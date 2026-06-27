Екологія не пріоритет: президент ФІФА за час Мундіалю вже налітав 40 тисяч кілометрів літаком

Очільник ФІФА Джанні Інфантіно поставив собі за мету відвідати якомога більше матчів чемпіонату світу-2026. Заради цього футбольний чиновник ігнорує стандарти піклування про довкілля.

Між містами-господарями Мундіалю Інфантіно пересувається приватним літаком. Це не лише сприймають як насмішку над світовою енергетичною кризою, але й як грубе порушення власних принципів сталого розвитку і карбонової нейтральності, пише 24 Канал.

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За що критикують Джанні Інфантіно?

Президент ФІФА став незмінним атрибутом телетрансляцій світової першості: майже в кожному матчі режисер знаходить можливість показати Інфантіно на трибунах в оточенні ВІП-гостей.

Для того, щоб встигати на матчі, які відбуваються з інтервалом в 1-2 години в містах, віддалених одне від одного іноді на тисячі кілометрів, очільник світового футболу використовує приватний літак, "подарований" катарською авіакомпанією. Мундіаль ще далекий від завершення – а Інфантіно, за підрахунками експертів, вже налітав близько 40 тисяч кілометрів, що дорівнює довжині екватора.

Таке інтенсивне використання авіатранспорту, який є зовсім не екологічним, погано вписується у власні ж програми ФІФА щодо захисту довкілля. Організація декларувала курс на досягнення карбонової нейтральності і скорочення на 50% викидів парникових газів. Натомість один тільки президент через свої забаганки нищить будь-які задекларовані екологічні цінності світової асоціації.

Які ще скандали пов'язані з Інфантіно?

Президент ФІФА не лише демонструє нехтування принципами власної ж організації, але й приховує комерційний інтерес під маскою турботи про здоров'я футболістів.

Йдеться про "перерви на гідратацію", які під час Мундіалю-2026 стали обов'язковими у середині кожного з таймів, хоча раніше використовувалися лише за певних температурних умов. Виявилося, що під час них транслятори крутять рекламні блоки – тож ФІФА додатково заробляє, але Інфантіно намагається подати це як піклування про гравців.