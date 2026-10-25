Ганьба: чемпіонат світу з важкої атлетики дали проводити Москві

На засіданні IWF відбулося оголошення господарів прийдешніх світових першостей на дорослому та юнацькому рівні. Чемпіонат 2030 року домовилися проводити у столиці країни-агресора, пише 24 Канал.

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Москві віддали чемпіонат світу-2030

Косовську столицю Приштину обрали для проведення чемпіонату світу для юнаків та дівчат у 2028 році, в той час як юніори змагатимуться на Мундіалі у венесуельському Каракасі. Дорослу першість 2029 року проведе індійський Ахмедабад. Для усіх трьох країн це будуть перші змагання такого рівня під егідою IWF.

А от з Мундіалем-2030 рішення виявилося катастрофічним: його хочуть провести у Москві, хоча це ніяк не лягає у загальну концепцію розширення географії спорту та залучення нових локацій до світової важкої атлетики.

Слід відзначити, що це одне з перших подібних рішень після початку повномасштабної російської агресії проти України. Чимало федерацій вже почали повноцінно повертати росіян на змагання, але ще не наважувалися довірити країні-вбивці проведення великих турнірів.

Як відреагували в мережі

Українці у соцмережах не лише критикують ганебне рішення IWF, але й іронічно відзначають, що федерація поквапилася доручити Москві змагання, до яких залишилося майже чотири роки. Мовляв, а хто гарантував, що у 2030 році столиця Росії взагалі існуватиме?