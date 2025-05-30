Жеребкування чемпіонату світу U-20: з ким зіграє Україна на юнацькому Мундіалі

"Синьо-жовті" вдруге пробились на головний турнір світу для футболістів до 20 років. Попередня участь шість років тому завершилась гучним чемпіонством команди Олександра Петракова.

Збірна України з футболу U-20 готується до участі у фінальній частині юнацького чемпіонату світу. Туди команда відібралась завдяки виходу у півфінал Євро U-19 минулого року, повідомляє 24 Канал.

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Старі знайомі

Тим часом у чилійському Сантьяго відбулось жеребкування групової стадії змагання. Наша команда потрапила до групи В, де протистоятиме Південній Кореї, Панамі та Парагваю.

Склад всіх груп чемпіонату світу U-20:

А : Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.

: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет. В : Південна Корея, Україна, Парагвай, Панама.

: Південна Корея, Україна, Парагвай, Панама. С : Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.

: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія. D : Італія, Австралія, Куба, Аргентина.

: Італія, Австралія, Куба, Аргентина. Е : США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.

: США, Нова Каледонія, Франція, ПАР. F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.

Нагадаємо, що Україна за свою історію лише раз брала участь у юнацькому Мундіалі. У 2019 році підопічні Олександра Петракова сенсаційно виграли ЧС U-20 в Польщі.

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Що цікаво, із панамцями та корейцями наша команда тоді вже перетиналась. Перших "синьо-жовті" розгромили в 1/8 фіналу (4:1), тоді як із другими доля звела Україну у фіналі. Підсумковий рахунок – 3:1 на користь підопічних Петракова.

Фінальна частина чемпіонату світу U-20 відбудеться з 27 вересня по 19 жовтня у Чилі. Матчі змагання приймуть чотири міста – Сантьяго, Ранкагуа, Вальпарайсо, Талька.