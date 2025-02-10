Розклад чемпіонату світу-2025 з біатлону
- Чемпіонат світу з біатлону 2025 пройде з 12 по 23 лютого в Ленцергайде, Швейцарія, включаючи 12 гонок.
- Перший день змагань розпочнеться змішаною естафетою, а завершиться турнір чоловічим масстартом.
У середу, 12 лютого, розпочнеться чемпіонат світу з біатлону. Він відбудеться у швейцарському Ленцергайде та триватиме до 23 лютого.
Традиційно це змагання вважається головним стартом біатлонного сезону. Воно є наймасштабнішим серед усіх етапів і завжди має свій особливий шарм.
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Повна програма ЧС-2025
Турнір у мальовничому селищі, що знаходиться в південно-східній частині Швейцарії, буде розбитий на дев'ять змагальних днів. Протягом нього відбудеться сумарно 12 гонок, повідомляє 24 канал.
Першою з них стане змішана естафета, яка відбудеться 12 лютого. Закінчиться ж ЧС-2025 чоловічим масстартом.
Чемпіонат світу (12-23 лютого), Ленцергайде, Швейцарія
- 12 лютого (15:30) – змішана естафета
- 14 лютого (16:05) – жіночий спринт, 7,5 кілометра
- 15 лютого (16:05) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 16 лютого (13:05) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 16 лютого (16:05) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометра
- 18 лютого (16:05) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів
- 19 лютого (16:05) – чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів
- 20 лютого (17:05) – одиночна змішана естафета
- 22 лютого (13:05) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів
- 22 лютого (16:05) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра
- 23 лютого (14:45) – жіночий масстарт, 12,5 кілометра
- 23 лютого (17:05) – чоловічий масстарт, 15 кілометрів
До слова. На попередньому чемпіонаті світу українські біатлоністи не здобули жодної медалі. Найкращий результат на особистому рівні змогла продемонструвати Христина Дмитренко, яка фінішувала восьмою в індивідуалці. На командному ж рівні найкращий результат показала жіноча збірна в естафеті – п'яте місце.
Зазначимо, що після ЧС-2025 відбудеться сьомий етап Кубка світу. Його буде приймати Нове-Мєсто з 6 по 9 березня.