 ноября. Ливерпуль – Астон Вилла
- 1-2 ноября. Фулхэм – Вулверхэмптон
- 1-2 ноября. Тоттенхэм – Челси
- 1-2 ноября. Вест Хэм – Ньюкасл
- 1-2 ноября. Кристал Пэлас – Брентфорд
- 1-2 ноября. Манчестер Сити – Борнмут
- 1-2 ноября. Брайтон – Лидс
- 1-2 ноября. Сандерленд – Эвертон
- 1-2 ноября. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
11 ТУР
- 8-9 ноября. Эвертон – Фулхэм
- 8-9 ноября. Астон Вилла – Борнмут
- 8-9 ноября. Манчестер Сити – Ливерпуль
- 8-9 ноября. Сандерленд – Арсенал
- 8-9 ноября. Кристал Пэлас – Брайтон
- 8-9 ноября. Челси – Вулверхэмптон
- 8-9 ноября. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
- 8-9 ноября. Ноттингем Форест – Лидс
- 8-9 ноября. Вест Хэм – Бернли
- 8-9 ноября. Брентфорд – Ньюкасл
12 ТУР
- 22-23 ноября. Арсенал – Тоттенхэм
- 22-23 ноября. Вулверхэмптон – Кристал Пэлас
- 22-23 ноября. Брайтон – Брентфорд
- 22-23 ноября. Ньюкасл – Манчестер Сити
- 22-23 ноября. Манчестер Юнайтед – Эвертон
- 22-23 ноября. Фулхэм – Сандерленд
- 22-23 ноября. Ливерпуль – Ноттингем Форест
- 22-23 ноября. Лидс – Астон Вилла
- 22-23 ноября. Борнмут – Вест Хэм
- 22-23 ноября. Бернли – Челси
13 ТУР
- 29-30 ноября. Эвертон – Ньюкасл
- 29-30 ноября. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед
- 29-30 ноября. Ноттингем Форест – Брайтон
- 29-30 ноября. Сандерленд – Борнмут
- 29-30 ноября. Челси – Арсенал
- 29-30 ноября. Тоттенхэм – Фулхэм
- 29-30 ноября. Манчестер Сити – Лидс
- 29-30 ноября. Брентфорд – Бернли
- 29-30 ноября. Вест Хэм – Ливерпуль
- 29-30 ноября. Астон Вилла – Вулверхэмптон
14 ТУР
- 2-4 декабря. Лидс – Челси
- 2-4 декабря. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
- 2-4 декабря. Фулхэм – Манчестер Сити
- 2-4 декабря. Ньюкасл – Тоттенхэм
- 2-4 декабря. Арсенал – Брентфорд
- 2-4 декабря. Вулверхэмптон – Ноттингем Форест
- 2-4 декабря. Бернли – Кристал Пэлас
- 2-4 декабря. Борнмут – Эвертон
- 2-4 декабря. Ливерпуль – Сандерленд
- 2-4 декабря. Брайтон – Арсенал
15 ТУР
- 6-7 декабря. Ньюкасл – Бернли
- 6-7 декабря. Манчестер Сити – Сандерленд
- 6-7 декабря. Фулхэм – Кристал Пэлас
- 6-7 декабря. Брайтон – Вест Хэм
- 6-7 декабря. Тоттенхэм – Брентфорд
- 6-7 декабря. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
- 6-7 декабря. Эвертон – Ноттингем Форест
- 6-7 декабря. Астон Вилла – Арсенал
- 6-7 декабря. Лидс – Ливерпуль
- 6-7 декабря. Борнмут – Челси
16 ТУР
- 13-14 декабря. Ноттингем Форест – Тоттенхэм
- 13-14 декабря. Сандерленд – Ньюкасл
- 13-14 декабря. Манчестер Юнайтед – Борнмут
- 13-14 декабря. Бернли – Фулхэм
- 13-14 декабря. Вест Хэм – Астон Вилла
- 13-14 декабря. Арсенал – Вулверхэмптон
- 13-14 декабря. Брентфорд – Лидс
- 13-14 декабря. Кристал Пэлас – Манчестер Сити
- 13-14 декабря. Ливерпуль – Брайтон
- 13-14 декабря. Челси – Эвертон
17 ТУР
- 20-21 декабря. Борнмут – Бернли
- 20-21 декабря. Брайтон – Сандерленд
