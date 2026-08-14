Чемпіонат Європи-2026 з легкої атлетики: розклад виступів і результати України

У понеділок, 10 серпня, в англійському Бірмінгемі стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики. Традиційно серед претендентів на медалі будуть також і українські спортсмени.

Дебютну нагороду цьогорічної континентальної першості нашій країні приніс метальник молота Михайло Кохан, який виборов "бронзу". 24 Канал розповідає, коли та за кого з українців можна повболівати на ЧЄ-2026 з легкої атлетики.

Хто з українців виступить

На турнір відправились 25 наших земляків, що є скороченою заявкою, оскільки тепер участь кожного спортсмена розглядається окремо тренерською радою та виконкомом федерації легкої атлетики.

Серед тих, хто пропустить континентальні змагання виділяється прізвище Юлії Левченко. За словами головного тренера збірної України зі стрибків у висоту Олександра Романюка, таке рішення продиктоване бажанням запобігти рецидиву нещодавньої травми спортсменки.

Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко без проблем кваліфікувалися до фіналу змагань зі стрибків у висоту, який відбудеться 15 серпня ввечері.

Розклад і результати виступів українців

Програма ЧЄ-2026 бере свій початок у понеділок, 10 серпня, та триватиме до 16 серпня. Українці беруть участь у стартах уже з першого дня, але головне медальна надія спрямована на завершальний день.

Саме тоді відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок.

10 серпня

12:40/14:20. Метання молота, чоловіки, кваліфікація A+B (Михайло Кохан)

Метання молота, чоловіки, кваліфікація A+B (Михайло Кохан) 13:55. 400 м, чоловіки, кваліфікація (Олександр Погорілко)

400 м, чоловіки, кваліфікація (Олександр Погорілко) 14:35. 400 м з бар'єрами, жінки, кваліфікація (Вікторія Ткачук, Аліна Кишкіна)

400 м з бар'єрами, жінки, кваліфікація (Вікторія Ткачук, Аліна Кишкіна) 21:10/22:38. Метання молота, жінки, кваліфікація A+B (Ірина Климець)

11 серпня

12:33. Стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікації А+В (Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитро Нікітін)

Стрибки у висоту, чоловіки, кваліфікації А+В (Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитро Нікітін) 12:45. 400 м з бар'єрами, жінки, півфінал

400 м з бар'єрами, жінки, півфінал 13:40. 110 м з бар'єрами, чоловіки, кваліфікація (Дмитро Багінський, Олег Кукота)

110 м з бар'єрами, чоловіки, кваліфікація (Дмитро Багінський, Олег Кукота) 21:05. Стрибки з жердиною, жінки, кваліфікації А+В (Марина Килипко)

Стрибки з жердиною, жінки, кваліфікації А+В (Марина Килипко) 21:10. Метання молота, чоловіки, фінал – Михайло Кохан виборов бронзу

Метання молота, чоловіки, фінал – 23:00. 400 м, чоловіки, півфінал

12 серпня

21:45 . Метання молота, жінки, фінал

. Метання молота, жінки, фінал 21:55. 110 м з бар'єрами, чоловіки, півфінал

110 м з бар'єрами, чоловіки, півфінал 22:50. 400 м, чоловіки, фінал

400 м, чоловіки, фінал 23:08. 400 м з/б, жінки, фінал

400 м з/б, жінки, фінал 23:47. 110 м з бар'єрами, чоловіки, фінал

13 серпня

12:55. Стрибки у висоту, жінки, кваліфікації А+В (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко)

Стрибки у висоту, жінки, кваліфікації А+В (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко) 15:35/16:55. Метання списа, чоловіки, кваліфікація A+B (Артур Фельфнер)

Метання списа, чоловіки, кваліфікація A+B (Артур Фельфнер) 21:50. Стрибки з жердиною, жінки, фінал

14 серпня

12:50. Стрибки з жердиною, чоловіки, кваліфікація А+В (Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін)

Стрибки з жердиною, чоловіки, кваліфікація А+В (Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін) 22:00. Стрибки у висоту, чоловіки, фінал (Олег Дорощук)

15 серпня

09:30. Спортивна ходьба, півмарафон, чоловіки, фінал (Микола Рущак, Роман Горбачов)

Спортивна ходьба, півмарафон, чоловіки, фінал (Микола Рущак, Роман Горбачов) 09:30. Спортивна ходьба, півмарафон, жінки, фінал (Людмила Оляновська, Марія Сахарук)

Спортивна ходьба, півмарафон, жінки, фінал (Людмила Оляновська, Марія Сахарук) 09:30. Спортивна ходьба, марафон, чоловіки, фінал (Сергій Світличний, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук)

Спортивна ходьба, марафон, чоловіки, фінал (Сергій Світличний, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук) 09:30. Спортивна ходьба, марафон, жінки, фінал (Ганна Шевчук)

Спортивна ходьба, марафон, жінки, фінал (Ганна Шевчук) 13:50. Стрибки у довжину, жінки, кваліфікації А+В (Ірина Будзинська)

Стрибки у довжину, жінки, кваліфікації А+В (Ірина Будзинська) 22:01. Метання списа, чоловіки, фінал

Метання списа, чоловіки, фінал 22:07. Стрибки у висоту, жінки, фінал (Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко)

16 серпня

21:30. Стрибки з жердиною, чоловіки, фінал

Стрибки з жердиною, чоловіки, фінал 22:05. Стрибки у довжину, жінки, фінал

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики в Бірмінгемі розіграють 49 комплектів медалей.

На що ще звернути увагу

Українські уболівальники можуть порівняти динаміку виступів атлетів з попереднім чемпіонатом Європи. Два роки тому у Римі здобула шість медалей. По одному "золоту" та "сріблу", а також чотири "бронзи".

В Україні офіційним транслятором чемпіонату Європи стане "Суспільне Спорт".