Снайперська стрільба Тищенка та дебют Боровика: результат чоловічої індивідуалки ЧЄ-2025

В італійському Мартел-валь-Мартелло розпочався чемпіонат Європи-2025 з біатлону. У перший змагальний день відбулися дві індивідуальні гонки.

Першими стартували жінки, де найкращий результат серед українок продемонструвала Лілія Стеблина. Чоловіча індивідуальна гонка на 20 кілометрів продовжила програму змагань, пише 24 Канал.

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Як виступили українці в індивідуалці

Україну у чоловічій індивідуалці представили п'ятеро біатлоністів: Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Денис Насико та дебютант континентального турніру Роман Боровик. Усього до стартового листа гонки потрапило 126 спортсменів.

Першим з українців розпочав гонку Богдан Цимбал. На чотирьох вогневих рубежах він допустив три хиби та завершив індивідуалку на 38 місці.

Фантастичну стрільбу продемонстрував Артем Тищенко. 31-річний біатлоніст закрив усі мішені. На жаль, у швидкості Артем поступався суперникам, а тому фінішував на 15 місці.

Дебютант ЧЄ Роман Боровик відмінно розпочав гонку, закривши усі мішені на першій стрільбі. Однак на двох наступних рубежах допустив три хиби та завершив гонку на 48 місці.

Переможцем індивідуальної гонки став норвежець Ісак Фрей. Срібна медаль дісталася представнику Австрії Фредріку Мюльбахеру, а "бронзу" здобув Еміль Нюквіст зі Швеції.

Результат чоловічої індивідуалки ЧЄ-2025

1. Ісак Фрей (Норвегія, 1+0+1+0) 54:10.7

2. Фредрік Мюльбахер (Австрія, 0+0+0+1) +31.7

3. Еміль Нюквіст (Швеція, 0+0+0+1) +47.2

…

15. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+0) +2:19.8

22. Денис Насико (Україна, 1+1+0+0) +2:54.2

23. Руслан Ткаленко (Україна, 1+0+1+0) +3:01.3

38. Богдан Цимбал (Україна, 2+0+1+0) +4:22.9

48. Роман Боровик (Україна, 0+1+2+0) +5:20.5

У четвер, 30 січня, на чемпіонаті Європи буде вихідний. Змагання поновляться у п'ятницю, 31 січня. У цей відбудуться чоловічий та жіночий спринт.