- 20-21 декабря. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
- 20-21 декабря. Манчестер Сити – Вест Хэм
- 20-21 декабря. Лидс – Кристал Пэлас
- 20-21 декабря. Вулверхэмптон – Брентфорд
- 20-21 декабря. Ньюкасл – Челси
- 20-21 декабря. Эвертон – Арсенал
- 20-21 декабря. Тоттенхэм – Ливерпуль
- 20-21 декабря. Фулхэм – Ноттингем Форест
18 ТУР
- 26-28 декабря. Челси – Астон Вилла
- 26-28 декабря. Ноттингем Форест – Манчестер Сити
- 26-28 декабря. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
- 26-28 декабря. Сандерленд – Лидс
- 26-28 декабря. Кристал Пэлас – Тоттенхэм
- 26-28 декабря. Ливерпуль – Вулверхэмптон
- 26-28 декабря. Брентфорд – Борнмут
- 26-28 декабря. Бернли – Эвертон
- 26-28 декабря. Арсенал – Брайтон
- 26-28 декабря. Вест Хэм – Фулхэм
19 ТУР
- 30-31 декабря. Бернли – Ньюкасл
- 30-31 декабря. Вест Хэм – Брайтон
- 30-31 декабря. Арсенал – Астон Вилла
- 30-31 декабря. Брентфорд – Тоттенхэм
- 30-31 декабря. Кристал Пэлас – Фулхэм
- 30-31 декабря. Ливерпуль – Лидс
- 30-31 декабря. Ноттингем Форест – Эвертон
- 30-31 декабря. Челси – Борнмут
- 30-31 декабря. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон
- 30-31 декабря. Сандерленд – Манчестер Сити
20 ТУР
- 3-4 января. Лидс – Манчестер Юнайтед
- 3-4 января. Фулхэм – Ливерпуль
- 3-4 января. Тоттенхэм – Сандерленд
- 3-4 января. Манчестер Сити – Челси
- 3-4 января. Ньюкасл – Кристал Пэлас
- 3-4 января. Борнмут – Арсенал
- 3-4 января. Эвертон – Брентфорд
- 3-4 января. Астон Вилла – Ноттингем Форест
- 3-4 января. Вулверхэмптон – Арсенал
- 3-4 января. Брайтон – Бернли
21 ТУР
- 6-8 января. Бернли – Манчестер Юнайтед
- 6-8 января. Эвертон – Вулверхэмптон
- 6-8 января. Брентфорд – Сандерленд
- 6-8 января. Манчестер Сити – Брайтон
- 6-8 января. Кристал Пэлас – Астон Вилла
- 6-8 января. Фулхэм – Челси
- 6-8 января. Ньюкасл – Лидс
- 6-8 января. Арсенал – Ливерпуль
- 6-8 января. Вест Хэм – Ноттингем Форест
- 6-8 января. Борнмут – Тоттенхэм
22 ТУР
- 17-18 января. Астон Вилла – Эвертон
- 17-18 января. Ливерпуль – Бернли
- 17-18 января. Вулверхэмптон – Ньюкасл
- 17-18 января. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
- 17-18 января. Брайтон – Борнмут
- 17-18 января. Лидс – Фулхэм
- 17-18 января. Челси – Брентфорд
- 17-18 января. Сандерленд – Кристал Пэлас
- 17-18 января. Тоттенхэм – Вест Хэм
- 17-18 января. Ноттингем Форест – Арсенал
23 ТУР
- 24-25 января. Арсенал – Манчестер Юнайтед
- 24-25 января. Вест Хэм – Сандерленд
- 24-25 января. Манчестер Сити – Вулверхэмптон
- 24-25 января. Ньюкасл – Астон Вилла
- 24-25 января. Фулхэм – Брайтон
- 24-25 января. Кристал Пэлас – Челси
- 24-25 января. Брентфорд – Ноттингем Форест
- 24-25 января. Эвертон – Лидс
- 24-25 января. Борнмут – Ливерпуль
- 24-25 января. Бернли – Тоттенхэм
24 ТУР
- 31 января. Брайтон – Эвертон
- 31 января. Астон Вилла – Брентфорд
- 31 января. Ливерпуль – Ньюкасл
