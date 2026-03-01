Нареченого Магучіх помітили на відео під час чемпіонату України з легкої атлетики
- Назар Степанов, наречений Ярослави Магучіх, фінішував четвертим у фіналі 60 метрів з бар'єрами на чемпіонаті України з результатом 8,16 секунди.
- Олег Кукота виграв золоту медаль, встановивши особистий рекорд з часом 7,67 секунди.
У суботу, 28 лютого, відбувся чемпіонат України з легкої атлетики. У змаганнях взяла участь Ярослава Магучіх, а також її наречений Назар Степанов.
Степанов фінішував четвертим у фіналі 60 метрів з бар'єрами. 21-річний атлет не зміг здобути медаль на чемпіонаті України в приміщенні, показавши результат 8,16 секунди, повідомляє 24 канал.
Як пройшов чемпіонат України з легкої атлетики серед чоловіків?
Перемогу здобув Олег Кукота, подолавши дистанцію за 7,67 секунди та встановивши особистий рекорд.
Срібло виборов Дмитро Багінський із результатом 7,78 секунди (також особистий рекорд), а бронзову нагороду отримав Адам Білоконь, який показав 7,95 секунди.
Результати змагань / Фото: скріншот з трансляції Суспільне Спорт
Степанов невдало стартував, збивши бар'єр і втративши шанси на призове місце.
Під час трансляції було видно його розчарування. Назар привітав переможця, але не став чекати результатів на табло й одразу пішов у роздягальню.
Як виступила на чемпіонаті Ярослава Магучіх?
- Вперше з 2021 року на турнір повернулася чинна олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Магучіх. Разом із нею за висоту змагалися Юлія Левченко, Катерина Табашник та Ірина Геращенко.
- Чемпіонкою України-2026 у приміщенні стала Магучіх, випередивши Левченко за кількістю спроб на висоті 1,96 метра, повідомляє Суспільне Спорт.
Ярослава Магучіх (Дніпропетровська область) – 1,96 метра,
Юлія Левченко (Київ) – 1,96 метра,
Ірина Геращенко (Київ) – 1,93 метра.
- Катерина Табашник завершила змагання на висоті 1,90 метра. Під час стрибка вона отримала травму, через що змагання тимчасово призупинили, поки їй надавали медичну допомогу. Згодом спортсменку вивели з сектору на ношах лікарі.