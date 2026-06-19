Рассчитать пары будущего этапа 1/16 финала под силу разве что великим математикам: ФИФА разработала формат, при котором существует 495 вариантов плей-офф, в зависимости от того, из каких групп выйдут третьи команды. Однако британская телекомпания BBC решила эту проблему, создав сетку матчей на выбывание, которая обновляется в режиме реального времени – и там сейчас есть чрезвычайно интересные пары.

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Кто бы сыграл в 1/16 финала, если бы групповой этап завершился уже сейчас?

Пожалуй, самые интригующие противостояния на данный момент складываются из-за того, что Бразилия и Португалия довольно слабо начали "Мундиаль", сумев добиться лишь ничьей в первом матче и оказавшись на третьем месте в своих группах.

Из-за этого "пентакампеоны" на данный момент встретятся со сборной Германии, а Криштиану Роналду и компания рискуют бороться за выход в 1/8 финала против Англии, которая продемонстрировала яркую и убедительную игру в центральном матче первого тура с хорватами.

Среди интересных противостояний также можно выделить "АПЛ-овскую" дуэль Эрлинга Холанда против Вирджила ван Дейка в потенциальном матче Норвегия – Нидерланды. А ещё встречу хозяев турнира, мексиканцев, с главными фаворитами перед стартом Мундиаля — испанцами. Этот матч к тому же был бы наполнен политическим подтекстом из-за исторического прошлого обеих стран.

Когда начнется плей-офф чемпионата мира?

Групповой этап продлится до 27 июня включительно, а уже 28 июня в Лос-Анджелесе состоится первый матч 1/16 финала с участием команд, занявших вторые места в группах A и B.

Пока точно известен только один участник плей-офф: Мексика после двух туров гарантировала себе первое место в группе A и сыграет в Мехико 30 июня против одной из команд, которая финиширует третьей в группе.