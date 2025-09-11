Укр Рус
Sport News 24 Інші види спорту Збірна України на чемпіонаті світу-2025 з волейболу: розклад матчів та турнірна таблиця
11 вересня, 07:00
3

Збірна України на чемпіонаті світу-2025 з волейболу: розклад матчів та турнірна таблиця

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Чемпіонат світу з волейболу-2025 пройде на Філіппінах з 12 по 28 вересня.
  • Україна гратиме у групі F проти Італії, Бельгії та Алжиру.
  • Це третя поява нашої команди на волейбольному Мундіалі.

Волейбольна збірна України серед чоловіків втретє в історії відібралась на Мундіаль. Минулі рази нашій збірній вдавалось потрапляти у топ-десятку команд турніру.

З 12 по 28 вересня на Філіппінах відбудеться чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків. Участь у змаганні візьмуть 32 команди з усього світу, повідомляє 24 Канал.

До теми Не стрибнули вище голови: Україна поступилася Канаді та не потрапила у фінал Ліги націй

З ким гратиме Україна на чемпіонаті світу з волейболу?

Матчі турніру приймуть міста Пасай та Кесон. Серед учасників буде і збірна України. "Синьо-жовті" мали четвертий найвищий рейтинг серед команд, які не подолали кваліфікацію.

Для України це буде лише третя участь на волейбольному Мундіалі. У 1998 році наша команда посіла десяту сходинку, тоді як у 2022-му дісталась чвертьфіналу. Тепер же нашими суперниками по групі стануть Італія, Бельгія та Алжир. 

На груповій стадії всі свої матчі "синьо-жовті" проведуть у Кесоні. В 1/8 фіналу потраплять дві найкращі команди квартету. В разі успішного проходу нашим першим суперником стане одна зі збірних групи С – Франція, Аргентина, Фінляндія, Південна Корея.

СКЛАД ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ НА ЧЕМПІОНАТ СВІТУ:

Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни)
Юрій Синиця (Спортінг)
Данило Уривкін (Епіцентр-Подоляни)
Василь Тупчій (Барком-Кажани)
Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни)
Юрій Семенюк (Варшава)
Олександр Коваль (Епіцентр-Подоляни)
Валерій Тодуа (Бенфіка)
Тимофій Полуян (Мілон)
Євген Кісілюк (Рапід)
Дмитро Янчук (Панатінаїкос)
Ілля Ковальов (Барком-Кажани)
Ярослав Пампушко (Барком-Кажани)
Олександр Бойко (Епіцентр-Подоляни)

Де дивитися ЧС з волейболу?

Матчі волейбольного чемпіонату світу-2025 серед чоловіків будуть наживо показані в Україні. Офіційним транслятором змагання є Суспільне, яке висвітлюватиме події турніру на своїх платформах.

Пряма трансляція матчів чемпіонату світу з волейболу буде доступна на каналі "Суспільне Спорт", а також регіональних каналах Суспільного. Також ігри наживо можна буде подивитися на ОТТ-платформі Megogo, яка транслює у себе "Суспільне Спорт".

Турнірна таблиця групи F

МІСЦЕ

КОМАНДА

В

П

СЕТИ

БАЛИ

ОЧКИ

1

Італія

0

0

0-0

0-0

0

2

Україна

0

0

0-0

0-0

0

3

Бельгія

0

0

0-0

0-0

0

4

Алжир

0

0

0-0

0-0

0

Розклад матчів збірної України на ЧС-2025:

  • 14 вересня, 09:00 (групова стадія). Україна – Бельгія
  • 16 вересня, 09:00 (групова стадія). Україна – Алжир
  • 18 вересня, 16:30 (групова стадія). Італія – Україна