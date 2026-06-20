Бразильські вболівальники "прокляли" збірну Аргентини біля статуї Роккі перед матчем ЧС-2026
Напередодні переможного матчу проти Гаїті (3:0) на Чемпіонаті світу-2026 фанати збірної Бразилії влаштували іронічну акцію. Цей захід уболівальники провели безпосередньо у Філадельфії.
Бразильські вболівальники зібралися біля знаменитої статуї Роккі Бальбоа, щоб пожартувати над своїми принциповими суперниками – аргентинцями. Один із фанатів одягнув на пам'ятник футболку збірної Аргентини. Про це повідомляє Marca.
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Що зробили вболівальники Бразилії?
Цей жест відсилає до відомої південноамериканської прикмети "муфа" – символічного "прокляття". За місцевими віруваннями, воно приносить невдачу тій команді, чию форму одягають на статую. У такий спосіб бразильці вирішили "передати погану енергію" альбіселесте.
Раніше подібний ритуал уже спрацював проти збірної Еквадору. Фанати цієї команди одягнули на Роккі свою рідну форму, після чого Еквадор поступився Кот‑д'Івуару з рахунком 0:1. Цей випадок значно посилив віру фанатів у магію філадельфійського пам'ятника.
Збірна Аргентини проведе свій наступний поєдинок уже в понеділок, 22 червня, проти команди Австрії. Гра розпочнеться о 20:00. Нагадаємо, що у першому турі аргентинці впевнено розгромили Алжир (3:0), а Ліонель Мессі оформив у тому матчі хет-трик.
Як Бразилія грає на ЧС-2026?
- Збірна Бразилії виступає у групі C і після двох турів має 4 очки, розділяючи лідерство з Марокко. Команда Карло Анчелотті стартувала з нічиєї, але в другому матчі впевнено взяла своє.
Бразилія – Марокко – 1:1 (нічийний результат "селесао" врятував гол Вінісіуса Жуніора).
Бразилія – Гаїті – 3:0 (двічі відзначився Матеус Кунья, ще один гол забив Вінісіус).
Лідер команди Неймар, який пропустив перші два поєдинки через відновлення після травми, за словами Анчелотті, уже повернувся до тренувань у загальній групі та має шанс потрапити до заявки на матч проти Шотландії.