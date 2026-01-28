Чемпіонат Європи з біатлону: розклад, де дивитися та результати України

У середу, 28 січня, розпочався чемпіонат Європи з біатлону. Він відбувається в норвезькому Шушені.

У програму турніру включено вісім стартів. Фанати зможуть подивитися індивідуальні гонки, спринти, персьюти та класичні естафети, інформує 24 Канал.

Коли відбудеться чемпіонат Європи з біатлону?

Першими на трасу вийдуть чоловіки. Вони бігтимуть індивідуальну гонку на 20 кілометрів.

Завершаться ж змагання 1 лютого. Їх закриватиме жіноча естафета.

Розклад чемпіонату Європи-2026 з біатлону в Шушені

28 січня (11:20) – індивідуальна гонка 20 кілометрів, чоловіки

28 січня (14:30) – індивідуальна гонка 15 кілометрів, жінки

30 січня (11:45) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

30 січня (15:30) – спринт 7,5 кілометрів, жінки

31 січня (11:45) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки

31 січня (14:30) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

1 лютого (11:40) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

1 лютого (14:45) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

Де дивитись біатлон в Україні?

Усі гонки чемпіонату Європи в Шушені у прямому етері транслюватимуться на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна дивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Вінниця, Суспільне Київ, Суспільне Суми тощо).

Хто представить Україну на Євро-2026?

Традиційно цей турнір здебільшого пропускають топові біатлоністи. Наразі вони готуються до Олімпійських ігор, які розпочнуться вже 6 лютого.

Україна також буде представлена не основним складом. У командах будуть спортсмени, які брали участь у Кубку світу, проте не змогли своїми результатами здобути місце в олімпійській збірній.

Чоловіча збірна України:

Богдан Цимбал, Денис Насико, Артем Тищенко, Сергій Супрун, Михайло Хміль, Олександр Пономаренко, Роман Боровик.

Жіноча команда "синьо-жовтих":

Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько, Надія Бєлкіна, Вікторія Хвостенко.

