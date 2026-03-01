Після матчу відбору ЧС-2027 президент Польщі влаштував "розгром" у командній роздягальні

У п'ятницю, 27 лютого, у Ризі відбувся баскетбольний матч між збірними Латвії та Польщі. Гру відвідав президент Польщі Кароль Навроцький.

Напередодні збірна Польщі здобула свою третю перемогу у боротьбі за вихід на чемпіонат світу з баскетболу. Цього разу "Білі орли" здолали господарів турніру – збірну Латвії, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Увірвався в історію НБА: український баскетболіст потрапив у число "обраних"

Як Король Навроцький підтримав збірну Польщі?

Після перемоги до роздягальні національної команди завітав президент Польщі, щоб оцінити гру збірної. Він подякував гравцям і влаштував справжню феєрію емоцій, видавши кілька енергійних "зарядів".

Як пройшов матч між збірними Польщі та Латвії?