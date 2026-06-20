Бразильські вболівальники "прокляли" збірну Аргентини біля статуї Роккі перед матчем ЧС-2026

Напередодні переможного матчу проти Гаїті (3:0) на Чемпіонаті світу-2026 фанати збірної Бразилії влаштували іронічну акцію. Цей захід уболівальники провели безпосередньо у Філадельфії.

Бразильські вболівальники зібралися біля знаменитої статуї Роккі Бальбоа, щоб пожартувати над своїми принциповими суперниками – аргентинцями. Один із фанатів одягнув на пам'ятник футболку збірної Аргентини. Про це повідомляє Marca.

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Що зробили вболівальники Бразилії?

Цей жест відсилає до відомої південноамериканської прикмети "муфа" – символічного "прокляття". За місцевими віруваннями, воно приносить невдачу тій команді, чию форму одягають на статую. У такий спосіб бразильці вирішили "передати погану енергію" альбіселесте.

Раніше подібний ритуал уже спрацював проти збірної Еквадору. Фанати цієї команди одягнули на Роккі свою рідну форму, після чого Еквадор поступився Кот‑д'Івуару з рахунком 0:1. Цей випадок значно посилив віру фанатів у магію філадельфійського пам'ятника.

Збірна Аргентини проведе свій наступний поєдинок уже в понеділок, 22 червня, проти команди Австрії. Гра розпочнеться о 20:00. Нагадаємо, що у першому турі аргентинці впевнено розгромили Алжир (3:0), а Ліонель Мессі оформив у тому матчі хет-трик.

Nos Estados Unidos, é tradição entre torcedores rivais colocar bandeiras ou camisas na estátua de Rocky Balboa, em Filadélfia, para tentar dar azar ao adversário. Entrando na brincadeira, um torcedor brasileiro decidiu dar uma “forcinha” aos argentinos nesta Copa do Mundo.… pic.twitter.com/xvWKunH4It — ge (@geglobo) June 19, 2026

Як Бразилія грає на ЧС-2026?