Головним невдахою цього футбольного матчу став нападник Якуба Ель-Мансура Мехді Балук. Форвард господарів примудрився не забити із пів метра, повідомляє 24 Канал.

Як у Марокко не забили гол у порожні ворота?

Футболіст марокканського клубу влучив у стійку, хоча ворота були вже зовсім порожніми. У цій ситуації було легше забити, аніж не забити. У соцмережах вже назвали

Дикий промах під час матчу у Марокко: дивіться відео

Попри цей промах господарі здобули "суху" перемогу з рахунком 2:0. Головний винуватець поєдинку був замінений наприкінці матчу. Балук має завдячувати своїм одноклубникам Мансурі та Ферні, які принесли перемогу Якубу Ель-Мансуру.

Відзначимо, що Марокко є історичною Батьківщиною для зіркового вундеркінда каталонської Барселони Ламіна Ямаля. Хоч він і виступає за збірну Іспанії, але його батьки з інших країн: батько – марокканець, а мама родом із Екваторіальної Гвінеї.

Що відомо про Мехді Балука?

30-річний марокканський форвард, який все життя грає у місцевому чемпіонаті.

Із 2023 року виступає за Якуб Аль-Мансур, куди перейшов на правах вільного агента.

Як повідомляє портал Transfermarkt, у поточному сезоні-2025/2026 Балук забив 3 голи у 7-ми зіграних поєдинках.

Нагадаємо, що нещодавно у Лізі чемпіонів голкіпер англійського Ньюкасла Нік Поуп віддав гольову передачу, викинувши м'яч рукою із власного штрафного майданчика. Ця дія воротаря привела до гола Гарві Барнса у матчі проти лісабонської Бенфіки (3:0).