Є перша несподіванка: результати матчів 1/16 фіналу ЧС-2026

Після завершення групового етапу ЧС-2026 у боротьбі за Кубок світу залишилося 32 команди. Саме ці збірні ведуть боротьбу в раунді плей-оф за головний трофей світу.

Збірна Канади стала першою командою, яка пройшла в 1/8 чемпіонату світу-2026. Як розгортається боротьба у матчах на вибування, передає 24 Канал.

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Результати матчів 1/16 фіналу ЧС-2026

У першому матчі плей-оф Мундіалю Канада здобула важку мінімальну перемогу над ПАР. Долю зустрічі вирішив гол на останніх хвилинах матчу.

ПАР – Канада 0:1

Гол: Еустакіо, 90+2

Господарі чемпіонату світу-2026 більше били по воротах суперника, однак упродовж основних 90 хвилин так і не змогли відзначитися. Розв'язка у матчі настала вже у компенсований час – Еустакіо підхопив м'яч на лінії штрафного майданчику і точно пробив низом у дальній кут. "Кленові" вперше у своїй історії пробилися до шістнадцятки найкращих команд світу.

Гол Канади у ворота ПАР: дивіться відео від Megogo

На стадії 1/8 фіналу Канада зустрінеться з переможцем пари Нідерланди – Марокко.

Хто зіграє в інших матчах 1/16?

29 червня 20:00 Бразилія – Японія

29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай

30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко

30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія

1 липня 00:00 Франція – Швеція

1 липня 04:00 Мексика – Еквадор

1 липня 19:00 Англія – ДР Конго

1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал

2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина

2 липня 22:00 Іспанія – Австрія

3 липня 02:00 Португалія – Хорватія

3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир

3 липня 21:00 Австралія – Єгипет

4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде

4 липня 04:30 Колумбія – Гана