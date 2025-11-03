Главным неудачником этого футбольного матча стал нападающий Якуба Эль-Мансура Мехди Балук. Форвард хозяев умудрился не забить с полуметра, сообщает 24 Канал.

Вот это да Моуринью вступился за него: Судаков спровоцировал скандал в Португалии после грубого фола в матче Бенфики

Как в Марокко не забили гол в пустые ворота?

Футболист марокканского клуба попал в стойку, хотя ворота были уже совсем пустыми. В этой ситуации было легче забить, чем не забить. В соцсетях уже назвали

Дикий промах во время матча в Марокко: смотрите видео

OUT OF CONTEXT MOROCCAN FOOTBALL

КАК ОН ПРОПУСТИЛ ЭТО pic.twitter.com/qzPvs1VHfW - Soufiane. L (@SFNloubnan) 1 ноября, 2025

Несмотря на этот промах хозяева одержали "сухую" победу со счетом 2:0. Главный виновник поединка был заменен в конце матча. Балук должен благодарить своих одноклубников Мансури и Ферни, которые принесли победу Якубу Эль-Мансуру.

Отметим, что Марокко является исторической Родиной для звездного вундеркинда каталонской Барселоны Ламина Ямаля. Хоть он и выступает за сборную Испании, но его родители из других стран: отец – марокканец, а мама родом из Экваториальной Гвинеи.

Что известно о Мехди Балуке?

30-летний марокканский форвард, который всю жизнь играет в местном чемпионате.

С 2023 года выступает за Якуб Аль-Мансур, куда перешел на правах свободного агента.

Как сообщает портал Transfermarkt, в текущем сезоне-2025/2026 Балук забил 3 гола в 7-ми сыгранных поединках.

Напомним, что недавно в Лиге чемпионов голкипер английского Ньюкасла Ник Поуп отдал голевую передачу, выбросив мяч рукой из собственной штрафной площадки. Это действие вратаря привело к голу Харви Барнса в матче против лиссабонской Бенфики (3:0).