Жеребкування чемпіонату світу U-20: з ким зіграє Україна на юнацькому Мундіалі
- Збірна України U-20 зіграє на юнацькому чемпіонаті світу-2025.
- Команда Дмитра Михайленка потрапила в групу до Південної Кореї, Панами та Парагваю.
- Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться в Чилі з 27 вересня по 19 жовтня.
"Синьо-жовті" вдруге пробились на головний турнір світу для футболістів до 20 років. Попередня участь шість років тому завершилась гучним чемпіонством команди Олександра Петракова.
Збірна України з футболу U-20 готується до участі у фінальній частині юнацького чемпіонату світу. Туди команда відібралась завдяки виходу у півфінал Євро U-19 минулого року, повідомляє 24 Канал.
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Старі знайомі
Тим часом у чилійському Сантьяго відбулось жеребкування групової стадії змагання. Наша команда потрапила до групи В, де протистоятиме Південній Кореї, Панамі та Парагваю.
Склад всіх груп чемпіонату світу U-20:
- А: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.
- В: Південна Корея, Україна, Парагвай, Панама.
- С: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.
- D: Італія, Австралія, Куба, Аргентина.
- Е: США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.
- F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.
Нагадаємо, що Україна за свою історію лише раз брала участь у юнацькому Мундіалі. У 2019 році підопічні Олександра Петракова сенсаційно виграли ЧС U-20 в Польщі.
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Що цікаво, із панамцями та корейцями наша команда тоді вже перетиналась. Перших "синьо-жовті" розгромили в 1/8 фіналу (4:1), тоді як із другими доля звела Україну у фіналі. Підсумковий рахунок – 3:1 на користь підопічних Петракова.
Фінальна частина чемпіонату світу U-20 відбудеться з 27 вересня по 19 жовтня у Чилі. Матчі змагання приймуть чотири міста – Сантьяго, Ранкагуа, Вальпарайсо, Талька.