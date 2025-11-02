Судаков мог оставить подопечных Жозе Моуринью в меньшинстве уже в первом тайме. Перед самым перерывом Георгий не успел к мячу, а полетел прямой ногой в голеностоп игрока соперников Саму, сообщает 24 Канал.
Как Судаков спровоцировал конфликт?
В конце концов Георгий совершил фол, который нередко наказывается красной карточкой. Однако рефери ограничился "горчичником", что очень выбесило наставника Витории Луиша Пинту.
Судаков грубо сфолил против Саму: смотреть видео
На тот момент счет оставался 0:0. В перерыве Жозе Моуринью заменил Судакова, а на 56 минуте сама Витория осталась в меньшинстве из-за грубого фола со стороны Бланко.
В переломе игры нет никакой заслуги Бенфики. Для меня все слишком очевидно. Мы провели фантастический первый тайм и должны были быть в большинстве, но этого не произошло. Зато потом нашего игрока удаляют за то, что он поцарапал шорты,
– заявил Пинту после игры в интервью A Bola.
За что удалили игрока Витории: смотреть видео
В итоге Бенфика забила три гола во втором тайме и праздновала разгромную победу (3:0). В свою очередь Жозе Моуринью в своем стиле с иронией ответил тренеру Витории.
Когда я был в возрасте Луиша Пинту, то говорил больше глупостей, чем говорю сейчас. Теперь я говорю меньше. Он талантливый юнец с многообещающим карьерным путем. Если все пойдет хорошо, он добьется успеха,
– передает слова Моуринью издание Sapo.
Украинцы в Бенфике
- Этим летом Судаков перебрался в Бенфику из Шахтера. За годичную аренду "орлы" заплатили около 6,5 миллионов евро.
- Также португальцы прописали опцию обязательного выкупа следующим летом за 20,5 миллионов. Георгий сходу стал игроком основы команды.
- Судаков наиграл уже 12 матчей за Бенфику, оформив два гола и два ассиста. Также в основе "орлов" выступает еще один украинец Анатолий Трубин.
- Кипер перебрался в португальскую команду еще в 2023 году, а в этом сезоне провел за нее 16 матчей. В десяти из них Анатолий оформил клиншит.
- После десяти туров в чемпионате Португалии Бенфика занимает третье место, отставая от Порту и Спортинга всего на один балл. А вот в Лиге чемпионов команда Моуринью пока не впечатляет – три поражения в трех играх.