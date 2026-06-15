Роналду завдяки шторму уникнув спілкування з пресою перед стартом на Мундіалі

Кріштіану не завжди полюбляє говорити із журналістами – а особливо перед такою важливою подією, як останній чемпіонат світу у його професійній кар'єрі. На допомогу португальцю прийшла американська негода, хоча й не без негативних наслідків.

Португальська збірна базується у Палм-Біч, штат Флорида. Місцевість відома своїми несподіваними штормами – і один з таких стався саме під час перебування там європейських "селесао", пише 24 Канал.

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Що завадило Роналду провести пресконференцію?

Команда Роберто Мартінеса у неділю мала поспілкуватися з журналістами і провести відкриту частину тренування на своїй базі перед тим, як у середу, 17 червня, проведе свій перший матч на Мундіалі проти Демократичної республіки Конго.

Але у Флориді було оголошено штормове попередження, очікувалася сильна злива з грозою. Тренуватися за таких умов португальці могли тільки у залі, а медіа-активності вирішили скасувати узагалі, щоб не наражати на ризик працівників ЗМІ. У США вимоги до проведення будь-яких заходів під час негоди дуже суворі, будь-яка гроза миттєво призводить до відтермінувань і скасувань.

Які шанси у Роналду нарешті виграти чемпіонат світу?

41-річний Кріштіану – одна з найголовніших постатей Мундіалю у США, Канаді та Мексиці, адже це майже гарантовано його остання нагода поповнити колекцію трофеїв Кубком світу.

З груповим етапом португальцям загалом пощастило: єдиним серйозним опонентом виглядає Колумбія, в той час як Конго і Узбекистан – відверті аутсайдери.

Переможець квартету K зіграє в 1/16 фіналу з однією з команд, які посядуть у своїх групах треті місця. Не надто складною виглядає і потенційна 1/8 фіналу, де на Португалію може вийти переможець групи B – де грають Швейцарія, Катар, Боснія і Герцоговина і Канада.

А от чвертьфінал може стати першим справді великим випробування для Роналду і компанії, адже там сітка зводить їх потенційно з Аргентиною. Звичайно, вивіска Роналду проти Мессі стане окрасою усього Мундіалю.