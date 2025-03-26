Збірна України готується до відбіркового турніру на чемпіонат світу-2026. Команда Сергія Реброва в Лізі націй не змогла потрапити в дивізіон А, розгромно поступившись Бельгії у плей-оф, повідомляє 24 Канал.

До теми Франція, Ісландія та Азербайджан: що треба знати про суперників України у відборі на ЧС-2026

Квартет із явним фаворитом

У червні наша команда відіграє товариські матчі з Канадою та Новою Зеландією, а восени гратиме вже у кваліфікації на Мундіаль. "Синьо-жовті" потрапили в групу до Франції, Ісландії та Азербайджану.

Напряму на чемпіонат світу вийде лише переможець групи, тоді як віцечемпіон квартету отримає путівку у плей-оф за вихід на ЧС. Там команді доведеться пройти ще двох суперників для досягнення мети.

Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026:

5 вересня . Україна – Франція

. Україна – Франція 9 вересня . Азербайджан – Україна

. Азербайджан – Україна 10 жовтня . Ісландія – Україна

. Ісландія – Україна 13 жовтня . Україна – Азербайджан

. Україна – Азербайджан 13 листопада . Франція – Україна

. Франція – Україна 16 листопада. Україна – Ісландія

Прогноз Favbet

Очікувано, що головним фаворитом у нашій групі є збірна Франції, яка на останніх двох Мундіалях грала у фіналі. Перемога "Ле Бле" у квартеті оцінюється всього в 1,10 згідно з котируваннями від Favbet.

А ось на перше місце України виставлений коефіцієнт 8,00. Шанси Ісландії та Азербайджану на пряму путівку виглядають зовсім мізерними – 20,00 та 100,00 відповідно.

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При цьому наша команда є явним фаворитом на те, щоб потрапити до топ-2 команд групи та вийти як мінімум у плей-оф. На це коефіцієнт 1,25. Місце Франції у топ-двійці оцінюється всього у 1,01, Ісландії – у 3,70, а Азербайджану – у 12,50.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2026 вперше зіграють аж 48 команд. Турнір пройде з 11 червня по 19 липня наступного року в США, Канаді та Мексиці.

До слова, збірна України за свою історію лише один раз грала на ЧС. У 2006 році команда Олега Блохіна сенсаційно дійшла до чвертьфіналу, де поступилась Італії (0:3).