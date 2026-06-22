Во время чемпионата мира-2026 Северная Корея оказалась в центре нового скандала. Государственное телевидение страны якобы показывало матчи "Мундиаля" без официальных прав на трансляцию, сообщает The Korea Times.

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Что известно о трансляциях чемпионата мира-2026 в КНДР?

Матчи чемпионата мира транслировались на Центральном телевидении Кореи (KCTV), несмотря на отсутствие лицензии на показ турнира.

Северокорейский вещатель получал сигнал через иностранные спутники. Вероятно, для этого использовались спутниковые трансляции соседних государств, в частности Китая.

На данный момент ФИФА не выступила с официальным заявлением по поводу сложившейся ситуации. В то же время международная федерация может принять меры, если факты несанкционированной трансляции будут подтверждены.

Не показывали матчи трёх сборных

Это уже не первый подобный случай с участием Северной Кореи. В 2023 году ФИФА подтвердила, что страна без разрешения транслировала матчи женского чемпионата мира, после чего получила официальное предупреждение.

Интересно, что во время нынешнего чемпионата мира государственные СМИ КНДР избегали показа матчей с участием "вражеских" сборных США, Японии и Южной Кореи. В то же время в новостях регулярно сообщали о результатах других матчей группового этапа.

Также местные телеканалы впервые не скрывали рекламные щиты американских и южнокорейских компаний вокруг поля, хотя ранее такие изображения специально размывали. Впрочем, с пятницы трансляции матчей чемпионата мира на KCTV прекратились.