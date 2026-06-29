Є перша несподіванка: результати матчів 1/16 фіналу ЧС-2026
Після завершення групового етапу ЧС-2026 у боротьбі за Кубок світу залишилося 32 команди. Саме ці збірні ведуть боротьбу в раунді плей-оф за головний трофей світу.
Збірна Канади стала першою командою, яка пройшла в 1/8 чемпіонату світу-2026. Як розгортається боротьба у матчах на вибування, передає 24 Канал.
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Результати матчів 1/16 фіналу ЧС-2026
У першому матчі плей-оф Мундіалю Канада здобула важку мінімальну перемогу над ПАР. Долю зустрічі вирішив гол на останніх хвилинах матчу.
ПАР – Канада 0:1
Гол: Еустакіо, 90+2
Господарі чемпіонату світу-2026 більше били по воротах суперника, однак упродовж основних 90 хвилин так і не змогли відзначитися. Розв'язка у матчі настала вже у компенсований час – Еустакіо підхопив м'яч на лінії штрафного майданчику і точно пробив низом у дальній кут. "Кленові" вперше у своїй історії пробилися до шістнадцятки найкращих команд світу.
Гол Канади у ворота ПАР: дивіться відео від Megogo
На стадії 1/8 фіналу Канада зустрінеться з переможцем пари Нідерланди – Марокко.
Хто зіграє в інших матчах 1/16?
29 червня 20:00 Бразилія – Японія
29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай
30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко
30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія
1 липня 00:00 Франція – Швеція
1 липня 04:00 Мексика – Еквадор
1 липня 19:00 Англія – ДР Конго
1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал
2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина
2 липня 22:00 Іспанія – Австрія
3 липня 02:00 Португалія – Хорватія
3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир
3 липня 21:00 Австралія – Єгипет
4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде
4 липня 04:30 Колумбія – Гана