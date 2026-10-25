Позор: чемпионат мира по тяжелой атлетике отдали провести Москве

На заседании IWF было объявлено о том, кто станет хозяином предстоящих мировых первенств среди взрослых и юниоров. Чемпионат 2030 года решили провести в столице страны-агрессора, пишет 24 Канал.

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Москве отдали чемпионат мира-2030

Столица Косово Приштина была выбрана для проведения чемпионата мира среди юношей и девушек в 2028 году, в то время как юниоры будут соревноваться на чемпионате мира в венесуэльском Каракасе. Взрослое первенство 2029 года пройдет в индийском Ахмедабаде. Для всех трех стран это будут первые соревнования такого уровня под эгидой IWF.

А вот с Мундиалом-2030 решение оказалось катастрофическим: его хотят провести в Москве, хотя это никак не вписывается в общую концепцию расширения географии спорта и привлечения новых локаций к мировой тяжелой атлетике.

Следует отметить, что это одно из первых подобных решений после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Многие федерации уже начали полноценно возвращать россиян на соревнования, но пока не решались доверить стране-убийце проведение больших турниров.

Как отреагировали в сети

Украинцы в соцсетях не только критикуют позорное решение IWF, но и иронично отмечают, что федерация поспешила поручить Москве проведение соревнований, до которых осталось почти четыре года. Мол, а кто гарантировал, что в 2030 году столица России вообще будет существовать?