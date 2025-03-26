Сборная Украины готовится к отборочному турниру на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва в Лиге наций не смогла попасть в дивизион А, разгромно уступив Бельгии в плей-офф, сообщает 24 Канал.
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Квартет с явным фаворитом
В июне наша команда сыграет товарищеские матчи с Канадой и Новой Зеландией, а осенью будет играть уже в квалификации на Мундиаль. "Сине-желтые" попали в группу к Франции, Исландии и Азербайджану.
Напрямую на чемпионат мира выйдет только победитель группы, тогда как вице-чемпион квартета получит путевку в плей-офф за выход на ЧМ. Там команде придется пройти еще двух соперников для достижения цели.
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026:
- 5 сентября. Украина – Франция
- 9 сентября. Азербайджан – Украина
- 10 октября. Исландия – Украина
- 13 октября. Украина – Азербайджан
- 13 ноября. Франция – Украина
- 16 ноября. Украина – Исландия
Прогноз Favbet
Ожидаемо, что главным фаворитом в нашей группе является сборная Франции, которая на последних двух Мундиалях играла в финале. Победа "Ле Бле" в квартете оценивается всего в 1,10 согласно котировкам от Favbet.
А вот на первое место Украины выставлен коэффициент 8,00. Шансы Исландии и Азербайджана на прямую путевку выглядят совсем мизерными – 20,00 и 100,00 соответственно.
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При этом наша команда является явным фаворитом на то, чтобы попасть в топ-2 команд группы и выйти как минимум в плей-офф. На это коэффициент 1,25. Место Франции в топ-двойке оценивается всего в 1,01, Исландии – в 3,70, а Азербайджана – в 12,50.
Напомним, что на чемпионате мира-2026 впервые сыграют аж 48 команд. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля следующего года в США, Канаде и Мексике.
К слову, сборная Украины за свою историю лишь один раз играла на ЧМ. В 2006 году команда Олега Блохина сенсационно дошла до четвертьфинала, где уступила Италии (0:3).