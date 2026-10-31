В Європі підтвердили виключення України з хокейного ЧС-2027 після повернення Росії

Збірна Росії може замінити Україну у списку учасників чемпіонату світу з хокею в елітному Дивізіоні. Про це повідомили в одній ж європейських національних федерацій.

Президент Шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон розповів, що спортсмени з країни-терористки займуть місце України під час наступної світової першості. Про це він зазначив у розмові з журналістами видання aftonbladet.se.

Яка доля очікує на збірну України

За словами Ларссона, Україна може втратити своє місце, оскільки саме наша команда стала останньою зі збірних, які гарантували собі місце у Дивізіоні А.

Коли Росія повернеться – вона повернеться на той самий рівень, на якому перебувала раніше. Тепер нам потрібно з’ясувати, як це реалізувати на практиці, враховуючи, що чемпіонат світу передбачає участь певної кількості команд, фіксовану кількість матчів і питання телевізійних прав. Як ви вже зазначили, Україна була останньою командою, яка здобула право на підвищення в класі,

– сказав Ларссон.

Очільник шведського хокею також зазначив, що його країна не збирається бойкотувати проведення ЧС-2027.

Раніше президент Федерації хокею України Сергій Мазур відреагував на рішення CAS допустити росіян до міжнародних турнірів, через яке "синьо-жовті" ризикують зіткнутися зі змінами перед поверненням до еліти чемпіонату світу.

Україна вперше за 20 років пробилась на ЧС: що відомо про турнір

Чоловічий чемпіонат світу з хокею 2027 року відбудеться в Німеччині з 14 до 30 травня. Україна вперше за 20 років отримала право виступити в елітному дивізіоні.

Теоретично, наша команда потрапить до групи А, де її суперниками мають стати Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія та Словенія.