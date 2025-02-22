Остання гонка ЧС-2025 з біатлону: склад збірної України на мас-старт у Ленцергайде

Підходить до завершення чемпіонат світу з біатлону 2025 у швейцарському Ленцергайде. У програмі останнього змагального дня континетальної першості заплановані мас-старти.

У неділю, 23 лютого, в межах ЧС-2025 з біатлону відбудуться мас-старти серед чоловіків та жінок. Тренерський штаб збірної України визначив склад команди на перегони, повідомляє 24 канал із посиланням на сайт biathlon.com.ua.

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Хто представить Україну у мас-старті

Тренерський штаб збірної України оприлюднив список біатлоністів, які візьмуть участь у мас-старті в межах чемпіонату світу з біатлону 2025. Чотири спортсмени представлять "синьо-жовтих" на перегонах у швейцарському Ленцергайде.

Серед жінок участь у мас-старті візьмуть Юлія Джима та Христина Дмитренко. У чоловічих перегонах Україну представлять Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

Склад збірної України на мас-старт

Жінки:

17. Юлія Джима

28. Христина Дмитренко

Чоловіки:

16. Дмитро Підручний

25 Віталій Мандзин

Початок жіночого мас-старту відбудеться о 14:45 за київським часом. Чоловіки стартують о 17:05. Нагадаємо, що після ЧС-2025 у березні запланований 7-й етап Кубку світу з біатлону у Чехії.