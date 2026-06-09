О котрій годині дивитися матчі чемпіонату світу-2026

Чемпіонат світу з футболу 2026 року проходить одночасно в Канаді, Мексиці та США, ставши першим Мундіалем в історії, який приймають три країни. Через значну різницю в часових поясах для українських уболівальників можуть виникнути труднощі.

Різниця з Києвом може складати від 7 до 10 годин. Через те, що матчі можуть відбуватися у різних часових поясах, варто уточнювати час початку кожного окремого поєдинку, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Календар чемпіонату світу-2026: дата і розклад усіх матчів

Чемпіонату світу-2026: о котрій годині дивитися матчі?

Матч-відкриття між командами Мексики та Південної Африки відбудеться о 22:00 за Києвом.

Окрім цього часу, поєдинки групового етапу також можуть проходити о 1:00, 2:00, 2:30, 3:00, 3:30, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 19:00, 20:00, 23:00 і 00:00.

В 1/16 фіналу деякі матчі призначені на 4:30 та 23:30.

Зручніше стане вже на стадії півфіналів та фіналу. Там поєдинки відбуватимуться чітко о 22:00 за Києвом, як під час вирішальних стадій Ліги чемпіонів.

Де подивитися час матчів чемпіонату світу-2026?

24 Канал підготував повний календар усіх матчів Мундіалю.

Також подивитися розклад з актуальним київським часом можна, наприклад, на сайті ESPN.