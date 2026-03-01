Нареченого Магучіх помітили на відео під час чемпіонату України з легкої атлетики

У суботу, 28 лютого, відбувся чемпіонат України з легкої атлетики. У змаганнях взяла участь Ярослава Магучіх, а також її наречений Назар Степанов.

Степанов фінішував четвертим у фіналі 60 метрів з бар'єрами. 21-річний атлет не зміг здобути медаль на чемпіонаті України в приміщенні, показавши результат 8,16 секунди, повідомляє 24 канал.

Як пройшов чемпіонат України з легкої атлетики серед чоловіків?

Перемогу здобув Олег Кукота, подолавши дистанцію за 7,67 секунди та встановивши особистий рекорд.

Срібло виборов Дмитро Багінський із результатом 7,78 секунди (також особистий рекорд), а бронзову нагороду отримав Адам Білоконь, який показав 7,95 секунди.

Результати змагань / Фото: скріншот з трансляції Суспільне Спорт

Степанов невдало стартував, збивши бар'єр і втративши шанси на призове місце.

Під час трансляції було видно його розчарування. Назар привітав переможця, але не став чекати результатів на табло й одразу пішов у роздягальню.

Як виступила на чемпіонаті Ярослава Магучіх?

Вперше з 2021 року на турнір повернулася чинна олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Магучіх. Разом із нею за висоту змагалися Юлія Левченко, Катерина Табашник та Ірина Геращенко.

Чемпіонкою України-2026 у приміщенні стала Магучіх, випередивши Левченко за кількістю спроб на висоті 1,96 метра, повідомляє Суспільне Спорт.

Ярослава Магучіх (Дніпропетровська область) – 1,96 метра,

Юлія Левченко (Київ) – 1,96 метра,

Ірина Геращенко (Київ) – 1,93 метра.