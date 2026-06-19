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Sport News 24 Футбол Бразилія – Німеччина, Англія – Португалія: хто б грав в плей-оф ЧС, якби він стартував вже зараз
19 червня, 17:43
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Бразилія – Німеччина, Англія – Португалія: хто б грав в плей-оф ЧС, якби він стартував вже зараз

Андрій Олійник

На чемпіонаті світу позаду лише перший тур групового етапу, але певні висновки можна робити вже зараз. Деякі фаворити через невдалий старт ризикують отримати гірші позиції в плей-оф.

Розрахувати пари майбутньої стадії 1/16 фіналу під силу хіба великим математикам: ФІФА розробила формат, за якого існує 495 варіантів плей-оф, залежно від того, з яких груп вийдуть треті команди. Проте британський мовник BBC вирішив цю проблему, створивши сітку матчів на виліт, яка оновлюється у реальному часі – і там зараз є надзвичайно цікаві пари.

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Хто б зіграв в 1/16 фіналу, якби груповий етап завершився вже зараз?

Мабуть, найбільш сповнені інтриги протистояння наразі складаються через те, що Бразилія та Португалія досить слабко розпочали Мундіаль, спромігшись лише на нічию у першому матчі і опинившись на третьому місці у своїх групах. 

Через це "пентакампеони" станом на зараз виходять на збірну Німеччини, а Кріштіану Роналду і компанія ризикують боротися за вихід в 1/8 фіналу проти Англії, яка продемонструвала яскраву переконливу гру у центральному матчі першого туру з хорватами.

Серед цікавих протистоянь також можна виділити "АПЛ-івську" дуель Ерлінга Голанда проти Вірджила ван Дейка у потенційному поєдинку Норвегія – Нідерланди. А ще потрапляння господарів мексиканців на головних фаворитів до старту Мундіалю – іспанців. Цей матч ще й був би сповнений політичного підтексту через історичне минуле обох країн.

Коли стартує плей-оф чемпіонату світу?

Груповий етап триватиме до 27 червня включно, а вже 28 червня у Лос-Анджелесі буде зіграно перший матч 1/16 фіналу за участю команд, які посядуть другі місця у групах A та B.

Поки точно відомий лише один учасник плей-оф: Мексика після двох турів гарантувала собі перше місце у групі A і зіграє у Мехіко 30 червня проти однієї з команд, яка фінішує третьою у квартеті. 

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