- 31 января. Вулверхэмптон – Борнмут
- 31 января. Манчестер Юнайтед – Фулхэм
- 31 января. Лидс – Арсенал
- 31 января. Ноттингем Форест – Кристал Пэлас
- 31 января. Тоттенхэм – Манчестер Сити
- 31 января. Челси – Вест Хэм
- 31 января. Сандерленд – Бернли
25 ТУР
- 7-8 февраля. Фулхэм – Эвертон
- 7-8 февраля. Лидс – Ноттингем Форест
- 7-8 февраля. Ливерпуль – Манчестер Сити
- 7-8 февраля. Ньюкасл – Брентфорд
- 7-8 февраля. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
- 7-8 февраля. Вулверхэмптон – Челси
- 7-8 февраля. Брайтон – Кристал Пэлас
- 7-8 февраля. Бернли – Вест Хэм
- 7-8 февраля. Арсенал – Сандерленд
- 7-8 февраля. Борнмут – Астон Вилла
26 ТУР
- 10-12 февраля. Челси – Лидс
- 10-12 февраля. Тоттенхэм – Ньюкасл
- 10-12 февраля. Манчестер Сити – Фулхэм
- 10-12 февраля. Сандерленд – Ливерпуль
- 10-12 февраля. Кристал Пэлас – Бернли
- 10-12 февраля. Ноттингем Форест – Вулверхэмптон
- 10-12 февраля. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед
- 10-12 февраля. Брентфорд – Арсенал
- 10-12 февраля. Эвертон – Борнмут
- 10-12 февраля. Астон Вилла – Брайтон
27 ТУР
- 21-22 февраля. Астон Вилла – Лидс
- 21-22 февраля. Вест Хэм – Борнмут
- 21-22 февраля. Манчестер Сити – Ньюкасл
- 21-22 февраля. Ноттингем Форест – Ливерпуль
- 21-22 февраля. Челси – Бернли
- 21-22 февраля. Тоттенхэм – Арсенал
- 21-22 февраля. Сандерленд – Фулхэм
- 21-22 февраля. Кристал Пэлас – Вулверхэмптон
- 21-22 февраля. Эвертон – Манчестер Юнайтед
- 21-22 февраля. Брентфорд – Брайтон
28 ТУР
- 28 февраля. Брайтон – Ноттингем Форест
- 28 февраля. Арсенал – Челси
- 28 февраля. Бернли – Брентфорд
- 28 февраля. Ливерпуль – Вест Хэм
- 28 февраля. Лидс – Манчестер Сити
- 28 февраля. Фулхэм – Тоттенхэм
- 28 февраля. Ньюкасл – Эвертон
- 28 февраля. Вулверхэмптон – Астон Вилла
- 28 февраля. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
- 28 февраля. Борнмут – Сандерленд
29 ТУР
- 3-5 марта. Брайтон – Арсенал
- 3-5 марта. Эвертон – Бернли
- 3-5 марта. Лидс – Сандерленд
- 3-5 марта. Манчестер Сити – Ноттингем Форест
- 3-5 марта. Фулхэм – Вест Хэм
- 3-5 марта. Тоттенхэм – Кристал Пэлас
- 3-5 марта. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
- 3-5 марта. Вулверхэмптон – Ливерпуль
- 3-5 марта. Астон Вилла – Челси
- 3-5 марта. Борнмут – Брентфорд
30 ТУР
- 14-15 марта. Арсенал – Эвертон
- 14-15 марта. Бернли – Борнмут
- 14-15 марта. Брентфорд – Вулверхэмптон
- 14-15 марта. Вест Хэм – Манчестер Сити
- 14-15 марта. Челси – Ньюкасл
- 14-15 марта. Кристал Пэлас – Лидс
- 14-15 марта. Ливерпуль – Тоттенхэм
- 14-15 марта. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
- 14-15 марта. Ноттингем Форест – Фулхэм
- 14-15 марта. Сандерленд – Брайтон
31 ТУР
- 21-22 марта. Брайтон – Ливерпуль
- 21-22 марта. Эвертон – Челси
- 21-22 марта. Борнмут – Манчестер Юнайтед
- 21-22 марта. Астон Вилла – Вест Хэм
