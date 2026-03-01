Укр Рус
1 березня, 15:15
Після матчу відбору ЧС-2027 президент Польщі влаштував "розгром" у командній роздягальні

Олександра Власова
Основні тези
  • Збірна Польщі перемогла збірну Латвії у відборі на чемпіонат світу з баскетболу.
  • Президент Польщі Кароль Навроцький відвідав роздягальню команди після матчу, щоб подякувати гравцям.

У п'ятницю, 27 лютого, у Ризі відбувся баскетбольний матч між збірними Латвії та Польщі. Гру відвідав президент Польщі Кароль Навроцький.

Напередодні збірна Польщі здобула свою третю перемогу у боротьбі за вихід на чемпіонат світу з баскетболу. Цього разу "Білі орли" здолали господарів турніру – збірну Латвії, повідомляє 24 канал.

Як Король Навроцький підтримав збірну Польщі?

Після перемоги до роздягальні національної команди завітав президент Польщі, щоб оцінити гру збірної. Він подякував гравцям і влаштував справжню феєрію емоцій, видавши кілька енергійних "зарядів".

Як пройшов матч між збірними Польщі та Латвії?

  • Латвія була сильнішою у трьох чвертях, але вирішальним став третій період, у якому поляки здобули перевагу в 10 очок. 

  • У підсумку гра завершилась із рахунком 84:82 на користь гостей, які після трьох турів із 6 очками очолили турнірну таблицю групи F та вийшли до другого раунду відбору на ЧС-2027.