Жодного слабкого суперника: збірна України з хокею потрапила у "групу смерті" на ЧС-2027

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оприлюднила оновлений світовий рейтинг. Саме на основі цього реєстру сформувалися попередні групи на майбутній чемпіонат світу-2027, який прийматиме Німеччина.

Національна збірна України, яка здійснила неймовірний прорив до вищого дивізіону, вже знає своїх опонентів. Наша команда опинилася у компанії справжніх грандів та діючих тріумфаторів світового хокею, пише "Суспільне Спорт".

З ким гратиме Україна на чемпіонаті світу з хокею-2027?

Українська збірна за підсумками рейтингового посіву потрапила до групи А. Нашими суперниками стануть чинні володарі золотих медалей – фіни, а також срібні призери останнього мундіалю – швейцарці.

Повний склад групи А виглядає так: Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Словенія та Україна. До групи В потрапили Канада, США, Чехія, Німеччина, Данія, Норвегія, Угорщина та Казахстан.

За регламентом, матчі нашої вісімки прийматимуть німецькі міста Дюссельдорф та Мангайм. Проте оргкомітет турніру ще має право внести мінімальні косметичні зміни для збереження спортивного балансу сил, тож склад груп є попереднім.

Що відомо про силу суперників українців?

Головними фаворитами нашого пулу є хокеїсти Фінляндії, які у 2026 році вибороли свій п'ятий титул в історії, та грізні шведи – 11-разові чемпіони світу. Не менш небезпечною є і збірна Швейцарії, яка тричі поспіль зупинялася за крок до золота, завойовуючи срібні нагороди.

Поміж усіх майбутніх суперників лише Словенія та Україна ще ніколи в історії не підіймалися на п'єдестал пошани елітного дивізіону. Для решти команд боротьба за медалі є звичною справою: Словаччина має у своєму доробку золото 2002 року, а Латвія та Австрія свого часу вигравали бронзові медалі світових першостей.

Як Україна поверталася в хокейну еліту після 20 років забуття?

Цьогорічний успіх став справжньою сенсацією для всього українського спорту, адже "синьо-жовті" не виступали на топрівні довгі 20 років – з далекого 2007-го. Нагадаємо, загалом наша збірна провела в еліті дев'ять сезонів поспіль (з 1999 по 2007 роки), а історичним піком команди залишається дев'яте місце на ЧС-2002.

Квиток у вищий дивізіон світового хокею українці вигризли завдяки фантастичному виступу в дивізіоні IA на ЧС-2026, де разом із Казахстаном зуміли вибороти підвищення у класі. Вони замінили Велику Британію та Італію, які вилетіли в нижчий ешелон, і тепер готові знову доводити всьому світу силу українського характеру на льоду.