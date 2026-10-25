Ганьба: чемпіонат світу з важкої атлетики дали проводити Москві

У червні 2026 року міжнародна федерації важкої атлетики дозволила росіянам та білорусам виступати на змаганнях під своїм прапором. Менш ніж через пів року організація відзначилася ще одним ганебним рішенням.

На засіданні IWF відбулося оголошення господарів прийдешніх світових першостей на дорослому та юнацькому рівні. Чемпіонат 2030 року домовилися проводити у столиці країни-агресора, пише 24 Канал.

Москві віддали чемпіонат світу-2030

Косовську столицю Приштину обрали для проведення чемпіонату світу для юнаків та дівчат у 2028 році, в той час як юніори змагатимуться на Мундіалі у венесуельському Каракасі. Дорослу першість 2029 року проведе індійський Ахмедабад. Для усіх трьох країн це будуть перші змагання такого рівня під егідою IWF.

А от з Мундіалем-2030 рішення виявилося катастрофічним: його хочуть провести у Москві, хоча це ніяк не лягає у загальну концепцію розширення географії спорту та залучення нових локацій до світової важкої атлетики.

Слід відзначити, що це одне з перших подібних рішень після початку повномасштабної російської агресії проти України. Чимало федерацій вже почали повноцінно повертати росіян на змагання, але ще не наважувалися довірити країні-вбивці проведення великих турнірів.

Як відреагували в мережі

Українці у соцмережах не лише критикують ганебне рішення IWF, але й іронічно відзначають, що федерація поквапилася доручити Москві змагання, до яких залишилося майже чотири роки. Мовляв, а хто гарантував, що у 2030 році столиця Росії взагалі існуватиме?