- 21-22 марта. Ньюкасл – Сандерленд
- 21-22 марта. Фулхэм – Бернли
- 21-22 марта. Тоттенхэм – Ноттингем Форест
- 21-22 марта. Манчестер Сити – Кристал Пэлас
- 21-22 марта. Лидс – Брентфорд
- 21-22 марта. Вулверхэмптон – Арсенал
32 ТУР
- 11-12 апреля. Арсенал – Борнмут
- 11-12 апреля. Вест Хэм – Вулверхэмптон
- 11-12 апреля. Ливерпуль – Фулхэм
- 11-12 апреля. Манчестер Юнайтед – Лидс
- 11-12 апреля. Сандерленд – Тоттенхэм
- 11-12 апреля. Челси – Манчестер Сити
- 11-12 апреля. Ноттингем Форест – Астон Вилла
- 11-12 апреля. Кристал Пэлас – Ньюкасл
- 11-12 апреля. Брентфорд – Эвертон
- 11-12 апреля. Бернли – Брайтон
33 ТУР
- 18-19 апреля. Манчестер Сити – Арсенал
- 18-19 апреля. Лидс – Вулверхэмптон
- 18-19 апреля. Ньюкасл – Борнмут
- 18-19 апреля. Челси – Манчестер Юнайтед
- 18-19 апреля. Тоттенхэм – Брайтон
- 18-19 апреля. Ноттингем Форест – Бернли
- 18-19 апреля. Астон Вилла – Сандерленд
- 18-19 апреля. Брентфорд – Фулхэм
- 18-19 апреля. Кристал Пэлас – Вест Хэм
- 18-19 апреля. Эвертон – Ливерпуль
34 ТУР
- 25-26 апреля. Бернли – Манчестер Сити
- 25-26 апреля. Борнмут – Лидс
- 25-26 апреля. Арсенал – Ньюкасл
- 25-26 апреля. Брайтон – Челси
- 25-26 апреля. Фулхэм – Астон Вилла
- 25-26 апреля. Сандерленд – Ноттингем Форест
- 25-26 апреля. Ливерпуль – Кристал Пэлас
- 25-26 апреля. Манчестер Юнайтед – Брентфорд
- 25-26 апреля. Вулверхэмптон – Тоттенхэм
- 25-26 апреля. Вест Хэм – Эвертон
35 ТУР
- 2-3 мая. Арсенал – Фулхэм
- 2-3 мая. Борнмут – Кристал Пэлас
- 2-3 мая. Эвертон – Манчестер Сити
- 2-3 мая. Лидс – Бернли
- 2-3 мая. Ньюкасл – Брайтон
- 2-3 мая. Челси – Ноттингем Форест
- 2-3 мая. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
- 2-3 мая. Вулверхэмптон – Сандерленд
- 2-3 мая. Брентфорд – Вест Хэм
- 2-3 мая. Астон Вилла – Тоттенхэм
36 ТУР
- 9-10 мая. Вест Хэм – Арсенал
- 9-10 мая. Манчестер Сити – Брентфорд
- 9-10 мая. Кристал Пэлас – Эвертон
- 9-10 мая. Бернли – Астон Вилла
- 9-10 мая. Брайтон – Вулверхэмптон
- 9-10 мая. Ливерпуль – Челси
- 9-10 мая. Сандерленд – Манчестер Юнайтед
- 9-10 мая. Ноттингем Форест – Ньюкасл
- 9-10 мая. Фулхэм – Борнмут
- 9-10 мая. Тоттенхэм – Лидс
37 ТУР
- 16-17 мая. Эвертон – Сандерленд
- 16-17 мая. Борнмут – Манчестер Сити
- 16-17 мая. Брентфорд – Кристал Пэлас
- 16-17 мая. Вулверхэмптон – Фулхэм
- 16-17 мая. Лидс – Брайтон
- 16-17 мая. Астон Вилла – Ливерпуль
- 16-17 мая. Арсенал – Бернли
- 16-17 мая. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест
- 16-17 мая. Ньюкасл – Вест Хэм
- 16-17 мая. Челси – Тоттенхэм
38 ТУР
- 24 мая. Бернли – Вулверхэмптон
- 24 мая. Брайтон – Манчестер Юнайтед
- 24 мая. Вест Хэм – Лидс
- 24 мая. Кристал Пэлас – Арсенал
- 24 мая. Ливерпуль – Брентфорд
- 24 мая. Манчестер Сити – Астон Вилла
- 24 мая. Ноттингем Форест – Борнмут
- 24 мая. Сандерленд – Челси
- 24 мая. Тоттенхэм – Эвертон
- 24 мая. Фулхэм – Ньюкасл