Перед матчем Франція – Ірак на ЧС-2026 оголосили тривогу: тисячі фанатів евакуювали зі стадіону

Матч Франція – Ірак на чемпіонаті світу-2026 опинився під загрозою зриву через негоду. Організатори оголосили тривогу та попросили вболівальників негайно залишити стадіон.

Серйозні погодні умови втрутилися у програму другого туру світової першості. Над Філадельфією нависли грозові хмари, а поблизу арени фіксують небезпечну блискавичну активність, пише BBC.

Дивіться також Відомий футболіст заснув на трибунах ЧС-2026 прямо за спиною Інфантіно

Що відомо про ситуацію?

На стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд", де має відбутися поєдинок групового етапу ЧС-2026 між Францією та Іраком, оголосили погодну тривогу. Усіх присутніх попросили залишити трибуни та перейти у безпечні місця через загрозу сильної грози.

Ще раніше організатори звернулися до вболівальників із закликом тимчасово не вирушати до арени. У регіоні прогнозували потужні зливи, грози та численні удари блискавок.

Якщо ви перебуваєте за межами регіону, будь ласка, не приїжджайте на стадіон у цей час,

– йшлося в офіційному повідомленні арени.

Чи перенесуть матч Франція – Ірак?

Згідно з регламентом чемпіонату світу-2026, якщо блискавку зафіксують у радіусі близько 13 кілометрів від стадіону, матч автоматично призупиняють щонайменше на 30 хвилин. У такому випадку глядачів супроводжують до укриттів до покращення погодних умов.

За три години до стартового свистка над Філадельфією йшов сильний дощ. Попри складну ситуацію, офіційного рішення про перенесення початку зустрічі Франція – Ірак станом на зараз не оголошували. Очікується, що організатори стежитимуть за погодою в режимі реального часу та оперативно повідомлятимуть про будь-які зміни.

Нагадаємо, старт матчу Франція – Ірак на ЧС-2026 мав відбутися 23 червня, о 00:00 за київським часом.