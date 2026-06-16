Фанати Аргентини та Алжиру влаштували бійку в Нью-Йорку перед матчем ЧС-2026

У Нью-Йорку напередодні матчу Аргентина – Алжир на чемпіонаті світу-2026 спалахнула сутичка між уболівальниками. Інцидент стався просто на Таймс-сквер, де зібралися тисячі фанатів.

Матч між чинними чемпіонами світу та алжирцями привернув величезну увагу вболівальників. Проте святкова атмосфера у центрі мегаполіса в один момент змінилася конфліктом між прихильниками обох збірних, пише The Times of India.

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Що сталося?

Напередодні стартового поєдинку групи J чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Алжиром у центрі Нью-Йорка виникла масова сутичка за участю фанатів обох команд.

За інформацією іноземних ЗМІ, конфлікт стався на знаменитій Таймс-сквер, де протягом дня проходили численні акції підтримки збірних. Спершу атмосфера була святковою: уболівальники співали пісні, розмахували прапорами та влаштовували імпровізовані футбольні шоу.

Однак згодом між окремими групами прихильників Аргентини та Алжиру виникла словесна перепалка, яка переросла у штовханину та бійку. Відео інциденту швидко поширилися у соціальних мережах.

Свято футболу затьмарив неприємний інцидент

Чемпіонат світу-2026 у США, Канаді та Мексиці досі проходив у атмосфері футбольного свята, а вболівальники різних збірних мирно співіснували у містах-господарях турніру. Саме тому інцидент у Нью-Йорку викликав жваве обговорення серед фанатів та журналістів.

У мережі чимало користувачів розкритикували поведінку учасників конфлікту, зазначивши, що подібні сцени не мають нічого спільного з духом світової першості.

Нагадаємо, що вже цієї ночі, о 04:00 за київським часом, збірні Аргентини та Алжиру проведуть очний матч у рамках першого туру групового етапу ЧС-2026. Особлива увага буде прикута до Ліонеля Мессі, для якого цей мундіаль може стати останнім у кар'єрі.