Джима заїхала у квіткову церемонію "індивідуалки" ЧС з біатлону: ще одна українка у топ-15

У вівторок, 18 лютого, програма чемпіонату світу-2025 з біатлону у Ленцергайде (Швейцарія) продовжився жіночою індивідуальною гонкою. Дві українки видали хороші результати

Україну у жіночій "індивідуалці" представляли чотири біатлоністки – Юлія Джима, Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина та Олена Городна, яка мала найпізніший стартовий номер серед наших дівчат, повідомляє 24 Канал.

До теми Одна заміна у складі: заявка збірної України на жіночу індивідуальну гонку ЧС-2025 з біатлону

Дві українки у топ-15

Рівно половина (двоє із чотирьох) українських біатлоністок показали відмінну стрільбу на чотирьох вогневих рубежах. Джима та Дмитренко вибили усі 20 мішеней, гарантувавши собі високе місце у фінальному протоколі.

Лідерці збірної України Джимі не вистачило зовсім трішки, аби стати володаркою першої медалі для нашої країни на чемпіонаті світу-2025 та загалом у поточному сезоні-2024/2025 – 5-та позиція та квіткова церемонія для Юлії.

Дмитренко фінішувала впритул до топ-10 – 11 місце. Меркушина-старша із двома хибами стала за підсумками індивідуальної гонки лише 44-та.

Найгірший результат серед українок продемонструвала Городна. Олена тричі схибила на стрільбі та стала 61-ю.

Чемпіонкою світу-2025 в "індивідуалці" стала француженка Жюлья Сімон, яка навіть із однією хибою фінішувала вище усіх інших біатлоністок. "Срібло" несподівано завоювала Елла Гальварссон зі Швеції. Подіум замкнула інша біатлоністка із Франції Лу Жанмоно.

Відзначимо, що серед призерок лише шведка відстрілялась на нуль.

Результат жіночої "індивідуалки" на ЧС-2025

1. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+1) 41:27,7

2. Елла Гальварссон (Швеція, 0+0+0+0) +37,8

3. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0) +39,2

…

5. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +1:23,8

11. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+0) +2:11,7

44. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +5:08,2

61. Олена Городна (Україна, 1+1+1+0) +6:33,1

Вже 19 лютого чемпіонат світу у Ленцергайде продовжиться чоловічою індивідуальною гонкою на 20 кілометрів. Початок – о 16:05 за київським часом.