Бразилія – Німеччина, Англія – Португалія: хто б грав в плей-оф ЧС, якби він стартував вже зараз

На чемпіонаті світу позаду лише перший тур групового етапу, але певні висновки можна робити вже зараз. Деякі фаворити через невдалий старт ризикують отримати гірші позиції в плей-оф.

Розрахувати пари майбутньої стадії 1/16 фіналу під силу хіба великим математикам: ФІФА розробила формат, за якого існує 495 варіантів плей-оф, залежно від того, з яких груп вийдуть треті команди. Проте британський мовник BBC вирішив цю проблему, створивши сітку матчів на виліт, яка оновлюється у реальному часі – і там зараз є надзвичайно цікаві пари.

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Хто б зіграв в 1/16 фіналу, якби груповий етап завершився вже зараз?

Мабуть, найбільш сповнені інтриги протистояння наразі складаються через те, що Бразилія та Португалія досить слабко розпочали Мундіаль, спромігшись лише на нічию у першому матчі і опинившись на третьому місці у своїх групах.

Через це "пентакампеони" станом на зараз виходять на збірну Німеччини, а Кріштіану Роналду і компанія ризикують боротися за вихід в 1/8 фіналу проти Англії, яка продемонструвала яскраву переконливу гру у центральному матчі першого туру з хорватами.

Серед цікавих протистоянь також можна виділити "АПЛ-івську" дуель Ерлінга Голанда проти Вірджила ван Дейка у потенційному поєдинку Норвегія – Нідерланди. А ще потрапляння господарів мексиканців на головних фаворитів до старту Мундіалю – іспанців. Цей матч ще й був би сповнений політичного підтексту через історичне минуле обох країн.

Коли стартує плей-оф чемпіонату світу?

Груповий етап триватиме до 27 червня включно, а вже 28 червня у Лос-Анджелесі буде зіграно перший матч 1/16 фіналу за участю команд, які посядуть другі місця у групах A та B.

Поки точно відомий лише один учасник плей-оф: Мексика після двох турів гарантувала собі перше місце у групі A і зіграє у Мехіко 30 червня проти однієї з команд, яка фінішує третьою у квартеті.