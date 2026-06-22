Під час чемпіонату світу-2026 Північна Корея опинилася в центрі нового скандалу. Державне телебачення країни нібито показувало матчі Мундіалю без офіційних прав на трансляцію, повідомляє The Korea Times.

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Що відомо про трансляції чемпіонату світу-2026 у КНДР?

Матчі чемпіонату світу транслювалися на Центральному телебаченні Кореї (KCTV), попри відсутність ліцензії на показ турніру.

Північнокорейський мовник отримував сигнал через іноземні супутники. Імовірно, для цього використовувалися супутникові трансляції сусідніх держав, зокрема Китаю.

Наразі ФІФА не виступала з офіційною заявою щодо ситуації. Водночас міжнародна федерація може вдатися до заходів, якщо факти несанкціонованого показу будуть підтверджені.

Не показували матчі трьох збірних

Це вже не перший подібний випадок за участю Північної Кореї. У 2023 році ФІФА підтвердила, що країна без дозволу транслювала матчі жіночого чемпіонату світу, після чого отримала офіційне попередження.

Цікаво, що під час нинішнього Мундіалю державні ЗМІ КНДР уникали показу матчів за участю "ворожих" збірних США, Японії та Південної Кореї. Водночас у новинах регулярно повідомляли про результати інших поєдинків групового етапу.

Також місцеві телеканали вперше не приховували рекламні щити американських і південнокорейських компаній навколо поля, хоча раніше такі зображення спеціально розмивали. Втім, із п'ятниці трансляції матчів чемпіонату світу на KCTV припинилися.